Что означает правило летчиков «на четвертом развороте - друзей нет»

В каждой профессии существуют неофициальные правила, которым все сотрудники придерживаются в различных ситуациях. У летчиков одним из таких правил является выражение «На четвертом развороте - друзей нет». Что оно означает?

Это выражение относится к военно-транспортной авиации и часто прозвучит во время анализа полетов, после посадки большой группы самолетов после выполнения задания.

Десантирование воздушных десантов обычно происходит группой самолетов, которые находятся в очень плотной или сокращенной боевой формации. Расстояние между этими самолетами может быть всего несколько метров. Чтобы успешно выполнить задание и обеспечить безопасную посадку для всех самолетов, необходимо точно рассчитать безопасное расстояние. Например, для тяжелых самолетов, таких как Ил-76 или Ан-12, безопасным считается интервал в 2 минуты. За это время след от предыдущего самолета рассеивается, смещается по ветру и гарантирует безопасную посадку для всех остальных самолетов.

После развертывания на посадочном курсе может образоваться очередь из более чем 20 самолетов. Расстояние между ними должно быть 2 минуты, и посадка должна производиться в строгой последовательности. Если даже один экипаж допустит ошибку, это повлияет на положение всех остальных самолетов. Поэтому возникло выражение «На четвертом развороте - друзей нет». Каждый экипаж должен сохранять необходимое расстояние, иначе остальным придется самостоятельно решать возникшие проблемы. Если один из самолетов допустит ошибку, последующим пилотам придется повторить маневр, чтобы избежать опасного сближения, в то время как виновник проблемы может уже находиться на земле.