Советские масоны: какие тайные оккультные организации существовали в России

в Советском Союзе: почему при Ленине их не запрещали

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Казалось бы, какое отношение масонство имеет к Советскому Союзу, где пропагандировалось, что религия – это опиум для народа, а всяческую мистику и оккультизм именовали словом «мракобесие»? Тем не менее, даже в советскую эпоху в России функционировали тайные оккультные организации.

Советские масоны

В 20-х годах в СССР действовало по меньшей мере 11 лож масонского или полумасонского толка. Среди них «Орден Света», «Орден Духа», «Орден Святого Грааля», «Орден мартинистов», «Орден тамплиеров и розенкрейцеров», «Единое трудовое братство», «Братство истинного служения», «Воскресенье», «Хильфернак», «Русское автономное масонство», «Космическая Академия наук».

«Орден мартинистов»

Ленинградский «Орден мартинистов» некогда представлял собой ветвь одноименного французского Ордена. После раскола, приключившегося в 1912 году, петербургская организация объявила о своей автономности.

Руководителями ордена были Григорий Мебес и Борис Астромов. Членам ложи читались лекции по истории религии, по магии и оккультизму, также проходили практические занятия по развитию оккультных способностей. В основном в организацию входили представители питерской интеллигенции – журналисты, художники, юристы, студенты…

Конец «Ордену мартинистов» положил Борис Викторович Астромов (настоящая фамилия Кириченко). Вступивший в 1909 году в ложу «Авзония», принадлежащую к «Великому Востоку Италии», вернувшись в Россию, он был назначен Г. Мебесом генеральным секретарем Ордена. Но в результате трений в 1921 году Астромов покинул орден. В августе 1922 года он объявил о создании новой организации, независимой от «Ордена мартинистов», под названием «Русское автономное масонство».

В мае 1925 года Астромов явился в приемную ОГПУ в Москве и предложил сотрудничество в обмен на разрешение покинуть СССР. Такого разрешения он не получил, но чекисты стали приглядывать за масонами, что привело к разгрому ленинградских лож в начале 1926 года и последующим арестам многих их членов, причем первым был арестован сам Астромов!

«Орден тамплиеров»

Особого внимания заслуживает «Орден тамплиеров», наследовавший традиции небезызвестных европейских рыцарей-храмовников. Его основателем стал анархист и социолог Аполлон Карелин, вступивший в орден за границей. В 1920 году вместе с Андреем Белым он открыл первую российскую организацию тамплиеров. Она состояла из нескольких лож – «Орден света», «Орден духа», «Храм искусств», «Братство милосердия». На собраниях читались лекции по философии, космологии, истории.

Московскую ложу тамплиеров - «Орден Света» возглавлял преподаватель МВТУ имени Баумана Алексей Солонович. Туда входили в основном представители богемы и творческой интеллигенции. Солонович читал в Кропоткинском музее лекции по так называемому мистическому анархизму, выступая против идеалов большевизма. Конечно, это не могло остаться безнаказанным. В ночь с 11 на 12 сентября 1930 года большую часть членов ордена арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. Большинство их, как и ленинградские масоны, получили по три года ссылки. Впрочем, Солоновича и других руководителей осудили на пять лет лагерей.

Большевики – масоны?

Между тем, очень многие исследователи тесно связывают большевизм с масонством. Существует даже теория о том, что советские символы – звезды, серп и молот – на самом деле относятся к масонской символике.

Так или иначе, по непроверенным данным, в масонских организациях состояла практически вся советская верхушка – Ленин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, Свердлов…

Имеются также свидетельства о том, что в 1919 году был посвящен в масоны председатель Петроградской ЧК Глеб Бокий. Он якобы вступил в ложу «Единое трудовое братство», возглавляемую Александром Барченко, учеником известного оккультиста Георгия Гурджиева. Впоследствии Бокий занял пост начальника 9-го Управления Главного управления Госбезопасности НКВД и считался в ОГПУ и НКВД «главным специалистом по вопросам масонства». По иронии судьбы, он был арестован в 1937 году как раз по обвинению… в организации масонской ложи!

Но, если большевики сами являлись масонами, то почему они проводили гонения на других масонов? Вспомним, что при Ленине этих гонений еще не было. Они начались при Сталине, который хоть и увлекался, по некоторым свидетельствам, оккультизмом, но в масонах точно не состоял. Возможно, он считал всех масонов «иностранными агентами влияния», поскольку масонство зародилось на Западе… Впрочем, все эти оккультно-политические игры остаются за кулисами истории.