Чем самый развратный клуб России шокировал страну 100 лет назад

Каток сталинских репрессий прокатился почти по всем героям Серебряного века, уничтожив жизни гениев. Но до трагической развязки каждый из них успел войти в историю. Их яркие биографии собрал в своей книге «Бражники и блудницы» Максим Жегалин. Книга представляет собой дневник целой эпохи: с 1905 по 1921 год. Вот Александр Блок гуляет по окраинам Петербурга и пьет вино. Андрей Белый пытается увести у Блока жену. Михаил Кузмин страдает от влюбленностей и безденежья. Николай Гумилев едет в Африку — искать золотую дверь в иные миры. Марина Цветаева учится в гимназии и бреет голову. Россия сходит с ума, проводит спиритические сеансы, а богема прожигает жизнь в легендарном клубе «Бродячая собака». «Лента.ру» с разрешения издательства Idividuum публикует отрывок.

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1911 год

Ночь сменяется утром, все пьяны и веселы, никто не хочет расходиться.

Тем временем поэт Алексей Толстой и режиссер-энтузиаст Пронин который час бегают по Петербургу. Зачем?

Они ищут помещение: дело в том, что Пронину пришла в голову идея создать что-то наподобие клуба, где могла бы собираться богема. «Башня» завяла, все скучно, веселиться больше негде.

Толстой и Пронин обходят место за местом, смотрят чердаки, мезонины, полуподвалы — ничего не нравится. Холодно, темно, ветер дует в лицо.

— Мы как бродячие собаки, — между делом говорит Толстой.

— Бродячие собаки? — переспрашивает Пронин и задумывается.

23 декабря Блок читает письмо Клюева у Мережковских. Гиппиус и Мережковский не понимают пафоса крестьянского поэта — во всем его облике они чувствуют какое-то притворство, слова его кажутся какой-то ересью. Слушая их, Блок тоже начинает сомневаться и в себе, и в Клюеве, и в Мережковских.

Близится сочельник, все в снегу. Цветаева узнает, что Брюсов проводит поэтический конкурс: нужно написать стихотворение, вдохновившись двумя строчками из Пушкина. До окончания приема заявок остается несколько часов.

А Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах.

«Кто такая Эдмонда? — думает Цветаева. — Или это мужчина?»

Быстро выясняется, что это все-таки мужчина по имени Эдмонд. Марина садится за стол и пытается что-то написать. Ничего не пишется, но получить приз очень хочется. Еще больше хочется насолить Брюсову, который год назад пожелал Цветаевой искать более свежих мыслей и острых чувств. В итоге Марина берет свое старое более-менее подходящее стихотворение, строчки Пушкина ставит в эпиграф и отправляет заявку за несколько минут до окончания конкурса.

Остается дождаться результатов!

Сочельник. Наряжаются елки, зажигаются огни. Мережковский, Гиппиус и Философов едут во Францию, где в последнее время проводят почти все время. Философов не хочет ехать со своими партнерами: в отношениях представителей церкви Третьего Завета намечается кризис. Андрей Белый сидит над романом — написано уже более двенадцати печатных листов. Белый очень надеется на то, что журнал заплатит ему сразу после сдачи рукописи. Он тонет в долгах и в счет гонорара занял 500 рублей у Блока. Рождественский мороз. Блок тяготится праздниками, но тем не менее идет покупать Менделеевой подарок — мало того что Рождество, 29 декабря у Любы день рождения, ей исполняется 30 лет. Впрочем, Блоку кажется, что его жене два года.

Он дарит ей книжку Гюго и деньги на украшения. Место для богемного клуба нашлось! Клуб будет находиться в подвале углового дома рядом с Михайловским театром, вход со двора — чтобы полиции в случае чего было тяжелее ворваться. Нашлось и название! «Бродячая собака» — так будет называться клуб. Вполне выразительно!

Две комнаты, буфет, огромный камин, сводчатые потолки, эстрада. Одну комнату расписывает художник Судейкин: какие-то невероятные цветы и птицы. Другую комнату расписывает кубист Кульбин: что-то абстрактное, немыслимо яркое. Художник Сапунов вешает люстру и устанавливает деревянную арку с лампочками. Художник Добужинский рисует герб и изображает на нем дворнягу Мушку, которая будет жить тут же. Толстой и Пронин придумывают правила:

Никаких фармацевтов («фармацевтами» называют всех, кто не относится к богеме: врачей, учителей, присяжных поверенных). Никаких поэтов и художников второго ряда.

У «Собаки» своя точка зрения на жизнь, на мир, на искусство.

Принимайте или идите прочь.

Впрочем, немного подумав, «фармацевтов» решают все-таки пускать. Только с условием: вход для них платный плюс они оплачивают выпивку и закуски для всех.

