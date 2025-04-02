За какие подвиги красноармеец Москаленко стал маршалом и дважды Героем

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает о героях Советского Союза, об их боевых заслугах и подвигах. Один из них — выдающийся полководец и военный организатор маршал Кирилл Москаленко. Он начал свою военную карьеру рядовым красноармейцем в Гражданскую войну и прошёл путь до заместителя министра обороны СССР. Москаленко лично участвовал в Советско-финской войне и Бессарабском походе, в освобождении Киева от нацистов и в подготовке первого пилотируемого полёта человека в космос. По словам историков, карьера Москаленко стала примером перехода от окопной войны к ракетно-ядерной эпохе.

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Из кавалеристов — в артиллеристы

Кирилл Москаленко родился 11 мая 1902 года в селе Гришино Екатеринославской губернии (в наши дни это территория Донбасса) в крестьянской семье. Он проучился четыре года в сельской школе, а затем окончил училище Министерства народного просвещения. Его дальнейшее образование прервала Гражданская война.

Кирилл сочувствовал идеям большевиков и вступил в ряды комсомола. Когда ему исполнилось 18, он добровольцем ушёл в Красную армию и, согласно ряду источников, некоторое время воевал в составе красного партизанского отряда. Осенью 1920 года он в рядах Первой конной армии сражался против войск Петра Врангеля и Нестора Махно.

«В годы Гражданской войны Москаленко продемонстрировал храбрость, преданность делу и тактическое мышление. Свои первые военные знания он получал не из учебников, а на собственном суровом боевом опыте», — рассказал в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.

После нескольких месяцев боёв командование отправило молодого красноармейца на курсы комсостава в Луганск. Оттуда его перевели доучиваться в Харьков, где он окончил Объединённую школу красных командиров.

В 1922 году Москаленко вернулся в Первую конную армию. Он возглавил взвод в составе артиллерийского дивизиона 6-й Чонгарской кавалерийской дивизии и принимал участие в боях на Северном Кавказе. В дальнейшем он быстро прошёл путь до командира батареи, а после артиллерийских курсов дослужился до должности исполняющего обязанности начальника штаба артиллерийского полка.

Несколько лет Москаленко прослужил на Дальнем Востоке, командуя конно-артиллерийским полком и артиллерией механизированной бригады. Затем он вернулся в УССР, откуда получил направление на учёбу в Артиллерийскую академию РККА им. Ф.Э. Дзержинского.

© Бойцы Первой конной армии // РИА Новости

«Нужно понимать, что в 1930-е годы репутация первоконника давала определённые преимущества. Вряд ли Семён Будённый или Климент Ворошилов помнили командира взвода, но сам факт участия в важнейших сражениях Гражданской войны в рядах Первой конной армии свидетельствовал о высоких военных качествах», — подчеркнул в беседе с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Вскоре после выпуска из академии Москаленко в составе 51-й Перекопской стрелковой дивизии попал на фронт Советско-финской войны, за участие в которой был награждён орденом Красного Знамени. В 1940 году начальник артиллерии 35-го стрелкового корпуса Кирилл Москаленко освобождал Бессарабию от румынских оккупантов.

Война и космос

Накануне Великой Отечественной войны Москаленко возглавил 1-ю артиллерийскую противотанковую бригаду Резерва Главного командования, которая дислоцировалась возле новой границы СССР на Западной Украине — в городе Луцке. Его подразделение попало под удары нацистов в первый же день гитлеровской агрессии. Отражая атаки вермахта совместно со стрелковыми дивизиями 5-й армии, бригада уничтожила около 40 единиц немецкой бронетехники.

