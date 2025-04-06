Как милиционер из Сочи стал первым маньяком-бомбистом с пожизненным сроком

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных. В основном это маньяки и террористы, но есть среди них осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о том, как студент из Перми Тимур Бекмансуров стал первым россиянином, пожизненно осужденным за массовый расстрел. Сегодня наш рассказ — о милиционере из Сочи Илье Галкине, который держал в страхе Сочи, разбрасывая по городу самодельные бомбы-ловушки, замаскированные под самые разные предметы. От действий Галкина, которым двигала ненависть к обществу, пострадали десятки жителей и гостей Сочи, восемь из которых скончались от полученных ранений. А сам милиционер Галкин стал первым и единственным в стране пожизненно осужденным маньяком-бомбистом.

© ТАСС

3 апреля 2008 года, поселок Лазаревское в Сочи (Краснодарский край). Турист из Северной Осетии Тимур Дзокаев, прогуливаясь в местном парке имени Кирова, замечает на скамейке красивый портсигар. Мужчина решает рассмотреть предмет поближе — но как только приоткрывает крышку, гремит взрыв.

Несмотря на полученные ранения, Дзокаев остался жив — и вскоре подпал под подозрение: следователи предположили, что он сам заминировал портсигар, который взорвался случайно.

Но пока сотрудники правоохранительных органов проверяли туриста, их коллега, милиционер Илья Галкин, уже готовил новые и куда более опасные бомбы-ловушки, взрывы которых вскоре потрясут главный российский курорт.

***

Илья Галкин родился в Сочи в 1983 году. Его отец ушел из семьи, еще когда Илья был совсем маленьким, и мальчика воспитывала мать, работавшая продавщицей в ларьке. Галкин рос очень впечатлительным ребенком и страдал от кошмаров по ночам. Он не блистал успехами в школе, хотя преподаватели отмечали его дисциплинированность и спокойный характер.

Правда, эти черты в школьнике сочетались со склонностью к садизму: по словам его друга детства Михаила Денисенко, они с Галкиным жестоко мучали бездомных животных — поджигали собак и отрубали кошкам лапы. Денисенко утверждал, что их с товарищем часто обижали как сверстники, так и взрослые, что порождало в юношах ненависть к обществу.

Сам Галкин позже отрицал обиды юности, но и вспоминать те годы не любил.

«Детство ни у кого счастливым не бывает», — Илья Галкин.

После школы Галкин поступил в Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России. Окончив его, лейтенант вначале служил в ДПС, а затем стал инспектором службы взвода №1 роты в составе полка ППС Хостинского ОВД. В это время его друг Денисенко (они все так же тесно общались) устроился режиссером в местную телекомпанию «Эфкате».

Однако к 2003 году, по данным следствия, ненависть к окружающим у милиционера Галкина переросла в открытую агрессию. Именно зимой того года он начал охоту на маргиналов ради «очищения» Сочи и мести за детские обиды.

В один из зимних дней он пригласил в свой автомобиль случайного прохожего, которого принял за бомжа.

Галкин вывез его на пляж, где жестоко избил, а затем несколько раз выстрелил ему в голову из пневматического пистолета. Посчитав, что с потерпевшим покончено, злоумышленник уехал с места преступления — но раненый выжил, хотя и потерял зрение. Следующее нападение Галкин совершил в 2007 году.

В один из зимних дней он подъехал к тепловому колодцу, где ночевал бомж, открыл его и выстрелил маргиналу в голову. Подобным способом за несколько недель он отправил на тот свет еще четверых бездомных.

«Для расправ Галкин использовал ракетницу, переделанную под стрельбу охотничьими патронами», — Виталий Ткачев, в 2009-2012 годах — руководитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Однажды Галкин разоткровенничался со своим сводным братом Александром Дешко — и рассказал тому о своих преступлениях. Но увидев шок на лице родственника, милиционер понял, что просчитался. Но ошибку Галкин быстро исправил: отправил Дешко на тот свет при помощи все той же ракетницы, расчленил и сбросил в канализацию.

