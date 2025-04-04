Почему Сталин называл Третий рейх копией царской России

Для русского и других народов России Великая Отечественная война стала продолжением славных дел предков, которые на протяжении веков создавали и защищали могучую державу. Однако официальная советская пропаганда далеко не сразу подхватила идеалы народного патриотизма. Осенью 1941 года, выступая на станции метро «Маяковская», вождь СССР Иосиф Сталин неожиданно для слушателей отождествил Третий Рейх с царской Россией.

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«Копия царского режима»

6 ноября 1941 года в московской подземке Иосиф Сталин выступил с докладом на торжественном заседании городского совета депутатов с партийными и общественными организациями Москвы. Текст этого доклада неоднократно публиковался в сборниках речей Сталина, начиная с 1941 года. В разделе своей речи «Кто такие национал-социалисты» советский диктатор дал политическую характеристику противнику. Сначала он пояснил, что немецкие нацисты, вопреки их собственным утверждениям, не являются ни националистами, ни социалистами. В действительности, как считал Сталин, правильнее было бы назвать Гитлера и его приспешников «империалистами», «реакционерами» и... «черносотенцами».

«По сути дела гитлеровский режим является копией того реакционного режима, который существовал в России при царизме, – заявил Верховный главнокомандующий. – Известно, что гитлеровцы так же охотно попирают права рабочих, права интеллигенции и права народов, как попирал их царский режим, что они так же охотно устраивают средневековые еврейские погромы, как устраивал их царский режим».

Контекст речи

Сталинская речь 6 ноября стала одним из важных этапов трансформации официальной риторики времён Великой Отечественной войны. С 22 июня 1941 года советскому народу уже приходилось слышать от первых лиц государства немало высказываний, способных вызвать когнитивный диссонанс. Ещё «вчера» Иосиф Сталин возлагал ответственность за начало войны на Англию, а «сегодня» она вдруг предстала союзником СССР.

На этом фоне важно было сказать населению, что война ведётся со старым, хорошо известным противником. И дело было не только в 24-й годовщине Октябрьской революции. Ещё в речи 3 июля 1941 года, выступая по радио, Сталин утверждал, что враг «ставит своей целью восстановление власти помещиков, восстановление царизма».

Почву для подобных заявлений давали события в стане противника, где было немало эмигрантов-монархистов. Например, открыто поддержал немецкий «крестовый поход против коммунизма-большевизма» один из главных претендентов на трон, великий князь Владимир Кириллович.

Помнил Сталин и недавние события «московской паники» 15 октября, когда жители столицы, ожидая прихода немцев, жгли портреты вождей и готовились вновь жить по «старорежимным порядкам».

Идея Сталина нашла своё отражение в политической агитации 1941 года, представлявшей собой сплав патриотизма и «классовой ненависти». Так, «по мотивам» речи вождя художники Кукрыниксы нарисовали карикатуру «Братья по крови», на которой Гитлер и царь Николай II, пробираясь через море крови, вместе несут виселицу. На другом плакате, авторства художника Роберта Сайфуллина, из-за спины Гитлера выглядывает тень павшей монархии.

«Подпевалой» Сталина выступил и писатель Сергей Сергеев-Ценский. 2 декабря 1941 года он опубликовал статью, в которой раскритиковал «засилье немцев» при царе в годы Первой мировой войны.

Вместе с тем сам Иосиф Сталин не был последователен в своих высказываниях. Уже на следующий день, 7 ноября 1941 года, в речи на параде, обращаясь к красноармейцам, вождь упомянул «великих предков»:

Сталина не смутило, что эти исторические деятели служили тому же «реакционному царизму». Их образы нашли отражение в советской визуальной агитации и пропаганде. Продолжением этой политической линии стало восстановление погон в РККА в 1943 году, введение орденов имени царских полководцев, новая политика в отношении Русской православной церкви. На этом фоне тезис о тождестве нацистского режима и «царизма» больше в СССР никогда не повторялся (данный факт подметил в своем дневнике академик Владимир Вернадский).

Исторические оценки

Отождествление царской России и нацистской Германии не поддерживается современной наукой. Российское самодержавие политологи традиционно рассматривают как разновидность авторитарного режима. При Гитлере же в нацистской Германии существовала тоталитарная политическая система.

Антисемитизм действительно занимал важное место в государственной политике царской России. Сам Адольф Гитлер, по некоторым свидетельствам, читал «Протоколы сионских мудрецов», впервые опубликованные в России в 1903 году. Однако никак нельзя сравнивать «черту оседлости» с лагерями смерти. Впрочем, справедливости ради надо отметить, что на момент речи Сталина до печально известной конференции в Ванзее, обозначившей методы «окончательного решения еврейского вопроса», оставалась ещё пара месяцев.

Наконец, можно вспомнить биографию самого Сталина, который при царе отбывал наказание в ссылке, а не был физически уничтожен, как тысячи немецких коммунистов при Гитлере.

Взгляды Сталина на Российскую империю и её тождество с Третьим Рейхом подвергались критике в эпоху перестройки. Так, в 1990-м году журнал «Вопросы истории КПСС» упомянул это высказывание в числе «противоречий и ошибочных положений» Сталина.

В наше время доктор исторических наук Александр Вдовин объясняет указанную фразу «пороками классового шовинизма», которыми руководствовался Сталин при оценке прошлого страны. Ещё более резко высказался доктор философских наук Игорь Чубайс, который назвал сталинское отождествление гитлеризма и царизма «откровенным идеологическим мракобесием».

«Высказываясь таким образом, Сталин подтолкнул тысячи русских людей к сдаче в плен!», – считает Чубайс.

Постсоветские историки и публицисты, которые отстаивают преемственность сталинского режима от российского самодержавия в деле восстановления имперской традиции, предпочитают данную цитату «не замечать». Она представляет собой серьёзный аргумент против их концепций.