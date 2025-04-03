«Сердцем к сердцу»: как русские приветствовали друг друга

По одной из версий, название «славяне» происходит от слова «славить». Это кажется несомненным, ведь каждое русское приветствие - это славословие, даже если оно беззвучное.

© Н. Перов "Смотрины невесты"

Дохристианские приветствия

В сказках и былинах герои очень часто приветствуют поле, речку, лес, облака. Людям же, особенно молодым, говорят: «Гой еси, добрый молодец!» Слово гой - очень старое, этот древнейший корень встречается во многих языках. В русском языке его значения связаны с жизнью и живительной силой, и в словаре Даля гоить означает «говеть, жить, здравствовать». Но есть и другое толкование приветствия «Гой еси!»: некоторые исследователи утверждают, что это словосочетание указывает на принадлежность к одной общине, роду, племени и может быть переведено как: «Ты есть наш, наших кровей».

Итак, слово «гой» означает «жить», а «еси» — «есть». Буквально эту фразу можно перевести на современный русский так: «Ты сейчас есть и будь живым еще!».

Интересно, что этот древний корень сохранился в слове изгой. И если «гой» — это «жить, жизнь», то «изгой» — его антоним - это человек, оторванный от жизни, лишенный ее.

Другое распространенное на Руси приветствие - «Мир вашему дому!» Оно необычайно полное, уважительное, ведь таким образом человек приветствует дом и всех его жителей, близких и далеких родственников. Возможно, в дохристианской Руси под таким приветствием имели в виду и обращение к домовому и богу этого рода.

Христианские приветствия

Христианство подарило Руси разнообразие приветствий, и с этих пор по первым же произнесенным словам стало возможным определить вероисповедание чужестранца. Между собой русские христиане любили здороваться так: «Христос посреди нас!» - и отвечать: «Есть и будет!». Руси дорога Византия, а древний греческий язык ощущается почти родным. Древние греки приветствовали друг друга возгласом «Хайрете!», что означало «Радуйтесь!» - и русские вслед за ними восприняли это приветствие. «Радуйся!» - как бы начинает песнь Пресвятой Богородице человек (ведь именно такой рефрен встречается в песнопениях Богородице). Другое приветствие, появившееся в это время, чаще использовалось, когда человек проходил мимо работающих людей. «Бог в помощь!» - говорил он тогда. «Во славу Божию!» или «Слава Богу!» - отвечали ему. Эти слова, не как приветствие, а чаще как просто пожелание, используются русскими до сих пор.

Наверняка не все варианты древних приветствий дошли до нас. В духовной литературе приветствие почти всегда «опускалось» и герои переходили сразу к сути разговора. Только в одном литературном памятнике - апокрифе «Сказание отца нашего Агапия» XIII века встречается приветствие того времени, удивляющее своей поэтичностью: «Добре ходити и добр вы путь буде».

Поцелуи

Троекратный поцелуй, сохранившийся в России до ныне - очень старая традиция. Число три - сакральное, оно и полнота в Троице, и надежность и оберегание. Так часто целовали и гостей - ведь гость для русского человека все равно что ангел, входящий в дом. Другой вид поцелуев - поцелуй руки, означавший почтение и преклонение. Конечно, именно так здоровались приближенные с государем (порой целуя даже не руку, а ногу). Это целование - и часть благословения священника, являющееся одновременно и приветствием. В церкви расцеловывали и того, кто только что причастился Святых Христовых Таин - в этом случае поцелуй был и поздравлением, и приветствием обновленного, очищенного человека.

О сакральном, а не только «формальном» значении поцелуев на Руси говорит и то, что не всем было позволено целовать руку государя (послам нехристианских стран это запрещалось). Человек, низший по статусу, мог поцеловать высшего в плечо, а тот его - в голову.

После революции и в советское время традиция приветствий-поцелуев ослабела, но сейчас вновь возрождается.

Поклоны

Поклоны - приветствие, которое, к сожалению, не сохранилось до наших дней (но осталось в некоторых других странах: например, в Японии люди любого уровня и социального статуса до сих пор глубоко кланяются друг другу при встрече, прощании и в знак благодарности). На Руси было принято раскланиваться при встрече. Но и поклоны бывали разные.

