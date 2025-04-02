2 апреля — что отмечают в России и в мире

2 апреля народы России и Белоруссии празднуют День единения. Юные любители чтения и издатели отмечают Международный день детской книги. Общественные организации проводят акции, посвященные Всемирному дню распространения информации об аутизме. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 2 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

© ТАСС

Праздники в России и мире 2 апреля

День единения народов России и Белоруссии

2 апреля 1996 года Россия и Белоруссия подписали договор о создании Сообщества двух стран. В этот же день было принято решение об учреждении Дня единения народов Беларуси и России. Год спустя, 2 апреля страны подписали еще один важный документ — договор «О Союзе Беларуси и России».

Сегодня Россия и Белоруссия взаимодействуют в самых разных сферах: культурной, научной, образовательной, экономической. К дате единения двух государств традиционно приурочивают различные конференции, культурные и образовательные мероприятия. Так, например в эту среду в столичном Музее Победы пройдет квиз ко Дню единения народов России и Беларуси (6+).

Международный день детской книги

Этот праздник учредили в 1967 году по инициативе Международного совета по детской книге. Дату события приурочили ко 2 апреля — дню рождения знаменитого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Главная задача праздника — привлечь внимание к детской литературе и расширить количество увлеченных чтением школьников. В России ко Дню детской книги проводятся книжные выставки и специальные мероприятия в библиотеках. Традиционно поздравления в свой адрес принимают авторы детских произведений.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Эта дата появилась в 2007 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН. Ее цель — привлечь внимание к людям с расстройством аутистического спектра и помочь повысить качество их жизни. Аутизм — это особенность психического развития человека, проявляющаяся в затрудненном взаимодействии с окружающим миром и сложностях в общении. Как правило болезнь проявляется у детей раннего возраста и сопровождает человека на протяжение всей жизни.

Ежегодно 2 апреля Россия присоединяется к международной акции «Зажги синим», которая проводится в знак солидарности с людьми, страдающими аутизмом, и их семьями. В этот день в школах, медучреждениях и различных общественных организациях распространяется познавательная информация о заболевании. А вечером стены зданий во многих регионах страны подсвечивают синим цветом — именно этот оттенок символизирует аутизм.

Какие праздники и памятные даты отмечают 2 апреля в других странах

День ветеранов и павших на Мальвинской войне — Аргентина. Отмечается с 2001 года, хотя событие, которое легло в основу даты, произошло в конце ХХ века. На тот момент Мальвинские или как их еще называют — Фолклендские острова, контролировала Великобритания, однако право владения оспаривал Буэнос-Айрес. В 1982 года аргентинцы высадились на островах и 2 апреля подняли над британскими казармами свой флаг. Но удержать острова не удалось: в ходе боев погибло более 600 аргентинцев, тысячи вернулись домой с инвалидностью.

Национальный день хорька — США. Этот молодой праздник отмечают ежегодно 2 апреля, начиная с 2014 года. Плотоядный хищник хорек считается официально одомашненным животным в США. Праздник создан, чтобы привлечь внимание граждан к особенностям ухода за этим зверьком.

День охраны памятников старины — Таиланд. Этот праздник отмечаются в стране с 1985 года. Он посвящен вкладу королевской семьи в создание и сохранение национального наследия для будущих поколений. В этот день в стране проходят концерты, выставки и семинары. Многие музеи распахивают двери гостям бесплатно.

День прогулки — США. Этот национальный праздник американцы отмечают в первую среду апреля. Задача даты — побудить граждан всех возрастов выйти на улицу, размять ноги и полюбоваться природой. Праздник спонсирует Американская ассоциация кардиологов. Лучший способ отметить дату — надеть кроссовки и отправиться на небольшую, хотя бы получасовую прогулку.

Религиозные праздники 2 апреля

День памяти преподобных Иоанна, Сергия и Патрикия

В VIII веке сарацины регулярно нападали на окрестности Иерусалима. Однажды, конце Великого поста захватчики совершили набег на лавру преподобного Саввы Освященного. Они хотели разграбить святое место, но монахи дали им жесткий отпор. 13 послушников погибли в этом сражении. Всего через несколько дней сарацины вернулись в монастырь в еще большем количестве. Они убили часть священников, а часть подвергли пыткам, стремясь выведать, где находятся пожертвования верующих. Однако никто из монахов, в том числе и святой Иоанн, ничего им не сказал. Захватчики казнили монахов. Всего вместе со святыми в лавре погибло 18 человек.

День памяти святой мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни

Святая Фотина была родом из Самарии. Именно ей посчастливилось встретить у колодца Иисуса, когда он проходил с учениками по землям Самарийским. Пока ученики Христа отошли, он присел отдохнуть у колодца. В это время туда подошла за водой Фотина. Спаситель обратился к ней, открыл свое предназначение и рассказал о прошлом женщины.

Фотина прониклась речью Спасителя и отправилась в город, где принялась звать горожан на проповедь Христа. После этой встречи женщина стала христианкой и начала нести людям Слово Божие. Противники христианства поймали ее, доставили на суд и подвергли страшным мучениям. Несмотря на пытки, женщина не отреклась от своей веры. В наказание Фотину бросили в колодец. После гибели ее возвели в ранг святых.