Александр много лет считался пропавшим без вести — его судьба стала известна лишь после задержания Галкина.

А летом 2008 года Денисенко, пришедший в гости к Галкину, увидел у того бутылку с кислотой — и обмолвился, что на ее основе легко можно сделать бомбу. Другие необходимые компоненты подельники достали в аптеке и сварили первые партии взрывчатки.

После этого видеоинженер Денисенко, хорошо разбиравшийся в радиотехнике и электронике, помог товарищу собрать первые бомбы, раздобыв для них схемы.

«При подготовке бомб использовалась сложная электроцепь, которая состояла из предохранителя, элементов питания, различных проводов, скруток и многого другого. Такая электроцепь требует определенных навыков. Принцип срабатывания был установлен либо на открытие, либо на активацию, либо на перемещение», — Сергей Мотузок, в 2008 году — следователь по особо важным делам СУ СКП РФ по Краснодарскому краю.

«Он отвинтил крышку и погиб на месте»

Одну из своих первых бомб Денисенко и Галкин успешно испытали в лесополосе неподалеку от Сочинской ТЭС, после чего подкинули заминированный портсигар в парк имени Кирова в Лазаревском — речь об этом шла в начале статьи. Когда турист Тимур Дзокаев попытался открыть портсигар, грянул взрыв мощностью 50 граммов в тротиловом эквиваленте.

«Галкин отреагировал с каким-то облегчением, что взрыв все же произошел, но после этого сказал, что взрывать больше не будем», — Михаил Денисенко, цитата по изданию «Коммерсантъ».

К счастью для Дзокаева, он не получил тяжелых увечий, но чуть было не попал за решетку. Во время допроса в больнице оперативники заставили пострадавшего взять на себя вину за взрыв: он подписал признание, что якобы купил на рынке в Моздоке у неизвестного четыре СВУ, закамуфлированных под портсигары.

Три из них он оставил в людных местах в Осетии, а с четвертым приехал на отдых в Сочи и случайно подорвал его сам.

После этого в отношении раненого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», но вскоре оно было полностью прекращено. Тимура спасло то, что настоящие бомбисты вновь заявили о себе.

6 апреля 2008 года они подкинули заминированную борсетку в один из парков на северо-востоке поселка Лазаревское. Местный житель нашел ее и передал подозрительную находку милиционеру по фамилии Власов.

«Старший оперуполномоченный Власов взял борсетку в руки и попытался открыть ее, в результате чего прогремел взрыв. Власову были причинены телесные повреждения в виде минно-взрывной травмы», — из материалов уголовного дела.

Оперативник получил множественные осколочные ранения грудной клетки, лишился кисти руки, но выжил. После этого все обвинения с Дзокоева, который в момент взрыва находился в больнице, были сняты, однако на причастность уже к двум взрывам стали проверять самого Власова.

В июне 2008 года Галкин и Денисенко пошли на новое преступление: самодельную бомбу мощностью 100 граммов в тротиловом эквиваленте, замаскированную под фляжку, они подкинули на одну из улиц сочинского курорта Хоста. Ловушку около 03:30 ночи нашел местный житель.

«Прохожий увидел на лавке пачку сигарет и сувенирную фляжку. Мужчина попытался отвинтить крышку и погиб на месте», — из материалов уголовного дела.

На этом злоумышленники и не думали останавливаться: они изготовили еще более мощную бомбу, спрятали ее в корпусе огнетушителя и закопали на галечном пляже неподалеку от санатория «Южное взморье». К счастью, злоумышленники не учли, что галька заглушила сотовый сигнал, который должен был активировать детонатор. Взрыва не произошло.

Но и откапывать бомбу Галкин с Денисенко не стали — позже ее, по версии следствия, размыло и унесло в море.

