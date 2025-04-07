Путь к звездам: Юрий Гагарин

64 года назад человечество совершило первый шаг в космическую эру. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин открыл новую главу в истории цивилизации, совершив полёт вокруг Земли на корабле «Восток-1». Официально День космонавтики начали праздновать уже на следующий год после этого исторического события — в 1962 году. С тех пор каждый апрель люди по всему миру вспоминают о подвиге первого космонавта и отмечают достижения человечества в освоении космоса.

Биография Юрия Гагарина

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино недалеко от Гжатска. Его родители работали в колхозе: отец был плотником, а мать трудилась на молочной ферме. Детство Юрия пришлось на тяжёлые военные годы. В 1941 году, когда началась война, его семья была вынуждена переехать в маленькую землянку, так как немецкие офицеры заняли их дом. Старших детей угнали на принудительные работы в Германию, и три года семья не знала, живы ли они. К счастью, после войны брат и сестра вернулись домой.

После освобождения района в 1943 году семья переехала в Гжатск. В школьные годы Юрий хорошо учился, особенно интересовался точными науками — математикой и физикой. Поворотным моментом в жизни Гагарина стало поступление в 1951 году в Саратовский индустриальный техникум. Именно там он впервые познакомился с авиацией, записавшись в местный аэроклуб ДОСААФ, где получил возможность не только изучать теорию полётов, но и подняться в небо на настоящем самолёте. Инструкторы быстро отметили его исключительные способности к полётам.

После окончания техникума в 1955 году Юрий был призван в советскую армию и направлен в 1-е Чкаловское военное авиационное училище лётчиков в Оренбурге, где тренировался на истребителях МиГ-15. В 1957 году он окончил училище с отличием в звании старшего лейтенанта ВВС СССР.

В 1959 году Гагарин был отобран в группу пилотов для советской космической программы. Требования к кандидатам были очень строгими: возраст до 30 лет, рост менее 170 см, вес менее 72 кг, опыт работы пилотом-истребителем, исключительная физическая подготовка и высокая психологическая стабильность. Из более чем 3 тыс. кандидатов до конца отбора дошли только 20.

На тренировках Юрий Гагарин выделялся не только техническими навыками, но и оптимизмом, трудолюбием и способностью сохранять спокойствие в экстремальных условиях. Его небольшой рост оказался преимуществом для тесного пространства ранних космических кораблей.

Кстати, до сих пор нет единого мнения, каким был рост Юрия Гагарина. Существует две версии: по официальной служебной характеристике — 165 см, по данным Европейского космического агентства (ЕКА) — 157 см.

К апрелю 1961 года в группе остались всего два кандидата: Гагарин и его дублёр Герман Титов. Окончательное решение выбрать Гагарина для первого пилотируемого космического полёта было принято всего за несколько дней до миссии.

История первого полёта в космос в 1961 году

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту. Его исторический полёт длился 108 минут — за это время корабль совершил один виток вокруг Земли на высоте 302 км.

Во время полёта Гагарина возникли серьёзные технические сложности: нештатно прошёл выход на орбиту, были проблема с посадкой и неполадки в системе ориентации. Однако Гагарин смог справиться с ситуацией и успешно завершить полёт.

© Герман Титов // РИА Новости

Вторым человеком, покорившим космос, стал Герман Титов. Его полёт на корабле «Восток-2» был совершён 6 августа 1961 года и длился 25 часов, за которые аппарат совершил 17 витков вокруг Земли. Титов стал первым, кто провёл ночь в космосе, а также тем, кто ел и спал в условиях невесомости. Он также управлял космическим кораблём вручную и стал первым, кто запечатлел вид Земли из космоса на камеру. Эти миссии стали важными вехами в освоении космоса и открыли человечеству новые горизонты в изучении космического пространства.

«Жизнь показывает, что космос будут осваивать не какие-нибудь супермены, а самые простые люди»: цитаты Юрия Гагарина

«Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой — можно ли мечтать о большем?» — из предстартового обращения Юрия Гагарина перед полётом в космос 12 апреля 1961 года. Эти слова были сказаны в последние минуты перед стартом корабля «Восток-1».

«Для полёта в космос искали горячие сердца, быстрый ум, крепкие нервы, несгибаемую волю, стойкость духа, бодрость, жизнерадостность» — так Гагарин описывал процесс отбора космонавтов и требования к кандидатам в своей книге «Дорога в космос» (1961).

«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос, будучи одиночкой? Это слава нашего народа» — на пресс-конференции в Москве 14 апреля 1961 года Гагарин так ответил на вопрос журналистов о своём историческом полёте.

«С появлением ребёнка в доме прибавилось забот. Только молодой отец может понять, какое удовольствие — купать в тёплой воде своего маленького, беспомощного ребёнка, пеленать его, носить на руках, нашёптывать тут же придуманные колыбельные песенки», — с нежностью и глубокой любовью описывал Юрий Гагарин прибавление в семье в своей книге «Дорога в космос» (1961).

«Коммунист — такой человек: сядет на него пылинка, и всем видно» — эта фраза Юрия Гагарина стала афоризмом и часто цитировалась в советской прессе. Её космонавт произнёс на выступлении перед комсомольцами на заводе «Красное Сормово» в 1963 году.

«Я всегда любил боевые знамёна. Они как неувядаемые листы книги, на которых навечно записаны ратные легенды, по которым многие поколения будут читать историю нашей Родины» — из речи на торжественном собрании в Кремлёвском дворце съездов 9 мая 1965 года, посвящённой 20-летию победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия в Москве ко Дню космонавтики в 2025 году

С 8 по 13 апреля 2025 года на ВДНХ пройдёт масштабная программа мероприятий, посвящённая Дню космонавтики. Всего запланировано более 30 различных событий на десяти площадках выставки.

12 апреля вход в центр «Космонавтика и авиация» станет бесплатным для всех посетителей с именами Юрий и Валентина. Кроме того, в этот день любой желающий сможет свободно посетить интерактивный музейный комплекс «Буран», чтобы узнать об истории этого знаменитого аппарата и о его технических характеристиках.

В центре «Космонавтика и авиация» 8 апреля состоится наблюдение за запуском космического корабля «Союз МС-27». Участники смогут послушать комментарии опытного эксперта и увидеть видеозапись, охватывающую все ключевые этапы — от подготовки до взлёта и разгона.

Кроме того, на этой площадке 12 апреля пройдёт Всероссийский космический диктант. Мероприятие проведёт лётчик-космонавт и Герой России Фёдор Юрчихин. Каждый желающий сможет проверить свои знания в области космонавтики.

В Музее кино покажут фильмы космической тематики. В программе — «Луна» и «Марс» режиссёра Павла Клушанцева.

Какие страны отмечают День космонавтики

День космонавтики отмечают в России и странах бывшего СССР. На международном уровне праздник признан ООН как Международный день полёта человека в космос (более 60 стран подписали соответствующую резолюцию).

В западных странах праздник отмечается в основном астронавтами и называется «Юрьева ночь» — Yuri's Night. Там организуются тематические вечеринки с угощениями и конкурсами.