Кот-нелегал из Турции месяц прожил в порту Новороссийска

Турецкий кот, нелегально прибывший в Россию на корабле в грузовом контейнере, месяц прожил в порту Новороссийска. Об этом сообщает РИА Новости.

Кот, которому моряки дали кличку Бурак, уже почти месяц прожил в российском порту, куда он прибыл 11 марта на корабле компании FESCO. По словам сотрудников FESCO, кота многие хотят приютить, но он не может покинуть таможенную зону без разрешения таможенной службы. Обратно в Турцию животное тоже не может, поскольку у него нет никаких документов и его никто не задекларировал. Сложности есть и с получением ветеринарных справок: надзорные органы должны прислать ветеринара для осмотра Бурака на предмет заболеваний, при этом частный ветеринар не может зайти на территорию порта, поскольку это часть государственной границы. Сотрудники FESCO обратилась в Россельхознадзор за разъяснениями.

За четыре недели в порту Бурак обзавелся предметами интерьера: лежанкой, когтеточкой и клеткой.

«Путешественник обзавелся лежанкой, когтеточкой и другими атрибутами относительно комфортного существования. А переноска, в которой коту приходилось ночевать первые дни, сменилась на достаточно просторную клетку», — рассказал представитель FESCO.

Бурака нашли в контейнере моряки, которые совершали рейс из Стамбула в Новороссийск. По правилам перевозки контейнеры с грузом вскрывать категорически запрещено. В итоге на протяжении всего рейса члены экипажа кормили животное через небольшую щель и поили с помощью трубочки. Как животное оказалось в опломбированном контейнере, остается загадкой.

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