Тайны императорского ложа: почему наложниц в Китае заворачивали в одеяло?

В истории Китая существовала удивительная традиция: наложниц к императору всегда приносили завернутыми в шелковое одеяло. Этот необычный ритуал был частью сложной системы безопасности и этикета императорского дворца.

Дело в том, что в Древнем Китае жизнь императора находилась под постоянной угрозой. Заговорщики могли спрятать оружие где угодно, даже в одежде наложницы. Поэтому было установлено правило: каждую девушку, которая должна была войти в покои правителя, заворачивали в специальное шелковое одеяло с завязками. В таком виде ее осматривали стражники, а затем под строгим надзором доставляли к императору.

Эта процедура также имела глубокий символический смысл. Шелковое одеяло символизировало чистоту и непорочность наложницы, которая представала перед императором. Кроме того, такой способ доставки подчеркивал высокий статус правителя и его право решать судьбу каждой девушки.

Интересно, что этот обычай соблюдался на протяжении многих веков и был обязательным для всех наложниц, независимо от их происхождения. Даже если девушка была рекомендована самим премьер-министром, она должна была пройти через эту церемонию.

Только после тщательного осмотра и проверки могла начаться церемония знакомства императора с наложницей. Этот ритуал не только обеспечивал безопасность правителя, но и создавал особую атмосферу таинственности вокруг императорского двора.