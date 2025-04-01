Что заставило древних египтян прекратить строительство Великих пирамид

Новая научная гипотеза предполагает связь между необычной конструкцией гробницы Шепескафа и редким астрономическим событием, добавляя новое измерение к изучению древнеегипетской истории.

© Naukatv.ru

Новое исследование предлагает интересное объяснение загадки гробницы Шепескафа, связывая ее с полным солнечным затмением, произошедшим в 2471 году до нашей эры, пишет iflScience. Работа пока не прошла рецензирование и размещена на сервере препринтов arXiv.

Великие пирамиды Гизы были построены для фараонов Хуфу, Хафра и Менкаура во времена IV династии Древнего Египта.

«Хуфу построит свою пирамиду на плато Гиза, у Гелиополя (главного теологического центра культа Ра), и это дает прямую ссылку на культ Солнца с помощью захватывающего проявления священного, происходящего в Гизе во время летнего солнцестояния. Последователи Хуфу (Джедефра, Хафра, Менкаура) все примут суффикс -Ра в своем имени и построят свои пирамиды также с учетом Гелиополя», — объясняет археоастроном Джулио Мальи в статье.

И все же, как только эти пирамиды были завершены, в этой погребальной практике произошло внезапное и резкое изменение. Когда фараон Шепсескаф — вероятно, сын Менкаура — умер, его тело было помещено в конструкцию на плато к югу от Саккары, вне поля зрения Гелиополя и вдали от любых других пирамидальных сооружений.

Само сооружение, оставаясь величественным как внутри, так и снаружи, представляло собой большой прямоугольник длиной 99,6 метра и шириной 74,4 метра.

«В целом беспрецедентная и непревзойденная форма гробницы Шепсескафа действительно является загадкой», — продолжает Магли.

К ним относятся идея о том, что это была просто резервная гробница, или что Шепсескаф, правивший менее семи лет, не имел легитимности. Это, по мнению Магли, противоречит грандиозному строительству его будущей гробницы.

«Более близкая к действительности идея заключается в том, что Шепсескаф, возможно, намеренно решил построить оригинальный памятник, отличный его от пирамид, поскольку последние были слишком тесно связаны с культом Солнца».

Магли полагает, что это могло произойти из-за редкого астрономического события. Орбиты Луны и Земли вокруг Солнца хорошо известны, что позволяет вычислить, когда в прошлом происходили полные солнечные затмения. Но вращение Земли может меняться в ответ на такие факторы, как изменение уровня моря, землетрясения и взаимодействие между Землей и Луной.

Хотя это приблизительные оценки, Магли подсчитал, что 1 апреля 2471 г. до н. э. около 7:59 утра в Египте должно было произойти полное затмение. Оно, скорее всего, было впечатляющим.

«Плеяды находились так близко к затмившемуся Солнцу, что я рискну предположить: их можно было увидеть невооруженным взглядом, хотя их звездная величина невелика. Впечатляюще были видны две планеты Венера и Меркурий, в своего рода симметричной конфигурации вдоль эклиптики, с парой Солнца/Луны в середине. Полное затмение длилось ужасающее количество времени: почти семь минут (затмения не могут длиться более 7 мин 30 сек)», — объясняет ученый.

Неясно, считали ли древние египтяне затмение хорошим предзнаменованием, плохим предзнаменованием или чем-то совершенно иным. Тем не менее Магли считает, что затмение привело к временному отходу от солнечного культа, который доминировал в Древнем Египте, разочаровании в этой религии. Это и объясняет необычный способ упокоения фараона Шепсескафа.