Однако эта неудача сильно разозлила милиционера, и он решил совершить еще более дерзкое преступление, взорвав жилой дом. Для этого подельники начинили взрывчаткой на основе селитры отопительный котел, установили будильник-инициатор и активировали его на 05:30.

Для отвода глаз Денисенко распечатал партию листовок с обвинениями в адрес Александра Ткачева, в то время — главы Краснодарского края, чтобы подозрение пало на недовольных властями жителей. Разбросав листовки по поселку Блиново в Адлере, подельники доставили заминированный котел в дом на Лесной улице и спрятали под лестницей.

«Его пробило камнями насквозь»

Бомбисты в очередной раз промахнулись с расчетами: несмотря на серьезные повреждения первого этажа и лестничного пролета, дом при взрыве устоял. Однако взрыв оказался летальным для 67-летней жительницы первого этажа Галины Солдатовой и ее 14-летнего внука Кирилла Красько. Еще 16 человек получили ранения.

Любопытно, что эксперты, осматривавшие место взрыва, следов взрывчатки не нашли и дали заключение, что причиной трагедии стала утечка газа, причем из баллона, так как дом был не газифицирован. Уголовное дело по этому факту возбудили, а спустя полгода прекратили — за три месяца до задержания Галкина и Денисенко.

Позже, чтобы подтвердить признательные показания задержанных, следователи вынуждены были проводить странный следственный эксперимент: на полигоне они взрывали разные типы взрывчаток, а свидетели трагедии по цвету и запаху должны были определить наиболее похожий результат.

Именно по итогам этого эксперимента и было дано заключение: в доме на Лесной улице взорвалась бомба мощностью около 50 килограммов в тротиловом эквиваленте, изготовленная на основе селитры. Между тем самому милиционеру Галкину страшных последствий взрыва оказалось мало.

«Галкину не понравилось то, что он увидел, он психовал, кричал, с ним произошла истерика. Он сказал, что ничего толком не произошло, несмотря на его расчеты», — Михаил Денисенко, цитата по изданию «Коммерсантъ».

В июле 2008 года Галкин и Денисенко смастерили новую бомбу, которую замаскировали под сувенирную фляжку и оставили на теннисном столе во дворе дома на Садовой улице. Фляжка заинтересовала 23-летнего рабочего-строителя из Таганрога по фамилии Кукса и его 48-летнюю спутницу Тюрину — когда пара попыталась ее открыть, прогремел взрыв.

Куксы не стало на месте, а женщину госпитализировали с ранами шеи и предплечья.

А бомбисты после этого преступления решили вернуться к идее теракта на побережье — СВУ мощностью десять килограммов в тротиловом эквиваленте сработало на многолюдном пляже в Лоо в начале августа.

Взрыв унес жизни 30-летнего туриста из Ростова-на-Дону Виталия Фролова и 22-летней жительницы Таганрога Марины Доли. При этом девушка ценой своей жизни фактически спасла множество других туристов, находившихся неподалеку.

«Девочка прямо на этом месте лежала. Положила полотенце, видимо, ничего другого у нее не было. И вот под ней этот взрыв и прогремел. Фролова камнями пробило насквозь, и он сразу же рухнул», — Иван Бричевский, следователь.

Ранения разной степени тяжести получили 15 человек. За помощь в поимке преступников власти объявили награду в два миллиона рублей, но эта мера не помогла — в итоге Галкин и Денисенко еще больше поверили в собственную безнаказанность. В ноябре 2008 года они изготовили очередную бомбу, замаскировав ее под банку алкогольного энергетика.

Злоумышленники оставили ловушку на крыше автомобиля Mercedes, припаркованного во дворе на улице Богдана Хмельницкого в Сочи — владельцем машины был 28-летний уроженец Армении.

Хозяин иномарки решил убрать банку, но, как только смахнул ее с машины, грянул взрыв — осколками мужчине сильно посекло лицо и повредило кисть левой руки. Именно это преступление, наконец, дало зацепку для милиции: оставляя ловушку, бомбисты проявили неосторожность и попали в объективы камер видеонаблюдения.

