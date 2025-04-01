Нестандартная услуга: как Маск отправил туристов на «прогулку по минному полю»

Это уникальный старт: корабль Илона Маска отправился в орбитальный полет над Северным и Южным полюсами Земли с космическими туристами. Такого не было еще никогда. Запуск Crew Dragon компании SpaceX состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде сегодня в 04:46 по московскому времени.

Это миссия Fram2. Названа так в честь норвежской шхуны "Фрам" ("Вперед"), на которой в конце XIX - начале XX века совершали свои арктические и антарктические экспедиции знаменитые полярники Фритьоф Нансен, Руаль Амундсен и Отто Свердруп.

Кто на борту корабля? Чун Ван - предприниматель китайского происхождения с Мальты в сфере криптовалюты. Он профинансировал экспедицию. В экипаж также входит Рабеа Патрисия Рогге - родом из Берлина, инженер по арктической робототехнике. Еще два кресла занимают Эрик Филипс - австралийский полярный исследователь и Яннике Миккельсен, норвежский режиссер и сценарист. Все они полетели в космос впервые, но имеют богатый опыт полярных экспедиций и прошли необходимую предполетную подготовку. В качестве талисмана участники миссии захватили в космос небольшой фрагмент обшивки шхуны "Фрам", которая сегодня хранится в музее в Осло.

Напомним, миссия Fram2 была анонсирована в августе 2024 года. Ее план предусматривал запуск Crew Dragon на 440-километровую полярную орбиту с наклонением в 90° к плоскости экватора. До сих пор по такой орбите не летал ни один корабль с людьми. С нее экипаж Fram2 впервые в истории пилотируемой космонавтики сможет посмотреть на Северный и Южный полюсы Земли.

Как пишут СМИ, выбранный для этой миссии Crew Dragon C207 Resilience прежде уже раз летал на Международную космическую станцию с регулярным экипажем (миссия Crew-1), а также совершил орбитальные полеты в рамках частных миссий Inspiration4 и Polaris Dawn.

Кстати, в сентябре прошлого года двое туристов из экипажа миссии Polaris Dawn - командир миллиардер Джаред Айзекман и инженер Сара Джиллис - впервые даже вышли в открытый космос. Об этом сообщила компания SpaceX на своей странице в соцсети X. Правда, как отмечали эксперты, полноценным выходом это все-таки назвать трудно: по очереди ненадолго покидали пределы корабля, вылезая из люка по пояс. При этом другие члены экипажа также находились в скафандрах, так как весь Crew Dragon пришлось разгерметизировать в виду отсутствия шлюзовой камеры.

Сколько Чун Ван заплатил за организацию миссии Fram2 - неизвестно. Стоимость проекта не разглашается.

Миссия продлится от трех до пяти дней. Сейчас, как сообщается, плановая продолжительность полета составляет 3 дня и почти 15 часов. Полет будет проходить на высоте 425-450 км. Стыковка с МКС не предусматривается.

Что касается научной программы: всего предусмотрено 22 научных исследования и эксперимента. Так, миссия Fram2 должна предоставить ценную информацию о последствиях изменения климата и внести вклад в изучение самых экстремальных сред Земли. Кроме того, будут проводится исследования влияния космического полета на организм членов экипажа. Планируется впервые провести рентгеновские снимки астронавтов.

Надо сказать, что с самого начала идея "автономных" полетов туристов вызывала бурные дискуссии о неимоверном риске: ведь их не сопровождают профессиональные космонавты. Кто-то из экспертов даже назвал такой полет "прогулкой по минному полю". Главное, чтобы не подвела автоматика. Путешествия в космос остаются, пожалуй, одной из наиболее нестандартных услуг в мире. Отсюда так много вопросов, связанных именно с безопасностью таких полетов.

Представитель SpaceX заметил, что это особый полет - крайне важный для коммерческой космонавтики. Он откроет новые возможности для космического туризма.