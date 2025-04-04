Трехлетняя девочка нашла на прогулке древний амулет в виде скарабея

В Израиле трехлетняя девочка получила благодарственную грамоту за историческую находку. Об этом пишет People.

© Lenta.ru

Маленькая девочка Зив Ницан была на месте археологических раскопок Тель-Азека с семьей. Она шла по дороге с сестрой, как вдруг наклонилась к земле и подобрала какой-то камень. Сестра Зив, Омер Ницан, рассказала, что они почистили камень от песка и обратили внимание на его необычный узор. Девочки сообщили о находке родителям, и те узнали в ней древний артефакт.

Согласно Управлению древностей Израиля, Зив нашла ханаанский амулет, который предположительно относится к бронзовому веку — ему около 3800 лет. Специалист по древним амулетам Дафна Бен-Тор заявила, что в тот период печати и амулеты часто изготавливали в виде скарабеев. Такие предметы можно было найти и в могилах, и в общественных зданиях, и частных домах.

Культ скарабеев зародился в Древнем Египте. Древние египтяне считали его символом бога Хепри, который считался богом восходящего солнца. Они были уверены, что скарабей живет в сердце человека и охраняет его здоровье и внутренний мир.

По словам директора археологических раскопок Тель-Авивского университета Одеда Липшица, находка Зив доказывает тесные связи между Египтом и Ханааном. Израильские власти поблагодарили девочку и семью за открытие артефакта. Амулет станет частью выставки Управления древностей Израиля.

Ранее сообщалось, что на берегу Мертвого моря обнаружили загадочную пирамиду, построенную более двух тысяч лет назад. Внутри нее находились древние монеты, бронзовые сосуды, остатки мебели, оружие, бисер, семена растений и фрагменты папирусов с письменами на греческом языке.