Их активно устанавливали на курорте в рамках подготовки к зимней Олимпиаде-2014 — как в рамках программы «Безопасный город», так и для контроля за возводимыми объектами. Но бомбисты не подумали об этом.

«Записи с восьми камер видеонаблюдения мы проанализировали и (…) установили, что во двор дома въехал автомобиль "Волга", из него вышли два человека, осмотрелись (…) и установили на крыше [Mercedes] взрывное устройство», — Сергей Мотузок, в 2008 году — следователь по особо важным делам СУ СКП РФ по Краснодарскому краю.

«Стройплощадка — база взрывников»

Проблемой для следствия стало то, что на записях с камер не были видно ни номеров, ни цвета «Волги» (изображения были черно-белыми). Тогда материалы отправили на завод ГАЗ — его специалисты по ряду деталей смогли определить год выпуска машины. То, что у «Волги» был бежевый цвет, помог определить эксперимент.

В часы, когда было зафиксировано появление машины подозреваемых, следователи прогнали под камерами автомобили разных цветов. Затем они сравнили полученные материалы с записями, сделанными перед взрывом, и по оттенку на черно-белом изображении пришли к выводу, что автомобиль бомбистов с большой долей вероятности был именно бежевым.

Благодаря данным ГИБДД удалось установить, что в Сочи есть 800 владельцев подобных машин, которых сразу же начали тщательно проверять. Именно так владелец одного из автомобилей Михаил Денисенко попал в поле зрения милиционеров.

Однако об этом узнал Галкин и решил отвести подозрения от друга: установив адрес другого владельца бежевой «Волги», он со специально купленного мобильника сделал несколько звонков хозяину машины, после чего оставил телефон на месте нового взрыва.

Но запутать следствие ему не удалось: и у автомобиля, и у его хозяина имелось алиби почти на все остальные взрывы.

Между тем в конце декабря 2008 года бомбисты поместили взрывчатку в электрический фонарь, который положили в пакет с пивом и оставили на улице. Пакет нашел и принес домой один из жителей Адлера. Как только мужчина подключил фонарь к розетке для подзарядки — грянул взрыв, мощность которого составила 330 граммов в тротиловом эквиваленте.

Он не оставил хозяину квартиры шансов выжить.

Свое последнее преступление Галкин и Денисенко совершили 20 февраля 2009 года на стройке компании «Квант» в Хостинском районе Сочи. Приехав туда, Денисенко стал отвлекать строителей предложениями о сдаче дешевого жилья, а Галкин тем временем незаметно оставил возле их бытовки пакет.

В нем находился фонарик-ловушка, начиненный взрывчаткой мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Чтобы сбить сыщиков со следа, преступники доложили в пакет бутылку пива, мобильный телефон, а также фрагменты предыдущих бомб, спрятанные в детскую игрушечную машинку. Замысел был незатейлив: представить стройку как мастерскую для изготовления бомб.

«Когда произошел взрыв, были найдены остатки взрывных устройств, которые использовались еще в 2008 году — портсигар, фляжка, взрывчатые вещества и средства маскировки. Скажем так, строительная площадка, на которой произошел взрыв, была представлена нам как база взрывников», — Сергей Мотузок, в 2008 году — следователь по особо важным делам СУ СКП РФ по Краснодарскому краю.

Пакет нашли строитель Георгий Овсепян и электрик Колесников — первый при взрыве получил тяжелые ранения, лишился глаза, но выжил, а для второго ранения стали летальными. Между тем вместе с остатками взрывчатки оперативники нашли мобильный телефон, в памяти которого находились четыре номера.

Эта находка была частью коварного плана Галкина: один из номеров принадлежал жителю Сочи, который владел точно такой же «Волгой», как и Денисенко, — выяснить это бомбист смог благодаря своей работе в милиции.

