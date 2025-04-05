Как тараканы пришли в далекие времена в Москву и почему стали героями сказок

Черные, рыжие, мадагаскарские и прочие тараканы уже давно обосновались рядом с нами. Такое соседство, мягко говоря, не радует, но настырные особи, несмотря на все усилия людей, уходить не хотят. Сегодня «Мослента» рассказывает об этих, без преувеличения, уникальных насекомых. Как они пришли в далекие времена в Москву, как стали героями песен, сказок и стихотворений. И почему знаменитый поэт написал о них целую оду.

© Мослента

«Тараканы в высотном доме - бог не спас, Моссовет не спас. Все в трагической панике - кроме тараканов, штурмующих нас…»

Начнем с события негромкого, но близкого к нашей теме. 15 лет назад, в апреле 2010 года, тогдашний мэр столицы Юрий Лужков осмотрел подземную реку Неглинку, берущую свое начало в Марьиной роще, протекающую под центральными улицами и впадающую в Москву-реку у Водовзводной башни Кремля.

Градоначальник с упоением рассказывал журналистам о своем путешествии в стиле Гиляровского и отметил, что под Большим театром увидел огромных белых тараканов.

Однако не испугался и даже пытался одного из них изловить, но тот со всех ног убежал от мэра и сиганул в воду.

Москвичи думали, что впечатлительный мэр тут же пошлет энтомологов исследовать уникальных тараканов, но этого не произошло. А вскоре Лужкову стало совсем не до «усатых-полосатых» - его отправили отставку…

© Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Откуда появились тараканы в России, точно никто не знает. Но есть одна оригинальная версия, связанная с Семилетней войной, вспыхнувшей в XVIII веке. В ходе боевых действий Русская армия захватила Берлин и Восточную Пруссию.

Русские гренадеры привезли на родине немало трофеев, но вместе с ними ненароком прихватили рыжих насекомых, которые уютно устроились в обозах и вещмешках армейцев. Там они лакомились остатками еды.

В России «прусаки» — так окрестили пришельцев — расплодились и встали на постой не только в лачугах бедняков, но и на постоялых дворах, в усадьбах богатых господ.

Они веками скрывались подальше от человеческих глаз, растили потомство и разделяли с хозяевами остатки их трапезы. Стойкие тараканы все перенесли, все пережили: ураганы, наводнения, войны, революции, мятежи. И — травли, ловушки, которые им периодически устраивали люди.

Тьмутараканский князь

Эту забавную историю в свое время поведал знаменитый московский бытописатель Владимир Гиляровский.

Булочник Иван Филиппов каждое утро отправлял свежевыпеченные сайки генерал-губернатору Арсению Закревскому. Однажды тот куснул и ужаснулся: в булке оказался таракан. Градоначальник закричал, затопал ногами: «Подать сюда булочника Филиппова!»

Далее — по книге Гиляровского «Москва и москвичи»: «Слуги, не понимая, в чем дело, притащили к начальству испуганного Филиппова.

— Э-тто что? Таракан?! — и сует сайку с запеченным тараканом. — Э-тто что?! А?

— И очень даже просто, ваше превосходительство, — поворачивает перед собой сайку старик.

© Картина Бориса Кустодиева «Булочник» из серии «Русь. Русские типы».

— Что-о?… Что-о?… Просто?!

— Это изюминка-с!

И съел кусок с тараканом.

— Врешь, мерзавец! Разве сайки с изюмом бывают? Пошел вон!

Бегом вбежал в пекарню Филиппов, схватил решето изюма да в саечное тесто, к великому ужасу пекарей, и ввалил.

Через час Филиппов угощал Закревского сайками с изюмом, а через день от покупателей отбою не было...»

Когда Филиппов скончался, на его уход отозвался эпитафией поэт Петр Шумахер:

Вчера угас еще один из типов,

Москве весьма известных и знакомых,

Тьмутараканский князь Иван Филиппов,

И в трауре оставил насекомых.

Между прочим, выражение «тьмутаракань» намекает на далекое, захолустное место. Где скука, глухомань и… раздолье тараканам.

Трагическая паника

Тараканы жили во всех уголках Москвы, не обошли они своим вниманием и высотку на Котельнической набережной. На ее месте в давние времена стояли мельницы и мукомольные склады. Поэтому насекомые не стали покидать сытную родину своих предков.