31 декабря, за полчаса до наступления 1912 года, «Бродячая собака» открывает двери. Ремонт еще не закончен, пахнет краской и опилками. Ахматова, Гумилев, Судейкин и Судейкина, Сапунов, Толстой с женой, Мандельштам, Добужинский, Георгий Иванов и еще десятки человек спускаются в полуподвальное помещение — начинается что-то новое.

Самый красивый на свете мужчина, Всеволод Князев, читает со сцены только что сочиненные им стихи:

Во втором дворе подвал,

В нем — приют собачий.

Каждый, кто сюда попал, —

Просто пес бродячий.

Но в том гордость, но в том честь,

Чтобы в тот подвал залезть!

Гав!

Даниилу Ювачеву шесть лет. Младшая сестра называет Даниила папой, отчего мальчик приходит в восторг. Настоящий папа находится в отъезде. Даниил пишет ему письмо и надеется, что отец привезет ему в подарок ни много ни мало автомобиль.

1912 год

Январь

К началу 1912 года Петербург — одна из самых дорогих и самых модных столиц Европы. Наступивший год петербуржцы встретили с большим размахом. Наиболее популярными напитками на праздничных столах оказались шампанское и коньяк французских марок.

Фрукты, особенно яблоки, а также швейцарский шоколад были буквально сметены с прилавков магазинов. В связи с аномальными морозами петербурженки поспешили облачиться в меха: особое предпочтениеотдавалось соболю, каракулю, горностаю и шиншилле.

Анна Ахматова носит котиковую шубу. Проведя новогоднюю ночь в «Бродячей собаке», 1 января она просыпается в компании собаки домашней: Гумилев подарил ей бульдога. Проведший новогоднюю ночь там же Мандельштам собирается в Царское Село: сегодня у Гумилевых состоится очередное собрание «Цеха поэтов». 1 января 1912 года проходит как любое 1 января — быстро. Зацепившись за край уходящего дня, акмеисты (с названием, кажется, определились) успевают почитать друг другу стихи.

Белый еще ничего не знает о новой поэтической школе: с упорством сумасшедшего он пишет свой роман и в начале января отправляет 14 авторских листов в редакцию «Русской мысли», которая, по вполне логичному представлению Белого, должна заплатить ему тысячу рублей.

Однако проходит несколько дней, а Брюсов и Струве (главный редактор журнала) подозрительно молчат. Не может же быть так, что они не заплатят?

Белый нервно ждет гонорара, Брюсов и Струве думают, что ему ответить. Дело в том, что Струве нашел рукопись претенциозной белибердой и не собирается печатать ее в своем журнале. Брюсов видит в тексте проблески таланта, но не может противоречить своему начальнику. Рукопись, ради которой Белый отказался от всех других работ и влез в долги, оказалась никому не нужной. Струве удается найти оправдание: роман не дописан, а договор так вообще был условным.

Белый начинает догадываться, что его кинули, но пока отказывается в это верить.

«Бродячая собака» открыта три раза в неделю: в понедельник, в среду и в субботу. Раньше всех приходят «фармацевты»: они должны предоставить две письменные рекомендации и заплатить по три рубля за вход. После двенадцати начинает подтягиваться богема: поэты и артисты платят за вход по 50 копеек.

13 января в «Бродячей собаке» проходит вечеринка в честь двадцатипятилетия творческой деятельности Бальмонта. Сам Бальмонт в это время пьянствует в Париже, ну ничего — обойдемся без него! Сергей Городецкий с деревянной лирой под мышкой произносит речь: он превозносит поэта и унижает ничего не понимающего идиота-читателя. Акмеисты выходят на сцену: Гумилев, Мандельштам, Ахматова. На Ахматовой узкое черное платье и старинная шаль.

Она встает вполоборота и начинает спокойно читать. В переполненном душном зале устанавливается абсолютная тишина: «фармацевты», поэты, актеры — все слушают, замерев. Выступление заканчивается. После продолжительной паузы зал разражается аплодисментами — звезда родилась! Каждый хочет познакомиться с Ахматовой, посидеть с ней за одним столиком, поговорить и прикоснуться. Пока жена тонет в овациях, Гумилев тонет в глазах Ольги Высотской — актрисы, с которой он только что познакомился.

Блока очень ждут в «Бродячей собаке», но весь январь он не выходит из дома и никого не принимает. Тоска, глупые письма поклонниц, страшные сны и игра в дурачка с Любовью Менделеевой.

Ждут в «Бродячей собаке» и Игоря Северянина, но он пишет «СКРИЖАЛИ АКАДЕМИИ ЭГОПОЭЗИИ». Формулы эгопоэзии таковы: восславление эгоизма, человек — дробь Бога, человек — эгоист, каждая мысль должна доводиться до безумия, безумие — индивидуально.

<...>

Меж тем 27 января в Москве венчаются Эфрон и Цветаева. Отец Марины, ее многочисленные родственники, сестры Эфрона и общие друзья, в том числе и Волошин, — никто не верит в серьезность происходящего. Цветаева берет фамилию мужа и получает от него в подарок четвертый том собрания сочинений Кнута Гамсуна.