Но хитрость не удалась: Галкина взяли в разработку.

По договоренности с начальниками милиционера следователи изъяли его рабочий ноутбук — официально Галкину объявили, что это делается для того, чтобы тот не играл на службе. На жестком диске в тот же день обнаружили схемы СВУ и ряд материалов об изготовлении взрывчатки.

А сравнив записи в ноутбуке и результаты экспертиз уже сработавших бомб, милиционеры убедились: они совпадают. За Галкиным сразу же установили наружное наблюдение. Оно показало, что лейтенант, вернувшись домой, вместе с матерью Надеждой вывез большое количество мусора, причем не в ближайший контейнер, а за несколько километров от дома.

Как только Галкины уехали, оперативники исследовали выброшенное и обнаружили в нем компоненты самодельных бомб, химреактивы для приготовления взрывчатки и множество деталей, которые (как окажется позже) были идентичны по составу найденным на местах взрывов.

На следующий день милиционера под надуманным предлогом вызвали в ОВД якобы по служебной надобности, где и задержали. Это произошло 21 февраля 2009 года. Одновременно другая группа пришла за Михаилом Денисенко.

При обыске у него дома нашли следы разобранной химической лаборатории и колбы с реактивами для создания новых бомб.

При этом на причастность Галкина к преступлениям указал и его почерк: экспертиза показала, что именно он заполнял договор на оформление SIM-карты для того самого мобильного телефона, который нашли на месте последнего преступления бомбиста, хотя паспортные данные использовал другие — взятые из служебной книжки.

«Я боялся Галкина»

Несмотря на многочисленные обвинения против него, милиционер-подрывник категорически отказывался признавать свою вину — он пытался убедить следствие, что к взрывам не причастен, найденную у него взрывчатку использовал лишь для рыбалки, а испытывал ее только в безлюдных местах.

Его задержанный подельник Денисенко, напротив, согласился помогать следствию, но стал валить всю вину на Галкина. Денисенко утверждал, что лишь помогал другу доставлять бомбы-ловушки на места преступлений. Однако во время этих доставок он зачастую якобы находился в состоянии алкогольного опьянения, а потому не осознавал серьезности ситуации.

«Я боялся Галкина — кто знает, что еще у него было на уме», — Михаил Денисенко, цитата по изданию «Коммерсантъ».

Девять взрывов, устроенных подельниками, унесли жизни восьми человек, еще 16 пострадали. Кроме того, Галкину вменили расправы над пятерыми бомжами (тремя мужчинами и двумя женщинами), а также над сводным братом, совершенные в 2007 году, и нападение на маргинала в 2003 году.

Именно безнаказанность от первого преступления, а также профессиональная подготовка, полученная в университете МВД, придали Галкину уверенность, которой он заразил Денисенко. Следствие продолжалось чуть больше года — и уже 20 июня 2010 года в Краснодарском краевом суде начался процесс над сочинскими бомбистами.

Им вменили убийства двух и более лиц, умышленное уничтожение чужого имущества, а Галкину, самостоятельно изготовлявшему взрывчатку, — еще и незаконное производство бомб.

Суд продолжался долгих 3,5 года — защита утверждала, что Галкин невменяем, и в связи с этим в процессе трижды назначали судебные психолого-психиатрические экспертизы. Причем три первых так и не дали однозначного заключения о вменяемости лейтенанта милиции, а после третьей его вообще назвали тяжело больным и отправили на лечение в психиатрическую клинику.

Лишь четвертая из назначенных судом экспертиз ответила на все вопросы и вынесла вердикт: Галкин вменяем и был вменяем в момент совершения преступлений.

«Комиссия считает, что за время пребывания в больнице он [Галкин] проявлял признаки симуляции, то есть преднамеренно изображал психическое заболевание», — из заключения психолого-психиатрической экспертизы, назначенной судом в 2013 году.

Защита и мать обвиняемого не пытались оспорить такое заключение — оно устояло.

