Большой секрет: что от всех скрывал Андрей Миронов

Андрея Миронова: какую свою болезнь актёр от всех скрывал

© Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Андрей Миронов несколько лет страдал фурункулезом, который скрывал от зрителей. Актёр специально появлялся на сцене с закрытой шеей.

Болезнь

Балетмейстер Кирилл Ласкари утверждал, что недуг Миронова начал развиваться после посещения эстонского города Пярну. В тот период артист перенёс серьёзную простуду, последствием которой, видимо, стал фурункулез.

Фёдор Раззаков в книге «Девять женщин Андрея Миронова» говорит о том, что фурункулы начали воспаляться, гноиться и лопаться под мышками, на спине, руках, ногах, шее и в паху актёра. Заболевание сопровождалось постоянными болями. Миронов рассказал о недуге коллегам, однако зрители ничего не знали.

Всё ради искусства

Во время постановки «Ревизора» Миронов в образе Хлестакова должен был упасть на руки Бобчинского и Добчинского, роли которых играли Михаил Державин и Александр Ширвиндт. Перед каждым спектаклем артисты договаривались с Мироновым, на какой бок тот будет падать, чтобы было не так больно. Державин в своих мемуарах «Я везучий» писал, что он и Ширвиндт просили страдающего актёра отказаться от мизансцены с падением. Но «Хлестаков» говорил им нет: «Это очень эффектно».

Коллеги Миронова отмечали, что Андрей Александрович часто был вынужден несколько раз за один спектакль менять рубашки, так как они пропитывались кровью. Часто Миронов выходил на сцену в водолазках с высокими воротниками или в другой одежде, благодаря которой можно было скрыть фурункулы от зрителей. Запах мазей, которые были нужны, чтобы бороться с фурункулами, артист пытался сбить с помощью дорогого парфюма.

Лечение и смерть

Мази актёру не помогли, как и переливания крови, которые Миронов делал много раз. Андрей Александрович даже обращался к целительнице Джуне и деревенскому знахарю. Но и нетрадиционные методы лечения не помогли Миронову справиться с недугом.

По словам Фёдора Раззакова, в 1985 году актёр согласился на лимфаденэктомию. Миронову удалили несколько лимфоузлов – рассадников инфекции. После хирургического вмешательства артист стал чувствовать себя чуть лучше.

Однако полностью избавиться от фурункулеза Андрею Александровичу не удалось. Есть версия, согласно которой именно этот недуг оказался первопричиной смерти актёра. Кирилл Ласкари считал, что это маловероятно. Наталия Пушнова в издании «Андрей Миронов: история жизни» пишет, что артист умер от обширного кровоизлияния в мозг, произошедшего в результате разрыва сосуда.