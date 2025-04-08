Как космонавты выжили, упав на Землю из космоса

Космический корабль "Союз 18-1" был запущен с космодрома Байконур 5 апреля 1975 года. Экипаж: командир - Василий Лазарев и бортинженер - Олег Макаров. У обоих в карьере - второй космический полет.

Лазарев начинал карьеру как военврач, потом учился в Харьковском высшем военном авиационном училище. Стал участником испытаний стратостата "Волга", с которого испытатель Евгений Андреев совершил прыжок с парашютом из стратосферы. Налетал на "Волге" более 28 часов.

Макаров должен был выполнить первую экспедицию на Луну. Однако лунную программу СССР свернули после успешной высадки на спутник Земли американцев в июле 1969-го. В 1973-м он побывал в космосе на "Союзе-12" вместе с Лазаревым.

РИА Новости // Командир космического экипажа Василий Лазарев (справа) и бортинженер Олег Макаров

И вот опять они стартовали в одном корабле.

Но из-за отказа третьей ступени ракеты-носителя этот их полет стал суборбитальным и закончился в аварийном режиме: продолжался всего 21 мин. 27 сек.

На 261-й секунде полета по программе должно было произойти отделение второй ступени ракеты, однако это не случилось, ракету стало раскачивать. Сработала система аварийного спасения, отстрелившая возвращаемый аппарат. Спуск происходил в неуправляемом режиме - космонавты испытали запредельные перегрузки.

Очнувшись на земле, экипаж, как потом рассказывали, первым делом стал жечь полетную документацию. Без связи с ЦУПом они не могли сверить координаты и решили, что попали на территорию иностранного государства.

Та космическая драма долго оставалась засекреченной.

Космонавты буквально падали с высоты 192 километра из космоса. Перегрузки достигали от 21 до 26 g. В какой-то момент Василий Лазарев и Олег Макаров даже потеряли зрение.

РИА Новости // Тренировка космонавтов

…Космонавты иногда говорят: прошел центрифугу - считай, одной ногой в космосе. Как говорят специалисты, максимальные перегрузки на центрифуге - 30 единиц. Но такая нагрузка только для испытаний техники. Человек выдерживает перегрузку до 12 единиц. В обычной подготовке космонавтов тренируют до 3-5 единиц - это голова-таз, и до 4-8 - грудь-спина. То есть на перегрузки, с которыми они реально сталкиваются.

Что такое перегрузка 20g? По словам специалистов, если у вас сердце весит 50 граммов, умножьте эту цифру на 20. И оно должно гонять кровь, которая увеличилась в своей массе в 20 раз.

Приземлившись в горах Алтая, Лазарев и Макаров едва не угодили в пропасть. Аппарат грохнулся на землю, но не замер, а подскочил и покатился по склону… Спускаемая капсула "Союза" на высоте около 1200 метров на обрывистом склоне горы под названием Теремок-3, зацепилась одной стренгой парашюта за большое дерево в двух метрах от бездны.

Лазарев и Макаров смогли самостоятельно выбраться из капсулы, сняли скафандры, переоделись в теплозащитные костюмы и на отколовшемся от аппарата куске теплозащиты разожгли костер. Только на следующий день их забрал вертолет, с угрозой для жизни самих спасателей. Такими сложными были условия местности.

Невероятно, но факт. Олег Макаров потом еще дважды летал в космос. А вот Василий Лазарев больше не стартовал.

Космонавтов за за героизм отметили, как говорили, по "урезанному" варианту: только орденами Ленина.