Почему преступный мир России готовится к войне?

В Тбилиси пули киллера унесли жизнь 60-летнего криминального авторитета Левана Джангвеладзе — брата известного вора в законе Мераба Джангвеладзе (Сухумского), который сегодня считается одним из главных воров в законе на всем постсоветском пространстве. Между тем своим высоким положением Мераб был обязан именно Левану, который многие годы считался серым кардиналом преступного мира России и большей части постсоветсткого пространства. После развала Советского Союза на него работали генералы КГБ, он стоял за самыми громкими покушениями на криминальных авторитетов и именно его боялся Захарий Калашов (Шакро Молодой), которого считали лидером российского криминала.

© Кадр из фильма «Порок на экспорт»

О том, кто может стоять за громким покушением на Левана Джангвеладзе и почему его смерть может стать прологом к кровопролитной войне в преступном мире, «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

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«Лента.ру»: Почему покушение на Левана Джангвеладзе стало таким значимым событием для преступного мира России?

Лиля Харина: Брат Левана, Мераб Сухумский, сегодня входит в четверку самых влиятельных фигур среди воров в законе. И едва ли я ошибусь, если скажу, что на добрую половину в этом заслуга Левана. Есть известное фото от ноября 1991 года: на нем запечатлен освободившийся из заключения Вячеслав Иваньков (Япончик — прим. «Ленты.ру») в окружении тогдашнего цвета воровского мира.

На фото Япончик сидит за столом между ворами Дато Ташкентским (Датико Цихелашвили) и Како Кохией (Акакий Кохия), лидером сухумского воровского клана. По левую руку от Кохии сидит Леван Джангвеладзе, а вор Мераб стоит сзади. Это фото в полной мере отражает положение Левана, которое он занимал еще в начале 1990-х.

Леван был полноправным партнером своего брата во всех его делах, но при этом, как настоящий кукловод, оставался в тени. Не секрет, что воровской титул связывает его обладателя по рукам и ногам, но у Левана, имевшего не меньший авторитет, чем его брат, этих ограничений не было

Он имел полную свободу заниматься всем, чем не мог заниматься Мераб: отвечал за легальный и нелегальный бизнес, разведку, контрразведку, силовой блок и связи с госорганами. После развала Советского Союза именно на Левана стали работать бывшие высокопоставленные генералы КГБ СССР.

Леван Джангвеладзе

Они помогали ему выстраивать мощнейшую мафиозную структуру на постсоветском пространстве. Леван дружил и тесно взаимодействовал со всеми крупными подмосковными авторитетами, в том числе с лидером Подольской ОПГ.

Левану Джангвеладзе приписывают организацию покушений на столь влиятельных воров, как Япончик и Аслан Усоян (Дед Хасан), который был лидером преступного мира России до Шакро Молодого. Что вы думаете об этом?

Левану приписывали и другие покушения — в том числе на Вахтанга Кардаву (Вахо Сухумский), сильного конкурента Мераба Джангвеладзе за лидерство в сухумском клане, и на Зазу Каркалаи, и на многих других, кто вставал на пути у братьев. То, как Леван с таким кровавым шлейфом пережил их всех, говорит о том, насколько он был силен.

Когда Леван был в Москве, его остерегался даже Шакро Молодой. И пока Леван был жив, Шакро нигде не чувствовал себя спокойно

«В воровском мире зреет кровопролитие»

Как Леван Джангвеладзе был связан с Россией?

Леван постоянно жил в Москве и был очень состоятельным человеком. У него огромный роскошный дом на Клязьминском водохранилище, где в 2008-м году была пресечена крупнейшая сходка клана Ониани — Джангвеладзе, своя пристань для яхт, дома для прислуги и охраны.

Леван жил на широкую ногу, содержал Мераба, весь его клан, да и всех тех, от кого зависело их благополучие

Кто мог организовать покушение на столь мощную фигуру?

Покушение на Левана — это, конечно, не только и не столько месть за Япончика или Деда Хасана. В первую очередь это сокрушительный удар по Мерабу Сухумскому и выбивание земли у него из-под ног. Говорят, для организаторов было важно, чтобы киллеры настигли Левана не в Москве, а попытки покушения на него в Тбилиси предпринимались и раньше.

На мой взгляд, все очевидно. Такие громкие преступления — это всегда внутренние разборки воров. При этом сразу после покушения заговорили о том, что это был «привет» от вора в законе Лаши Шушанашвили (Руставского). К нему же привел и задержанный киллер Гела Удзилаури — якобы экс-телохранитель близкого друга Лаши Георгия Джохадзе.

Вор в законе Лаша Шушанашвили (Руставский)

Пичуга (вор в законе Юрий Пичугин) в свое время говорил, что Лашу, который всегда отличался кровожадностью, не стоит недооценивать. Лично я, не называя конкретных имен, согласилась бы, что след ведет в Рустави (родной для Лаши Шушанашвили грузинский город).

И конечно, было бы наивно рассуждать о непричастности Шакро: он — князь этого мира, где без его ведома никакие серьезные дела не делаются. Шакро — главный выгодоприобретатель от ослабления Мераба. Кроме того, между ними есть сильная взаимная неприязнь.

Что ждет преступный мир после покушения на Левана Джангвеладзе?

