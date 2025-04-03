«Человеческий фактор»: почему падают самолеты

2 апреля 2012 года недалеко от Тюмени рухнул самолет ATR-72, вылетевший из аэропорта Рощино в Сургут. На борту находились 43 человека, включая экипаж. Из них 31 погиб сразу, двенадцать получили тяжелые ранения. Двое позже скончались в больнице.

Расследование установило: причиной катастрофы стала ошибка пилота и недолжное наземное обслуживание лайнера.

Окончательный отчет Межгосударственного авиационного комитета насчитывает 200 с лишним страниц.

Как же случилась трагедия? После взлета самолет набрал высоту 210 метров, после чего накренился на 35 градусов влево, затем на 50 градусов вправо и упал на удалении 1,6 км за торцом взлетно-посадочной полосы. Самолет разломился, начался пожар.

Специалисты установили, что перед вылетом самолет семь часов находился на земле в условиях снегопада и температур, меньших, чем точка замерзания. Однако воздушное судно не было обработано противообледенительной жидкостью "Арктика".

Авиамеханик просто доложил командиру, что самолет "чистый". Согласно данным видеозаписи камер наружного наблюдения, предполетный осмотр машины командиром тоже был беглый: в течение нескольких секунд он задержался около правого двигателя, затем проследовал вдоль бортов фюзеляжа, остановился у левой основной стойки шасси, после чего проследовал в кабину...

Комиссия МАК отмечала: и капитан, и механик не выполнили в полной мере возложенные на них обязанности. Решение взлетать без противообледенительной обработки стало роковым.

Спровоцировать авиакатастрофу, считают эксперты, могла и усталость пилотов. Согласно отчету МАК, перед последним в своей жизни полетом экипаж отдыхал 4,5 часа. При этом, как отмечалось, оба пилота имели высокую летную нагрузку. Вот отрывок из переговоров пилотов до авиакатастрофы, который тринадцать лет назад публиковала "Российская газета":

- Это че такое? - Че за тряска?

Звуковой сигнал отключения автопилота.

Звуковой сигнал сваливания.

Вновь звуковой сигнал сваливания.

- Тихо, че такое? - Доложи ему.

Звуковой сигнал сваливания.

- Че доложить-то? (мат) - Че за отказ-то? - Не понял я.

Звуковой сигнал сваливания.

Мат.

- ЮТР-120-й падаем! - А…..ах!"

Причиной отказа капитана от противообледенительной обработки комиссия МАК считает недостаток в его профессиональной подготовке. К тому же, согласно отчету МАК, командир воздушного судна не владел в достаточной степени английским языком для того, чтобы безошибочно понимать указания систем управления самолетом.

Помимо тюменцев и сургутян на борту были жители Нефтеюганска, Нягани, Омска, Тобольска, Воронежской, Свердловской и Тверской областей, Адыгеи.