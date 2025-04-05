Самые долгие войны в мировой истории: от Пунической до Вьетнамской

В истории человечества были войны, длившиеся больше века. Перекраивались карты, отстаивались политические интересы, гибли люди. Вспоминаем самые затяжные военные конфликты.

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Пуническая война (118 лет)

К середине III века до н.э. римляне почти полностью подчинили Италию, замахнулись на все Средиземноморье и первой захотели Сицилию. Но на этот богатый остров претендовал и могущественный Карфаген. Их притязания развязали 3 войны, что тянулись (с перерывами) с 264 по 146 гг. до н.э. и получили название от латинского имени финикийцев-карфагенян (пунов).

Первая (264-241) - 23 года (началась как раз из-за Сицилии). Вторая (218-201) - 17 лет (после взятия Ганнибалом испанского города Сагунты). Последняя (149-146) – 3 года. Именно тогда родилась знаменитая фраза «Карфаген должен быть разрушен!». Чистые военные действия заняли 43 года. Конфликт в совокупности – 118 лет.

Итоги: Осажденный Карфаген пал. Рим – победил.

Столетняя война (116 лет)

Шла в 4 этапа. С паузами на перемирия (самое долгое - 10 лет) и борьбу с чумой (1348 г.) с 1337 по 1453.

Противники: Англия и Франция.

Причины: Франция хотела вытеснить Англию с юго-западных земель Аквитании и завершить объединение страны. Англия - упрочить влияние в провинции Гиень и вернуть утраченные при Иоанне Безземельном - Нормандию, Мен, Анжу.

Осложнение: Фландрия - формально находилась под эгидой французской короны, по факту была свободна, но зависела в сукноделии от английской шерсти.

Повод: притязания английского короля Эдуарда III из династии Плантагенетов-Анжуйских (внука по материнской линии французского короля Филиппа IV Красивого из рода Капетингов) на галльский престол.

Союзники: Англии - германские феодалы и Фландрия. Франции - Шотландия и Папа римский.

Армии: Английская - наемная. Под командой короля. Основа - пехота (лучники) и рыцарские отряды. Французская – рыцарское ополчение, под руководством королевских вассалов.

Перелом: после казни Жанны д’Арк в 1431-м и битвы за Нормандию началась национально-освободительная война французского народа с тактикой партизанских налетов.

Итоги: 19 октября 1453 английская армия капитулировала в Бордо. Потеряв на континенте всё, кроме порта Кале (оставался английским еще 100 лет). Франция перешла на регулярную армию, отказалась от рыцарской конницы, отдала предпочтение пехоте, появилось первое огнестрельное оружие.

Греко-персидская война (50 лет)

Совокупно - войны тянулись с затишьями с 499 по 449 гг. до н.э. Их делят на две (первая – 492-490, вторая – 480-479) или три (первая - 492, вторая – 490, третья – 480-479 (449). Для греческих полисов-государств – битвы за независимость. Для Империи Ахеминидов – захватнические.

Триггер: Ионийское восстание. Бой спартанцев при Фермопилах вошел в легенды. Переломной стала битва при Саламине. Точку поставил «Каллиев мир».

Итоги: Персия лишилась Эгейского моря, побережий Геллеспонта и Босфора. Признала свободы городов Малой Азии. Цивилизация древних греков вошла в пору наивысшего процветания, заложив культуру, на которую и, спустя тысячелетия, равнялся мир.

Гватемальская война (36 лет)

Гражданская. Протекала вспышками с 1960 по 1996 гг. Провокационное решение, принятое американским президентом Эйзенхауэром в 1954-м, инициировало переворот.

Причина: борьба с «коммунистической заразой».

Противники: Блок «Гватемальское национальное революционное единство» и военная хунта.

Жертвы: ежегодно совершалось почти 6 тыс. убийств, только в 80-е - 669 массовых расправ, более 200 тыс. погибших (из них 83% - индейцы-майя), свыше 150 тыс. пропало без вести.

Итоги: подписание «Договора о прочном и длительном мире», что защитил права 23 групп коренных американцев.

Война Алой и Белой розы (33 года)

Противостояние английской знати - сторонников двух родовых ветвей династии Плантагенетов - Ланкастеров и Йорков. Тянулась с 1455 по 1485 гг.

Предпосылки: «ублюдочный феодализм» - привилегия английского дворянства откупаться от воинской службы у сеньора, в чьих руках сосредотачивались большие средства, которыми он оплачивал армию наемников, что стала мощнее королевской.

Причина: поражение Англии в Столетней войне, обнищание феодалов, их неприятие политического курса супруги слабоумного короля Генриха IV, ненависть к ее фаворитам.

