«Банда Тухачевского»: кто из «подельников» красного маршала умер своей смертью

О так называемом «деле Тухачевского» написано уже немало. Наверняка многие знают о том, что все 7 обвиняемых по данному делу были приговорены к расстрелу. Однако на самом деле участников «военно-троцкистской организации» было намного больше. Только Борис Фельдман назвал более 40 имен военачальников и политработников.

Суть дела и приговоры

События, произошедшие в 1930-е годы, историки называют по-разному: «военный заговор», «военно-троцкистский заговор», «военно-фашистский заговор» или просто «дело Тухачевского». Именно Михаил Тухачевский, как пишет Рудольф Баландин в своей книге «Заговоры и борьба за власть», был самым вероятным кандидатом на роль нового диктатора. Для этого, по версии советских следователей, военачальник и планировал захватить власть в стране. По обвинению в данном заговоре Тухачевский был арестован 22 мая 1937 года. Поначалу Михаил Николаевич все отрицал, однако потом, когда были проведены очные ставки с его «подельниками», он признался в существовании заговора.

О том, имел ли место упомянутый заговор или нет, историки спорят до сих пор. Как бы то ни было, «подельниками» Тухачевского оказались комкоры Виталий Примаков, Витовт Путна и Борис Фельдман. Кроме них фигурантами дела стали: Иона Якир, Иероним Уборевич, Август Корк, Роберт Эйдеман и Ян Гамарник. Последнего взять под стражу не удалось: Гамарник покончил с собой, не дожидаясь ареста. Остальных постигла не менее страшная участь. Как утверждает Сигизмунд Миронин, автор издания «Сталинский порядок», 11 июня того же 1937 года в советских газетах появились сообщения об арестах перечисленных лиц, а уже на следующий день опубликованы заметки о смертных приговорах, которые были вынесены всем обвиняемым по «делу Тухачевского».

Десятки имен

Однако среди всех фигурантов дела о «военном заговоре» центральной фигурой можно назвать Бориса Фельдмана. По крайней мере Борис Соколов, автор книги «Тухачевский: жизнь и смерть «Красного маршала»», считает именно его арест ключевым событием во всей этой истории. И действительно: следователь Ушаков, тоже впоследствии арестованный, вспоминал о том, что Борис Фельдман, взятый под стражу 15 мая 1937 года, на первом же допросе (16 мая 1937 года) дал признательные показания о своем участии в военно-троцкистской организации. Причем, по словам Фельдмана, завербовал его Виталий Примаков. Сергей Минаков, автор издания «Заговор «красных маршалов»», уверен в том, что именно через Фельдмана следствие вышло на Тухачевского.

Впрочем, Борис Фельдман этим не ограничился. Если верить Герману Смирнову, автору книги ««Дело военных» 1937 года», Фельдман назвал более 40 командиров и политработников, которые являлись участниками военно-троцкистского заговора. Этот факт подтверждает на страницах своей книги «Измена маршалов» и Николай Великанов. Как пишет Великанов, в числе прочих Фельдман указал на А.И. Егорова, В.К. Блюхера, П.Е. Дыбенко, Н.Д. Каширина, Н.В. Куйбышева и многих других. Как сообщает Елена Прудникова в издании «Взлет и падение «красного Бонапарта»», немалое количество участников заговора назвал и Витовт Путна, а также другие обвиняемые.

«Под колпаком»

Тем не менее к смертной казни были приговорены только 7 человек. Остальных, судя по всему, «пожалели». Правда, как утверждает автор книги «1937. Трагедия Красной армии» Олег Сувениров, установить точное количество лиц, якобы изобличенных в участии в военно-фашистском заговоре, не представляется возможным. Однако, по словам Сувенирова, на сегодняшний день достоверно известно о том, что подобного рода показания имелись у соответствующих органов на многих военачальников: П.А. Ротмистрова, И.Х Баграмяна, Р.Я. Малиновского, Е.А. Разина-Неклепова, К.К. Сверчевского, Ф.И. Толбухина, И.С. Конева, К.А. Мерецкова, С.К. Тимошенко, М.С. Хозина, Г.И. Кулика, Б.М. Шапошникова, С.М. Буденного и др..

Семен Буденный, дожил до старости и умер в 1973 году в возрасте 90 лет. Павел Ротмистров скончался в возрасте 80 лет в 1982 году. Правда, как утверждают авторы книги «Мифы и легенды Огненной дуги» Валерий и Виктор Замулины, в 1939 году Ротмистрова исключили из партии за связь с «врагами народа», но впоследствии он был в ней восстановлен. Иван Баграмян, как и Ротмистров, ушел из жизни в 1982 году. Тогда ему было уже за 80. Родион Малиновский тоже на много лет пережил Сталина. Сувениров считает, что большинство тех, кого пощадили, сыграли значительную роль в победе над Германией. Возможно, не все из них догадывались о том, что находятся «под колпаком», но на самом деле любой неверный шаг мог оказаться для каждого из них последним.