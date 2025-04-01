Какое негласное «постельное» правило было у русских

Наши предки самое пристальное внимание уделяли тому, что мы сейчас считаем мелочами — тонким духовным сферам, вокруг которых всегда рождалось и существовало много примет и суеверий. Взять, например, жизнь супружескую…

© Unsplash

Правая рука мужа

У славян существовало множество сложных традиций, касавшихся семейной жизни. Все они неукоснительно соблюдались — наши предки верили, что таким образом можно сохранить брак от несчастий и измен. И даже вопрос — с какой стороны друг относительно друга должны спать муж с женой — имел четкий ответ: женщина должна быть справа от мужчины. Ведь она — правая рука своего мужа, а потому должна подтверждать этот статус и духовно, и физически.

Добро и правда

Еще у славян бытовало мнение, что правая сторона человека — в противовес левой — является символом добра, правды и справедливости. Оттуда и обычай здороваться правой рукой, класть ее на сердце или Библию, давая клятву. А вот левой рукой — порождением лжи и лукавства — наоборот старались даже ничего не давать человеку. Аналогичная традиция и по сей день жива в мусульманских странах, где левая рука считается нечистой.

Кроме того, почти во всех религиях женщина — изначально существо коварное и греховное. А потому на Руси жену и клали справа от мужа, чтобы не «вступила в союз» с коварной же левой рукой своего избранника. Мужчина таким образом считался защищенным и демонстрировал свою главенствующую роль в семье.

Не только на Руси

Кстати, такое положение женщины в постели — справа от мужчины — считается нормой во многих странах. Так, например, в даосской практике Фен-Шуй, пристальное внимание уделяющей взаимному расположению людей и предметов, располагаясь слева от мужчины супруга якобы подавляет свое женское начало. Поэтому в Юго-Восточной Азии до сих пор существует поверье, что женщина, продолжительное время спящая слева от мужчины, будет неспособна к зачатию.

Не все так однозначно

Интересно, что подобное относительное местоположение мужа и жены в постели противоречит правилу этикета, согласно которому женщина — за столом, в церкви на венчании, на троне — обычно располагается слева от мужчины. И в этом тоже есть логика. При таком расположении у мужчины оставалась свободной правая рука, которой он, выхватив оружие, мог бы защитить даму.

Кроме того, в современном мире, усаживая невесту слева от жениха, ведущие свадебных застолий стараются продемонстрировать, что женщина — «сердце» и «любовь» своего избранника.