Мужчина подрался с аллигатором на крыльце своего дома

В штате Луизиана, США, аллигатор пробрался на крыльцо супружеской пары и устроил погром. Об этом сообщает WAFB.

Бобби и Сьюзан Маккензи долгие годы жили рядом с каналом. Сьюзан рассказала, что никогда не боялась аллигаторов, поскольку канал был огражден забором и защитными экранами.

Однажды супруги услышали странные звуки за домом. Бобби вышел на крыльцо, чтобы проверить, что происходит, и увидел порванный экран. Затем он заметил какое-то движение и наткнулся на аллигатора длиной 2,7 метра. Испугавшись, мужчина вернулся в дом и позвонил в полицию и другу, который раньше растил аллигаторов. Он приехал к Маккензи и вступил с хищником в схватку.

«Это был хаос. Все стулья были опрокинуты, — рассказала Сьюзан. — У аллигатора во рту была подушка».

По ее словам, хищник довольно быстро сдался мужчине, тот связал его и оттащил обратно в канал.

После инцидента Маккензи заделали дыру в экране. По их словам, теперь они будут смотреть в окно, прежде чем выйти на улицу, чтобы случайно не столкнуться с опасным животным.

Ранее сообщалось, что крокодил и аллигатор сошлись в схватке в национальном парке Эверглейдс в США. Соперники несколько раз сильно укусили друг друга, так что у обоих пошла кровь.