Что делали на Руси, чтобы зачать мальчика

На Руси мужчины всегда мечтали о сыне — наследнике и опоре семьи. Предугадать, а тем более предопределить пол будущего ребенка — задача непростая даже для современной медицины. Но у наших предков были свои поверья и приметы, благодаря которым, как они считали, можно повысить шанс рождения ребенка мужского пола.

Календарь

Одним из верных способов родить мальчика у славян считался правильный выбор дня зачатия. На Руси верили, что благоприятных дней для зачатия всего семь — с 11 по 17 с начала менструального цикла. Чтобы «получился» мальчик, зачатие следует запланировать на 11, 14 или 16 день. Во все остальные дни, по поверьям, женщины зачинали девочек. Ну а после 17-го дня зачатие вообще не приветствовалось, считалось, что ребенок будет слабым и больным.

Обряды

Хотя наши предки и верили в силу календаря, полагались они также и на обряды. Например, если женщина хотела родить девочку, она клала под подушку на супружеском ложе клубок ниток, ленту или пряжу. Если же желанным был именно мальчик, то — сугубо мужские вещи: инструменты или оружие. Еще считалось, что зачать наследника получится, если мужчина во время близости будет обут.

Приметы

Существовал также ряд примет, по которым русские женщины прогнозировали пол будущего ребенка. Так рождение девочки предвещал сильный токсикоз. Женщины же, ждущие мальчиков, считалось, не испытывают тошноты, но сильнее устают в течение дня и становятся тяжелы на подъем. Также важное значение наши предки предавали тому, на каком боку спит женщина. если на правом, то ждите девочку, а если на левом — всенепременно родится мальчик!

Диета

Еще целый ряд поверий был связан с питанием во время беременности. Считалось, что оно также влияет на пол будущего ребенка. Мечтающим о наследнике повитухи советовали налегать на мясо, овощи и фрукты, крупы и картофель. А вот молочные продукты и яйца — полностью исключить из ассортимента. И наоборот как можно больше употреблять их и выпечку, если желанной была девочка.

Кстати, со вкусовыми пристрастиями связана и еще одна примета. Считалось, что будущие мамы девочек во время беременности испытывают тягу к сладкому, а вот тех, у кого родится мальчик, все больше тянет на соленое и мясное.

Чего скрывать, многие из этих примет в ходу и сейчас. Часть специалистов находит им научное подтверждение, часть — опровергает. Ну а будущие мамы — продолжают верить.