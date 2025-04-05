Почему обращение по фамилии русские воспринимают как оскорбление

В России не принято обращение к человеку по его фамилии. Считается, что это демонстрирует пренебрежение и неуважение. Со временем в языке даже появился глагол «фамильничать», который означает, нетрудно догадаться, обращение исключительно по фамилии.

В детском саду и школе ребёнок слышит свою фамилию чуть ли не чаще, чем имя. Это и понятно — так проще идентифицировать человека. В классе может быть сразу несколько Кать, а вот, скажем Екатерина Филимонова наверняка одна. Учитель, обращаясь к ученику по фамилии, стремится избежать путаницы. Например, чтобы к доске не «ломанулись» все Кати, которые присутствуют на уроке.

Не любят церемониться и в государственных учреждениях. В паспортном столе, в очереди на приём к врачу в поликлинике присутствующих всегда вызывают по фамилии.

В Советском Союзе и вовсе обращение по фамилии было неотъемлемой частью сухого «номенклатурного языка» и особым культурным феноменом. В историю вошли такие формы как «гражданка Никанорова», «товарищ Сидоров». Но за почти 70 лет, что существовал СССР, обращение по фамилии так и не стало нормой для большинства россиян.

Психологи объясняют это феноменом «раньше трава была зеленее». Имя — это то, что мы слышим с первых дней своей жизни из уст самых близких нам людей. О существовании отчества и фамилии ребёнок узнаёт уже куда позднее. А осознание того, что конкретно означают эти «добавки» к имени, приходит ещё позже. Использование имени на подсознательном уровне как бы перемещает нас в счастливое детство, дарит приятные эмоции.

Кроме того, большинство имён не вызывает неприятных ассоциаций. В детских садах, школах, во дворе всегда было принято давать прозвища. Чаще всего они были связаны с фамилиями. А если она неблагозвучная? Сюжет российского фильма «Принцесса на бобах» как раз строится на «плохой» фамилии. «Новому русскому» Дмитрию мешает развивать бизнес то, что он Пупков. Предприниматель очень расстраивается, когда партнёры говорят о нём, используя только фамилию. Исправить ситуацию герой пытается за счёт фиктивного брака с представительницей знатного рода, которая остро нуждается в деньгах. Как бы фамилия не звучала, рано или поздно необходимо привыкнуть к ней. Сидя за школьной партой или в студенческой аудитории, служа в армии, заказывая столик в ресторане россиянину нужно быть готовым к тому, что кто-то, да и произнесёт его фамилию. И этот человек вовсе не фамильничает. Он пытается лишь идентифицировать личность.