© Изображение: Post of USSR / Public domain / Wikimedia Commons

Сам же дом был замечательный, элитный, со всеми удобствами. В разное время в нем жили знаменитости: поэты Александр Твардовский, Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский, актрисы Фаина Раневская, Марина Ладынина, Нонна Мордюкова, балерина Галина Уланова, кинорежиссер Иван Пырьев.

Жил в высотке и стихотворец Евгений Евтушенко. Он, устав сражаться с насекомыми, написал стихотворение на злобу дня.

Там были такие строки:

На столе у меня ода -

тяжкий труд,

а из мусоропровода

гости прут.

Только Зыкина запела,

с потолков

подпевать пошла капелла

прусаков.

Эти стихи Евтушенко вышли боком. Он был первым претендентом на освободившийся гараж, но после публикации памфлета обиженные члены домоуправления отдали помещение Александру Ширвиндту.

Что же касается тараканов, то они из высотки неожиданно удалились. Может, обиделись на стихотворение, кто их знает?

Мельком — о Георгии Вицине, жившем в Староконюшенном переулке. Он обожал всякую живность — собак, кошек, голубей. И — тараканов, которых даже подкармливал. Соседи, конечно, уважали народного артиста СССР, но его увлечения не разделяли, поскольку усачи по-соседски же заползали к ним большими компаниями.

Фиаско Янычара

Тараканы – часть национального фольклора. Они фигурируют в гаданиях. Например, в таком: «Таракан, таракан, вези меня по деревням, по селам, по горам, привези меня к суженому». Говорят, что такие случаи и впрямь бывали…

© Картина Егора Солнцева «Гадание»

Многие, возможно, помнят детскую песенку с такими словами: «У дедушки за печкою компания сидит / И, распевая песенку, усами шевелит. / Поужинают дружно и ложатся на бочок / Четыре неразлучных таракана и сверчок…»

Нашим героям нашлось место и в литературе. В пьесе Михаила Булгакова «Бег» обедневший в константинопольской эмиграции казачий генерал Григорий Чарнота продает свои газыри, чтобы принять участие в тараканьих бегах. Он ставит на фаворита по кличке Янычар все деньги, но проигрывает. Оказалось, «бегуна» опоил каким-то зельем Артур Артурович, хозяин тотализатора…

В рассказе Аркадия Аверченко «О гробах, тараканах и пустых внутри бабах» русская эмигрантка рассказывает, что «зеленый таракан меня кормит. Собственно, он не зеленый, а коричневый, но цвета пробочного жокея, которого он носит на себе, — зеленые. И поэтому я обязана иметь на плече огромный зеленый бант: цвет моего таракана. Да что вы так смотрите? Просто здесь устроены тараканьи бега, и вот я служу по записи в тараканий тотализатор».

Об усачах идет речь в повести Алексея Толстого «Похождения Невзорова, или Ибикус. А поэт Николай Олейников сочинил о них щемящее стихотворение: «Таракан сидит в стакане. / Ножку рыжую сосет. / Он попался. Он в капкане / И теперь он казни ждет…»

История умалчивает, обитали ли тараканы в доме Корнея Чуковского. Но то, что он был к ним неравнодушен, факт. Ведь поэт сочинил посвященное этим особям стихотворение «Тараканище», в котором фигурирует «страшный великан, рыжий и усатый Та-ра-кан!»

© Кадр: мультфильм «Тараканище»

Еще одна реплика: Таракановы — старинный дворянский и купеческий род. Он известен по меньшей мере со времен Ивана Грозного. Одна из его представительниц, княжна Тараканова запечатлена на трагической картине Константина Флавицкого.

Полторы тысячи пленных

Говорят, сейчас тараканов в Москве стало меньше. Впрочем, это спорное мнение. По иным коммуналкам, которые в столице еще сохранились, бегают толпы усачей.

Вечером выходят жильцы на кухню, включают свет и… незваные гости — старые, молодые, юные - бросаются врассыпную. Раз! — и все попрятались в щелях и углах. Два! И только одна парочка замешкалась, и хозяева их хлоп, хлоп…

Напоследок — анекдот. Встречаются два приятеля: «Как дела? В доме все нормально, никто в семье не хворает?» — спрашивает один. Другой отвечает: «Слава богу, все здоровы. Только одна напасть случилась: мои тараканы соседским войну объявили». «И как ситуация на «фронте?» «Пока мои побеждают. Вчера тысячи полторы пленных привели…»