Покушение на Левана — самое громкое в своем роде после выстрелов в Гули (главный вор в законе Азербайджана Надир Салифов, для которого стало летальным нападение киллера в Анталии 20 августа 2020 года), но последствия будут несоизмеримые.

Ближайшее окружение Мераба, участвовавшее в нападении на Давида Озманова (Дато Краснодарский, племянник Шакро Молодого), давно сетовало ему на то, что он бездействует, когда их отстреливают, как зайцев. По какой-то причине Мераб ничего не предпринимал. Возможно, сказывается возраст и новая молодая жена, рядом с которой уже не хочется ни с кем воевать.

Вор в законе Мераб Джангвеладзе (Сухумский)

Однако его менее благодушные враги не оставили ему шанса. По законам преступного мира Мераб должен ответить. Хватит ли для этого пороха в его пороховницах, покажет время. Одно знаю точно: его враги на этом не остановятся, живой Мераб для них слишком опасен. В воровском мире зреет кровопролитие.

«Воры в законе стали обезличиваться»

В апреле 2025 года исполняется шесть лет с введения в России «антиворовской» статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Насколько эффективной она оказалась?

Она оказалась достаточно эффективной против воровского мира в целом, но избирательной в отношении конкретных персоналий. Те, кого осудили, — это воры не первой величины, хотя среди них и немало авторитетных.

Однако настоящие «зубры», например, титулованные лидеры таких мощных организованных преступных группировок (ОПГ), как Измайловская или Братская — Аксен и Тюрик — имеют иммунитет. Уже молчу про Шакро или Бадри (Бадри Когуашвили).

Вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) (справа), обвиняемый в вымогательстве, перед началом оглашения приговора в Никулинском районном суде

Кроме того, из семи чеченских воров не осужден ни один, хотя дают сроки их назначенцам, в частности, Гилани Седому (Гилани Алиев). Где, спрашивается, логика?

Жизнь воров в законе сильно изменилась за последние годы?

Воры — сейчас мы говорим о тех, кого статья не коснулась — по крайней мере внешне перестали быть теми, кем были до принятия закона. Сейчас они стали обезличиваться, не ставят свои имена под «прогонами» (воровскими посланиями — прим. «Ленты.ру»), стараются больше двух в одном месте не собираться и вообще лишний раз не привлекать к себе внимания.

Но природа, как известно, пустоты не терпит, и эта их пассивная позиция играет против них

Смогут ли воры вернуть себе былое влияние — большой вопрос. Если и да, скорее всего, это будет что-то принципиально отличное от того, что было. Кроме того, воры — ничто без своей «паствы», если хотите, «кормовой базы».

А число тех, кто придерживается воровских традиций, стремится к нулю, в том числе из-за таких воров, как Ева (Олег Семакин) и ему подобных, которые по указке администрации «замораживают» в колониях воровской ход (порядки — прим. «Ленты.ру»).

Как много воров в законе официально отказались от своего статуса, боясь преследования?

Официально от своего статуса предусмотрительно отказался только Муха Люберецкий (Олег Мухаметшин). С ним это сработало. Другой пример — Коля Томский (Николай Кузьмичев), которого на колени поставил спецназ, отрекся совсем при других обстоятельствах, но ему это не помогло. Ни тот, ни другой ворами уже не будут — воры такого не прощают.

Олег Мухаметшин (Муха)

«У воров уходят хранители традиций»

В одном из интервью «Ленте.ру» ваша коллега говорила: «Фактически гонениями на воров грузинские власти получили прямо обратный эффект — да еще и заполонили ими половину Европы». Россия идет по тому же пути?

Подходы схожие, но итоги разные. Грузинских воров в пять раз больше, чем русских. У грузин целые кланы, крупные сообщества выходцев из одного региона, мафиозные ячейки по всей Европе. Русские — одиночки, если и эмигрируют, то живут обособленно, тамошней полиции, в отличие от грузин, проблем не создают.

При этом в самой Грузии воров нет — преследуют даже тех, кто обращается к ворам за помощью по телефону. В России пока еще воров хватает. А те, что уехали, тоскуют по родине. Говорят, Костя Шрам (Константин Васильев), у которого жизнь сына недавно оборвалась на СВО, замкнулся в себе, молится Богу и в одиночестве бродит в горах Черногории.

Вор в законе Константин Васильев (Костя Шрам)

Сегодня действует запрет на новые коронации, который ввел Шакро Молодой. Как этот запрет сказывается на воровском мире и меняется ли с годами после вынесения суровых приговоров ворам количество кандидатов?

На воровском мире этот запрет сказывается самым негативным образом. У воров и так большая естественная убыль, при этом уходят старики, хранители традиций, и никакого притока молодой крови. Налицо все признаки управляемого вырождения. Фактически, за десять лет моратория выбыло целое поколение «стремящихся».

Одним уже поздно по возрасту, другие разочаровались в «крестных отцах». Лаша Руставский, который верховодит в Греции, еще недавно был настроен очень серьезно нарушить запрет. Шакро даже отправлял к нему своих людей уговаривать его повременить.

Однако после истории с покушением на Левана Джангвеладзе Лаше, скорее всего, будет не до коронаций и без уговоров Шакро. А тот в очередной раз добился желаемого.