Православная церковь 2 апреля чтит память:

преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского;

мученицы Фотины (Светланы) самаряныни, ее сыновей мучеников Виктора, нареченного Фотином, и Иосии; мучениц Анатолии, Фото, Фотииды, Параскевы, Кириакии, Домнины и мученика Севастиана;

мучениц Александры, Клавдии, Евфрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодосии (Феодоры);

святого Никиты исп., архиепископа Аполлониадского;

священномученика Владимира Пиксанова, пресвитера, священномученика Василия Соколова, диакона.

Католическая церковь 2 апреля вспоминает:

Франциска из Паолы;

Абундия, епископа Комо;

Апиана (Амфиана) Ликийского;

Бронахи;

Эббы Младшей;

святого Джона Пэйна;

Никиты Лионского;

Педро Калунгсода;

Урбана Лангрского.

Народные праздники и приметы 2 апреля

Фотинья Колодезница

Память Фотины мз Самарии широко отмечали на Руси. В этот день с особым почтением люди относились к колодезной воде. Считалось, что 2 апреля она становится целебной. На Фотинью было принято умываться свеженабранной колодезной водой. Особенно это рекомендовалось делать людям, страдающим от недугов.

А еще в этот день на Руси отдавали дань уважения льну — главной основе для ткани. На Фотинью женщины выносили на улицу льняные наряды и развешивали на заборах. 2 апреля девушки собирались, чтобы сплясать в больших хороводах. Обязательным атрибутом танца было длинное льняное полотенце. Считалось, что лен может привлечь в дом женихов.

Приметы

Чистое, усыпанное звездами небо в ночь на 2 апреля — теплая весна запоздает.

Птицы начали вить гнезда на солнечной стороне деревьев — лето будет холодным.

Пошел дождь — жди много грибов осенью.

Скворцы прилетели — заморозков больше не будет.

Какие исторические события произошли 2 апреля

1718 год — Петр I основал Тайную канцелярию для расследования важных государственных преступлений.

— Петр I основал Тайную канцелярию для расследования важных государственных преступлений. 1769 год — во время русско-турецкой войны наши войска вернули ранее захваченный неприятелем Таганрог.

— во время русско-турецкой войны наши войска вернули ранее захваченный неприятелем Таганрог. 1792 год — в США ввели в оборот золотые и серебряные доллары, а также центовые монеты.

— в США ввели в оборот золотые и серебряные доллары, а также центовые монеты. 1794 год — во Франции создали первую в мире авиакомпанию Aerostiers. Она запустила в небо воздушный шар для развездки..

— во Франции создали первую в мире авиакомпанию Aerostiers. Она запустила в небо воздушный шар для развездки.. 1912 год — лайнер «Титаник» вышел в море и успешно провел ходовые испытания.

— лайнер «Титаник» вышел в море и успешно провел ходовые испытания. 1922 год — в Москве открылась библиотека иностранной литературы.

— в Москве открылась библиотека иностранной литературы. 1966 год — советский спутник «Луна-10» впервые в мире облетел Луну.

Дни рождения и юбилеи 2 апреля

В 747 году родился Карл Великий — король франков, герцог Баварии, император Запада.

— король франков, герцог Баварии, император Запада. В 1151 году родился Игорь Святославич — князь Новгород-Северский и Черниговский, герой «Слова о полку Игореве».

— князь Новгород-Северский и Черниговский, герой «Слова о полку Игореве». В 1618 году родилась Франческо Мария Гримальди — итальянский астроном, составивший первую карту Луны.

— итальянский астроном, составивший первую карту Луны. В 1725 году родился Джакомо Казанова — итальянский авантюрист, прославившийся любовными похождениями.

— итальянский авантюрист, прославившийся любовными похождениями. 1805 году родился Ханс Кристиан Андерсен — датский писатель и сказочник.

— датский писатель и сказочник. В 1840 году родился Эмиль Золя — французский писатель.

— французский писатель. В 1865 году родился Павел Штернберг — российский астроном, директор Московской обсерватории.

— российский астроном, директор Московской обсерватории. В 1875 году родился Уолтер Крайслер — основатель корпорации Chrysler.

— основатель корпорации Chrysler. В 1876 году родился архиепископ Феодор , сподвижник патриарха Московского и всея Руси Тихона, священномученик.

, сподвижник патриарха Московского и всея Руси Тихона, священномученик. В 1916 году родился Олег Лундстрем — композитор, дирижер, создатель и многолетний руководитель джазового оркестра.

— композитор, дирижер, создатель и многолетний руководитель джазового оркестра. В 1928 году родился Вальтер Запашный — артист цирка, дрессировщик, народный артист РСФСР.

— артист цирка, дрессировщик, народный артист РСФСР. В 1955 году родился Николай Сванидзе — российский журналист и общественный деятель, бывший руководителя ВГТРК.

Кто отмечает дни рождения