Какие футуристические здания могли появиться в Москве

В России учрежден новый профессиональный праздник — День архитектора. Отмечать его будут в первый понедельник июля. Архитектор Константин Фомин рассказал «Вечерней Москве», какие тренды сейчас в столичном строительстве и какими будут здания будущего.

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Сейчас в архитектуре особое внимание уделяется экологичности материалов — у любого здания заканчивается срок эксплуатации, и нужно думать, как его утилизировать, не загрязняя окружающую среду. Визуально архитектура будет стремиться к простоте форм, лаконичности и мономатериальности. Если раньше на фасадах сочетались, например, кирпич, камень и гипс, то сейчас используют только стекло или камень. Современные материалы позволяют гораздо смелее работать с формой крыш — даже стеклянным или сложносконструированным перекрытиям сейчас не страшны ни снегопады, ни дожди, ни другие климатические катаклизмы. Стремительно уходит в прошлое «визуальный шум». Яркий его пример — торговые центры, построенные в нулевые. Своей аляповатой пестротой они вызывают диссонанс. То же касается и организации внутреннего пространства — вместо запутанных систем проходов сейчас архитекторы стремятся к ясности и удобству, основываясь на законах Витрувия:

«Польза, прочность, красота».

Тем не менее сейчас интернациональная архитектура уступает место новым национальным стилям. Набирает обороты и джентрификация — преобразование старых промышленных зданий, уже потерявших свое значение, но сохранившихся в хорошем состоянии, под современные общественные пространства.

Вход в метро с кинотеатром

Вестибюль станции «Площадь Революции» задумывался как часть огромного кинотеатра на 4000 мест. Однако от строительства отказались в конце 1930-х, признав, что все проекты гигантские, а от чрезмерно масштабных и амбициозных строительных планов тогда уже начали отказываться.

Академик Юрий Платонов разработал 40-этажное здание для площади Гагарина — конструкция с зеркальными фасадами в центре имела круглый проем. В нем бы курсировали высокоскоростные лифты.

Глубоко копают

В 1990-е годы планировали построить торговый центр, повторявший Тверскую улицу на глубине. Проект остался только на бумаге, но известно, что галереи внутри были бы стеклянные, а интерьеры навевали ассоциацию с космическими кораблями.

Самолет

Недалеко от Белорусского вокзала планировали построить здание «Аэрофлота» — скругленное стеклянное здание должна была венчать фигура с крыльями в руках. Ее мог сделать архитектор Иван Шадр, автор «Девушки с веслом». Но проект отвергли.

Горизонтальный небоскреб

Художник-авангардист Эль Лисицкий разработал проект зданий, жилые помещения в которых бы располагались горизонтально, в форме буквы «Т». Это позволило бы сэкономить площадь. Проект сочли слишком футуристичным, да и бетона для него не хватило бы во всей стране.

АРХИТЕКТОРЫ ОТМЕЧАЮТ

Союз архитекторов России пять лет пытался добиться учреждения «своего» дня. И вот наконец им официально отдали первый понедельник июля. Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил: установление Дня архитектора — признание особой значимости этой профессии в преобразовании городов и развитии страны в целом.

КАК УСТРОЕН ДОМ БУДУЩЕГО

Отдохнуть на крыше Архитектор Ле Корбюзье придумал использовать крыши жилых домов как зоны отдыха для жильцов. На них устраиваются бассейны, спортзал и детские площадки. На какое-то время идея была забыта, но в будущем такое использование крыши будет активным, хотя с поправкой на погоду.

Стены не нужны

Новые технологии уже позволяют строить даже высотные здания без стен — в качестве опорных конструкций выступают колонны, между которыми устанавливаются без швов стеклянные панели или блоки. В конструкциях используется меньше бетона — по истечении срока эксплуатации здание будет легче утилизировать.

Национальная идентичность

Долгое время современные здания строились в одном стиле. Сейчас же, наоборот, происходит возвращение к национальным формам, а элементы национальной культуры гармонично сочетаются с футуристичными обтекаемыми формами.

Дома на ножках

Перспективным решением станет возведение «парящих» домов — чтобы использовать по максимуму площадь, здания приподнимают на системе свай, а освободившееся пространство используют как общественную зону, разбивая парки.