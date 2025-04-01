Распад Советского Союза отразился на жизни людей буквально в считанные минуты. Спустя всего 38 минут после заявления Горбачева о сложении полномочий красное знамя СССР исчезло с кремлевского флагштока, уступив место российскому триколору.

Экономические изменения оказались еще более шокирующими. С конца 1991 года государство отпустило цены в свободное плавание, и результат не заставил себя ждать – за несколько месяцев стоимость товаров взлетела в 10 раз. Магазины перепечатывали ценники по несколько раз в день, а накопления граждан таяли на глазах.

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Советские рубли заменили российскими в условиях жестких ограничений – изначально на обмен выделили лишь две недели с лимитом в 30 тысяч рублей. Позже сроки продлили, но многие все равно не успели.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.