Славяне приветствовали уважаемого в общине человека низким поклоном до земли, иногда даже касаясь или целуя ее. Такой поклон назывался «большим обычаем». Знакомых и друзей встречали «малым обычаем» - поясным поклоном, а незнакомцев почти без обычая: прикладывая руку к сердцу и затем опуская ее вниз. Интересно, что жест «от сердца к земле» является исконно славянским, а «от сердца к солнцу» нет. Прикладывание руки к сердцу сопровождало любой поклон - так наши предки выражали сердечность и чистоту своих намерений.

Любой поклон метафорически (да и физически тоже) означает смирение перед собеседником. В нем также есть момент беззащитности, ведь человек склоняет голову и не видит того, кто перед ним, подставляя ему самое беззащитное место своего тела - шею.

Объятия

Обнимания были распространены на Руси, но и этот вид приветствия имел разновидности. Один из интереснейших примеров - мужское объятие «сердцем к сердцу», показывающее, на первый взгляд, полное доверие мужчин друг к другу, но в действительности свидетельствующее об обратном, ведь именно таким образом мужчины проверяли, нет ли оружия у потенциального опасного соперника. Отдельный вид объятий - братание, внезапное прекращение военных действий. Обнимались родные и близкие, а еще - люди в церкви перед исповедью. Эта древняя христианская традиция, помогающая человеку настроиться на исповедь, простить других и самому попросить прощения (ведь в храмах тогда были люди, хорошо знающие друг друга, а среди них обидчики и обиженные).

Рукопожатия и шапки

Касание рук - древнейший жест, сообщающий очень много собеседникам без единого слова. По тому, насколько сильным и долгим является рукопожатие, можно определить чрезвычайно много. Длительность рукопожатия пропорциональна теплоте отношений, близкие друзья или люди, давно не видевшие друг друга и радующиеся встрече могли совершать горячее рукопожатие не одной рукой, а обеими. Старший обычно первым протягивал руку младшему - это было как бы приглашением того в свой круг. Рука обязательно должна быть «голой» - это правило сохранилось и до наших дней. Открытая рука свидетельствует о доверии. Еще один вариант пожатия рук - касание не ладонями, а кистями. По всей видимости, оно было распространено среди воинов: так они проверяли, что у встретившегося на их пути нет с собой оружия, и демонстрировали свою безоружность. Сакральный же смысл такого приветствия заключается в том, что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит и биоритм другого человека. Два человека образуют цепь, что тоже немаловажно в русской традиции.

Позже, когда появились правила этикета, лишь друзьям приписывалось пожимать друг другу руки. А для того, чтобы поздороваться с дальними знакомыми, приподнимали шапку. Отсюда и пошло русское выражение «шапочное знакомство», означающее поверхностное знакомство.

«Здравствуй» и «Привет»

Происхождение этих приветствий очень интересно, так как слово «здравствуй», например, не сводится просто к слову «здравие», то есть здоровье. Сейчас мы воспринимаем его именно так: как пожелание другому человеку здоровья и долгих лет жизни. Однако корень «здрав» и «здров» встречается и в древнеиндийском, и в греческом, и в авестийском языках. Первоначально слово «здравствуйте» состояло из двух частей: «Sъ-» и «*dorvo-», где первая означала «хороший», а вторая имела отношение к понятию «дерево». При чем здесь дерево? Для древних славян дерево было символом крепости и благополучия, и такое приветствие означало, что человек желает другому этих крепости, выносливости и благополучия. К тому же и сам приветствующий происходит из крепкого, сильного рода. Это доказывает и то, что не все могли произносить «здравствуйте». Свободным людям, равным друг другу, это позволялось, а холопам нет. Форма приветствия для них была другая - «Бью челом».

Самое первое упоминание слова «здравствуйте» исследователи обнаружили в летописи, датированной 1057 годом. Автор хроник записал: «Здравствуйте же многие лета».

Слово «привет» расшифровать проще. Оно тоже состоит из двух частей: «при"+"вет». Первая встречается в словах «приласкать», «приклонить» и означает близость, приближение к чему-то или кому-то. Вторая есть в словах «совет», «ответ», «весть»... Говоря «привет», мы проявляем близость (и действительно, только к близким людям мы обращаемся так) и как бы передаем другому добрую весть.