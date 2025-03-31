Как прошел обмен территориями СССР и Польши в 1951 году

После окончания Второй Мировой войны границы стран Восточной Европы подверглись логичному пересмотру. Были произведены новые взаимообмены территориями и населением. Самым крупным выгодоприобретателем от послевоенной демаркации оказалась Польша.

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Прирастили с пользой

Не успели отгреметь последние баталии на полях Второй Мировой, как находившееся в Лондоне эмиграционное правительство Польской Республики потребовало от стран-победителей вернуть восточную границу Польши к тому состоянию, в котором она находилась до сентября 1939 года. Другими словами, в состав Польши должны были войти почти вся Западная Украина и значительная часть Белоруссии. Однако у союзников было несколько иное мнение по этому вопросу.

Территориальное устройство Европы, оговоренное на Ялтинской и Потсдамской конференциях, позволило Польше увеличить свою площадь за счет земель бывшей нацисткой Германии примерно на 100 тысяч кв. км. При этом около 4 млн этнических немцев, оказавшихся на приращенных польских территориях, были депортированы на родину.

Территориальная прибавка к Польше была ощутимой. Если до войны страна имела 70-километровую прибрежную полосу, выходящую к Балтийскому морю, то после войны ее протяженность возросла до 536 километров. Впоследствии немецкие экономисты подсчитали, что только от эксплуатации полезных ископаемых в этом регионе за послевоенный период Польша разбогатела примерно на 130 млрд. долларов, что вдвое превышает сумму, выплаченную Германией Польше в качестве репараций.

Великое переселение

Следует отметить, что советское правительство приступило к решению территориально-этнических вопросов с Польшей задолго до окончания войны. Так, 9 сентября 1944 года между Польским комитетом национального освобождения и представителями УССР был подписан документ «Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР».

Кроме того, осенью 1944 года обсуждался вопрос о репатриации поляков из Белоруссии и Литвы. К соглашению пришли лишь в июле 1945 года, когда Москва и Варшава подписали документ, дававший право выхода из советского гражданства лицам польской и еврейской национальности с дальнейшим переселением в Польшу. Такое же право получали лица русской, украинской, белорусской, русинской и литовской национальностей, проживавшие на территории Польши.

К 31 октября 1946 года из Польши в СССР было переселено около 518 тыс. человек, в обратном направлении проследовало порядка 1 млн 90 тыс. человек. Правда в работах С. Максудова и В. Кабузана называется еще более внушительная цифра поляков, перебравшихся из СССР в Польшу – свыше 1 млн. 500 тысяч человек.

Хотели, как лучше

Процесс переселения на территорию СССР складывался непросто. Да, власти как могли обеспечивали вновь прибывших земельными наделами, нуждающимся выдавали зерно, скотину, одежду, обувь, люди также могли рассчитывать на единоразовую материальную помощь. Однако на всех выделенных ресурсов не хватило. Другая проблема заключалась в поголовной отправке переселенцев в колхозы: приучить к сельскому хозяйству пытались даже тех, кто имел рабочую или инженерную специальность.

Неоднозначную реакцию советско-польские договоренности вызвали в Белоруссии. В начале августа 1944 года жители Бельска узнали, что их город собираются передавать Польше. Уже приступившие к восстановлению разрушенного войной города жители массово оставляли рабочие места, заявляя, что они не хотят трудиться на благо поляков. В то же время этнические поляки, жившие в приграничных районах Гродненщины, выражали желание отнести их населенные пункты к Польше. На этой почве между белорусами и поляками не раз вспыхивали межнациональные конфликты.

16 августа 1945 года вступил в силу договор между СССР и Польшей о государственной границе, согласно которому Польше передавались 3 района Брестской и 17 районов Белостокской области БССР, заселенные преимущественно польским населением. Взамен польское правительство обязывалось поставлять в СССР уголь по специальной договорной цене.

Согласно документу, лица непольской национальности переселялись из отданных Польше областей без имущества. Все необходимое должно было предоставляться властями на новом месте. К сожалению, проблем избежать не удалось. Как отмечал начальник отдела СНК БССР Иван Барков, многие переселенцы воспринимали свое нынешнее положение как ссылку, они были недовольны тем, что власти не выполнили обещание дать им жилье равноценное тому, которое они оставили полякам.

Странный обмен

В 1946 году в Польшу вернулись районы Санока и Перемышля, вошедшие в состав СССР в 1939 году, согласно секретному протоколу, прилагавшемуся к пакту Молотова-Риббентропа. Но самое резонансное соглашение между правительствами Советского Союза и Польской Народной Республики состоялось 15 февраля 1951 года, когда две страны обменялись равными по площади территориями по принципу «километр на километр». В результате сделки Варшава получила участок в Дрогобычской области (принадлежавший УССР) общей площадью в 480 км2, Москве отошел аналогичный по площади участок в Люблинском воеводстве. Эта сделка явилась одним из крупнейших пересмотров границ в послевоенной истории Европы.

Обмену подлежали не только территории, но и их население. Поляки в основном отправлялись вглубь территорий Польской Республики и частично на полученный от СССР участок земли, украинцев расселяли в Одесской, Сталинской (Донецкой), Николаевской и Херсонской областях. Власти обеих стран постановили, что переселяемые граждане могли вывозить с собой только движимое имущество и оборудование, недвижимая собственность передавалась им безвозмездно и в исправном состоянии. На весь процесс отводилось полгода.

Официально инициатором обмена выступила Польша. Вот что говорилось в сообщении польского правительства:

«Правительство Польской Республики обратилось недавно к Правительству СССР с просьбой обменять небольшой пограничный участок территории Польши на равный пограничный участок территории СССР вследствие экономического тяготения этих участков к смежным районам СССР и Польши. Правительство СССР согласилось с предложением Правительства Польской Республики».

Вице-председатель Совета министров Польши Александр Завадский, комментируя советско-польское соглашение отмечал, что все это затевалось властью, при этом мнения рядовых граждан никому не были интересны. Варшавой, по словам Завадского, двигало желание заполучить большие запасы нефти и природного газа, которые находились на передаваемых землях. Москва от эксплуатации приобретаемой территории могла рассчитывать на более удобное железнодорожное сообщение, подытожил Завадский.

Впрочем, у Сталина был еще один мотив заполучить участок в Люблинском воеводстве – обширное Львовско-Волынское месторождение каменного угля. В октябре 1948 года советские буровики на окраине села Бужанка обнаружили угольный пласт и уже через два года обозначили область строительства пяти шахт, запасы угля в которых, по предварительной оценке, составляли 1,75 млрд. тонн. Однако геологоразведка показала, что перспективное угольное месторождение уходит далеко на юг в сторону принадлежавшего Польше Кристинополя.

Стоит также обратить внимание на один момент. Если в сентябре 1944 года договор «Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР» подписывался между представителями Польши и Украины, то в 1951 году соглашение ратифицировали Польша и СССР. Историки склонны думать, что в первом случае декларировалась нерушимость границ между Польшей и Украиной и Кремль, переадресуя все полномочия правительству УССР снимал с себя ответственность за возможные в будущем осложнения польско-украинских взаимоотношений.