«На важном направлении оказался командир, не просто прошедший теоретическую подготовку в стенах учебных заведений, а имевший богатейший боевой опыт с первых дней службы в армии», — отметил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

© Курская битва. Контрподготовка на Воронежском фронте. Командование 40-й армией Воронежского фронта (слева направо): генерал-майор Алексей Алексеевич Епишев, генерал Кирилл Семёнович Москаленко и генерал-майор Константин Васильевич Крайнюков // РИА Новости

В 1941 году Москаленко был задействован в оборонительных боях на севере УССР. В сентябре он возглавил 15-й стрелковый корпус. В начале декабря в ходе контрнаступления под Москвой он успешно участвовал в Елецкой операции, после чего был назначен заместителем командующего 6-й армией Юго-Западного фронта. Москаленко некоторое время руководил ею в статусе исполняющего обязанности и участвовал в боях за Харьковщину. В дальнейшем он командовал шестым кавалерийским корпусом и несколькими армиями, отличившись на Дону, под Сталинградом и Курском.

«Москаленко — эрудированный в оперативном искусстве человек, человек творческого мышления», — писал маршал Александр Василевский.

За форсирование 40-й армией под командованием Москаленко Днепра и захват Букринского плацдарма под Киевом он был удостоен звания Героя Советского Союза. В дальнейшем в ходе манёвра по переносу главного удара советских войск в районе столицы УССР он во главе 38-й армии участвовал в освобождении Киева и развитии наступления Красной армии на запад. Перейдя границу СССР, армия под его командованием приняла участие в освобождении от нацистов зарубежной Восточной Европы, в частности Чехословакии.

© Участники Пражской наступательной операции (слева направо): командующий 38-й армией генерал-полковник Кирилл Семёнович Москаленко, подполковник Балабай и генерал-майор Гусев Иван Андреевич // РИА Новости

«Генерал-полковник Москаленко — волевой и решительный командир. Много работает, не считаясь со временем и своим здоровьем. Тактически грамотен. Лучше умеет наступать, чем обороняться. При осложнении обстановки малоустойчив», — писал в наградных документах командующий войсками 1-го Украинского фронта Иван Конев.

Современники отмечали, что при определённых обстоятельствах Москаленко становился до грубости резок, эмоционален и даже нервозен. Но это, по словам историков, нисколько не умаляет его выдающийся вклад в разгром нацизма.

«Москаленко лично принял участие в большинстве ключевых операций Великой Отечественной войны — причём не только в победных на завершающем этапе, но и в 1941 году — в сложнейших условиях», — отметил Александр Макушин.

После победы над нацизмом Москаленко ещё три года командовал 38-й армией и участвовал в ликвидации бандеровского бандподполья на Западной Украине. Он даже пережил покушение со стороны боевиков.

«В условиях ожесточённой борьбы с бандами он помогал людям строить новую, мирную жизнь», — подчеркнул Александр Макушин.

В дальнейшем Москаленко последовательно командовал войсками Московского района противовоздушной обороны и всего Московского военного округа. Он лично принимал участие в аресте Лаврентия Берии.

В 1955 году Москаленко получил звание Маршала Советского Союза, а пять лет спустя был назначен командующим Ракетными войсками стратегического назначения — заместителем министра обороны СССР.

«Он стал руководителем одного из ключевых направлений обороны Советского Союза в годы холодной войны. Это была очень ответственная роль в жизни страны», — пояснил Макушин.

В 1961 году Москаленко вошёл в состав комиссии по подготовке первого полёта человека в космос и лично провожал Юрия Гагарина перед взлётом. Год спустя он стал главным инспектором МО СССР — заместителем министра обороны и прослужил на этой должности более 20 лет. В 1978 году он был второй раз удостоен звания Героя Советского Союза за заслуги перед Родиной в развитии и укреплении вооружённых сил.

Покинув пост замминистра обороны, Москаленко перешёл в состав Группы генеральных инспекторов МО СССР. Умер он 17 июня 1985 года.

«Личность Москаленко осталась в истории как образец военного профессионализма, сочетавшего отвагу, стратегическое мышление и преданность Родине. Его карьера — пример связующего звена между периодом окопной войны и ракетно-ядерной эпохой», — подытожил Николай Лахтиков.