«Побои невозможно было терпеть»

По заключению экспертов, у Галкина с детства были проблемы с психикой, которые и обусловили его асоциальное поведение во взрослом возрасте. Он сам между тем стал жаловаться на пытки во время допросов.

«Меня избивали так, что невозможно было терпеть», — Илья Галкин.

Галкин также утверждал, что после очередных избиений его тщательно проинструктировали на предмет проведения следственного эксперимента на пляже в Лоо и показали место, где был спрятан заминированный огнетушитель. Опасаясь новых пыток, он якобы сделал все, что ему сказали.

К слову, в 2011 году неизвестный выложил на видеохостинг YouTube трехминутную видеозапись допроса Ильи Галкина во время следствия — ролик назывался «Пытки в сочинской милиции». На кадрах был показан допрос, в начале которого Галкин полностью представлялся и давал показания.

В ходе них неизвестный бил его резиновой палкой — и тот падал на пол.

Защита использовала эту запись в ходе процесса как аргумент — и суд исключил из числа доказательств чистосердечное признание Галкина. Правда, другие доказательства, а также показания Михаила Денисенко оказались вполне достаточными. Собственно, причастность Галкина в принципе не оспаривалась — спор шел лишь о том, вменяем ли он.

Если бы его признали невменяемым, согласно нормам УПК он подлежал бы освобождению от уголовной ответственности с применением принудительных мер медицинского характера. А это давало бы ему шанс рано или поздно выйти на свободу.

«Они хотели отомстить обществу»

По факту публикации записи с пытками Галкина было возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Однако еще до окончания процесса над сочинскими бомбистами его приостановили «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности».

Позже это дело и вовсе прекратили за истечением срока давности.

Приговор сочинским бомбистам огласили 31 января 2014 года: лейтенант Галкин получил пожизненное лишение свободы, а его подельник Денисенко, который активно сотрудничал со следствием, — 21,5 года колонии строгого режима.

В кассации часть эпизодов исключили (они касались «сопутствующих» преступлений — таких как транспортировка бомб, по которым сроки давности истекли) — и наказание Денисенко сократили до 21 года.

Но пожизненный срок Галкину отменен так и не был.

Отбывать наказание его отправили в мордовскую исправительную колонию особого режима №6 (ИК-6), больше известную как «Торбеевский централ».

Суд обязал осужденного вместе с Денисенко выплатить пострадавшим от их преступлений 54,3 миллиона рублей. Эти деньги Галкин зарабатывает до сих пор на швейном производстве. Летом 2023 года стало известно, что осужденный женился на женщине, с которой начал встречаться еще до ареста. Свою вину он так и не признал.

«Они [Галкин и Денисенко] считали себя выдающимися, неординарными людьми, которых общество в должной степени не оценивает, а они такие вот уникальные. Хотели отомстить обществу, которое так к ним отнеслось, и противопоставить себя общественному порядку», — Сергей Мотузок, в 2008 году — следователь по особо важным делам СУ СКП РФ по Краснодарскому краю.

***

Врачи и юристы вкладывают в неофициальный термин «маньяк» разное значение. С точки зрения юристов Илья Галкин вполне может считаться маньяком-бомбистом — он получал удовлетворение от своих действий, причем отнюдь не только от того, что люди гибли или получали травмы.

Куда больше ему нравилось, что его не только не могли найти, но даже его преступления долго не объединяли в одну серию. По воспоминаниям участников процесса, больше всего Галкина разозлило то, что при взрыве нагревательного котла он ошибся в расчетах и дом не рухнул — мол, ему хотелось более эффективного результата.

О возможных жертвах он не думал — или по меньшей мере вслух не говорил. Тем не менее психиатры по своим канонам маньяком его не назвали — он в своих действиях не дотягивал до этого неофициального определения.

Но сочинцы между собой его и сейчас считают маньяком-бомбистом.

Что вполне оправдано.