Оппозиция: герцог Ричард Йоркский - считал право на власть Ланкастеров нелегитимной, стал регентом при недееспособном монархе, в 1483-м – королем, убит в битве при Босворте.

Итоги: Нарушила равновесие политических сил в Европе. Привела к краху Плантагенетов. Возвела на трон Уэльских Тюдоров, что правили Англией 117 лет. Стоила жизни сотням английских аристократов.

Тридцатилетняя война (30 лет)

Первый военный конфликт общеевропейского масштаба. Длился с 1618 по 1648 гг.

Противники: две коалиции. Первая - союз Священной Римской империи (по факту - Австрийской) с Испанией и католическими княжествами Германии. Вторая - германские государства, где власть была в руках князей-протестантов. Их поддерживали армии реформаторских Швеции и Дании и католической Франции.

Причина: Католическая лига боялась распространения идей Реформации в Европе, протестантская Евангелическая уния - к этому стремились.

Триггер: восстание чешских протестантов против австрийского господства.

Итоги: Население Германии сократилось на треть. Армия Франции потеряла 80 тыс. Австрия и Испания - более 120-и. После Мюнстерского мирного договора в 1648-м на карте Европы окончательно закрепилось новое независимое государство - Республика Соединенных провинций Нидерландов (Голландия).

Пелопонесская война (27 лет)

Их две. Первая – Малая Пелопонесская (460-445 гг. до н. э.). Вторая (431-404-й до н.э.) - самая масштабная в истории Древней Эллады после первого персидского вторжения на территорию Балканской Греции. (492-490 гг. до н. э.).

Противники: Пелопонесский союз во главе со Спартой и Первый морской (Делосский) под эгидой Афин.

Причины: Стремление к гегемонии в греческом мире Афин и неприятие Спартой и Корифном их притязаний.

Противоречия: Афинами правила олигархия. Спартой – воинская аристократия. Этнически афиняне были ионийцами, спартанцы – дорийцами.

Во второй выделяют 2 периода. Первый - «Архидамова война». Спартанцы совершали сухопутные вторжения на территорию Аттики. Афиняне – морские набеги на побережье Пелопонесса. Завершился в 421-м подписанием Никиева мира. Спустя 6 лет был нарушен афинской стороной, которая потерпела поражение в битве при Сиракузах. Финальная фаза вошла в историю под названием Декелейской или Ионийской. При поддержке Персии Спарта построила флот и уничтожила афинский при Эгоспотамах.

Итоги: После заключения в апреле 404 г. до н.э. Фераменова мира Афины потеряли флот, срыли Длинные стены, лишились всех колоний и влились в Спартанский союз.

Вьетнамская война (18 лет)

Вторая Индокитайская война Вьетнама с США и одна из самых разрушительных второй половины XX века. Длилась с 1957 по 1975-й. 3 периода: партизанская южно-вьетнамская (1957-1964), с 1965 по 1973 – полномасштабные боевые действия США, 1973-1975 гг. – после вывода американских войск с территорий Вьетконга.

Противники: Южный и Северный Вьетнам. На стороне Южного – США и военный блок СЕАТО (Организация договора Юго-Восточной Азии). Северного – КНР и СССР.

Причина: когда в Китае к власти пришли коммунисты, а Хо Ши Мин стал лидером Южного Вьетнама, администрация Белого дома испугалась коммунистического «эффекта домино». После убийства Кеннеди Конгресс дал «Тонкинской резолюцией» президенту Линдону Джонсону карт-бланш на использование военной силы. И уже в марте 65-о во Вьетнам ушли два батальона морских котиков армии США. Так Штаты стали частью гражданской вьетнамской войны. Применили стратегию «найди и уничтожить», выжгли напалмом джунгли - вьетнамцы ушли под землю и ответили партизанской войной.

Кому выгодно: американским оружейным корпорациям.

Потери США: 58 тыс. в боевых действиях (64 % моложе 21 г.) и порядка 150 тыс. самоубийств американских ветеранов ВВ.

Вьетнамские жертвы: свыше 1 миллиона воевавших и более 2-х мирного населения, только в Южном Вьетнаме - 83 тыс. ампутантов, 30 тыс. слепых, 10 тыс. оглохших, после операции «Ranch Hand» (химуничтожение джунглей) – врожденные генетические мутации.

Итоги: Трибунал от 10 мая 1967 года квалифицировал действия США на территории Вьетнама как преступление против человечества (статья 6 Нюрнбергского Статута) и запретил применение термитных бомб типа CBU как оружие массового поражения.