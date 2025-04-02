Что нельзя делать 3 апреля

Православные в этот день чтят память нескольких святых, в том числе Фомы Константинопольского и Кирилла Катанского. В народном календаре это день Фомы, Катанца или праздник Водяного.

В этот день было немало примет, связанных с оздоровлением. Для этого использовали уголь и золу из печи, смесь заворачивали в ткань и прикладывали к телу. Считалось, что лихоманка не может вынести жара и обязательно исчезнет. Также выпекали 12 пирожков, несли на перекресток, оставляли угощение и просили уйти болезни.

В эту дату боялись Водяного, поэтому не ходили на рыбалку, чтобы проснувшийся голодный дух не съел рыбаков вместо наживы. Водяному на берегу оставляли угощение: хлеб и мед.

Верили, что в этот день можно разбогатеть. Для этого нужно было подойти к колодцу, трижды в него заглянуть и прокричать: "Сколько капель в воде, столько денег в кошельке!"

Считалось, что нельзя смотреть на падающие звезды, стирать, мыть посуду и купаться. Нельзя было подбирать на улице мелочь, чтобы не лишиться денег.

Если гром гремит - год будет урожайным. Много березового сока - лето будет дождливым. Птицы в луже купаются - к солнечной и теплой погоде.