Однако настоящий подарок ждет ее на следующее утро: дело в том, что стихи Марины выиграли в конкурсе, который Брюсов проводил перед Рождеством! Правда, несмотря на победу, Цветаевой достается второе место. Первую премию Брюсов решил никому не давать. Из вредности.

<...>

Каждый, кто заходит в этот шумный подвал, попадает в облако крепкого табачного дыма, в облако пьянящего воздуха, в облако беззаботного веселья. У входа лежит толстый блокнот — «Свиная книга», в которой каждый может написать несколько строчек из последних стихов, эпиграмму, что-то нарисовать, признаться в любви, сформулировать мысль, пустить сплетню. «Фармацевты» с интересом смотрят на эстраду: госпожа Лопухова танцует меланхолическую русскую, дикую цыганскую, лихой кэкуок. Гумилев вызывает молодых поэтов на дуэль — не стреляться, но продолжить Пушкина с любого места. То ли пьяный, то ли трезвый Судейкин стоит в углу и смотрит на все горящими глазами. Глебова-Судейкина в рюшах примеривается к сцене. Актриса Ольга Высотская забрасывает перчатку на люстру и ловит на себе восхищенный взгляд Гумилева.

На «башне» скучает Вера Шварсалон. Она не ходит в «Бродячую собаку». Она беременна от своего отчима Вячеслава Иванова. Что делать?

24 марта Мережковского, Гиппиус и Философова останавливают на границе с Россией. Внимательно осмотрев багаж, пограничники изымают рукопись еще не дописанной Мережковским пьесы «Александр I» — на всякий случай.

Уже в Петербурге выясняется, что издатель Мережковского арестован, да и самому писателю грозит арест — ордер выдан. Мережковский направляет прокурору уведомление о том, что готов явиться непосредственно на судебное заседание, сидеть же в доме предварительного заключения он не намерен. Трио едет обратно — в Париж. Философов крайне недоволен этими беспорядочными перемещениями и осуждает желание Мережковского избежать наказания: за свои действия надо отвечать.

Эфрон и Цветаева в театре — смотрят спектакль с Сарой Бернар. Великой актрисе 67 лет — она ходит с костылем и говорит уже глухим, но по-прежнему страстным голосом.

«Умирает Сара Бернар, — думает Марина Цветаева, — умирает глубочайшее в мире — голос».

В Берлине проходит конференция по усилению армии и флота. В Брюсселе проходит конференция по ограничению вооружений.

«Между европейскими державами установились такие прочные культурные связи, что война для них перестала быть делом выгодным», — резюмирует брюссельская комиссия.

Апрель

На Ленских приисках в районе города Бодайбо под Иркутском расстреливают демонстрацию рабочих, гибнет около ста семидесяти человек. По всей стране вспыхивают забастовки.

«Все имеет конец — настал конец и терпению страны. Ленские выстрелы разбили лед молчания, и — тронулась река народного движения Тронулась!» — пишет в газете «Звезда» 34-летний большевик Иосиф Сталин.

Блок бьется головой о двери. Зачем? Так он развлекает Любовь Менделееву и ее подружку, актрису Веригину. Поэт подходит к двери, бьет по ней рукой, одновременно с этим делает вид, что ударяется головой, и вскрикивает: «Ай, ай!» Выглядит очень натурально.

5 апреля Блок записывает в дневнике:

«Есть еще океан».

Дело в том, что до России дошли новости о гибели самого большого и мощного корабля в истории человечества — «Титаника».

«Титаник» затонул в ночь с 1 на 2 апреля (по русскому стилю) в Атлантическом океане. Погибли более полутора тысяч человек. Блок воспринял эту новость неожиданно радостно. Почему? В этой катастрофе Блок видит победу стихии над необратимым, со страшной скоростью надвигающимся прогрессом.

<...>

28 апреля Кузмин впервые идет в «Бродячую собаку», поет там песни.

Красивая, как фарфоровая кукла, Глебова-Судейкина танцует. В директорской комнате шепчутся Любовь Менделеева, актриса Веригина, художник Сапунов и директор «Собаки» Пронин.

Менделеева придумала устроить летний театр в крупном дачном поселке Териоки (ныне Зеленогорск) недалеко от Петербурга и собирает команду. Веригина, Сапунов и Пронин в деле — осталось заманить Мейерхольда, найти подходящее помещение и определиться с репертуаром.

30 апреля закрывается первый сезон работы «Бродячей собаки». За четыре месяца здесь успели побывать почти все деятели искусства, а также ученые, депутаты, князья, купцы, промышленники, — подвал пользуется невероятной популярностью. В честь закрытия сезона устраивают праздник: постоянным гостям и сотрудникам «Собаки» вручают медали, после чего актеры разыгрывают юмористическую мелодраму — «очаровательную драматическую вампуку»! Ночь сменяется утром, все пьяны и веселы, никто не хочет расходиться.