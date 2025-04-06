Народные приметы на 7 апреля: что нельзя делать в этот день

По приметам дня судили о лете и об урожае.

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В народном понимании Благовещение - начало весенне-летнего полугодия. Само же название ассоциируется не только с извещением Девы Марии о появлении на свет Сына Божьего, но еще и с благой вестью о пробуждении земли ото сна и наступлении весны. Этот праздник всегда отмечали торжественно и в сосредоточенном раздумье.

В народе Благовещение нередко сопоставляли с Пасхой, а порой этот праздник считали весомее Светлого Воскресения. Многие люди говорили, что Благовещение - самый большой у Бога праздник. В этот день запрещалась любая работа.

В первую очередь это праздник ассоциировался с приходом весны. Чтобы ускорить ее приход люди жгли костры, вокруг которых водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. В некоторых местах сжигали зимние постели (солому) и переходили спать в клеть.

В этот праздничный день солнце на востоке "играет". Люди выходили его встречать, любовались его Благовещенской игрой. Верили, что земля пробуждается от зимнего сна, поэтому до этой даты нельзя копать землю, вбивать в нее колья и столбы.

В этот день перелетные птицы возвращаются в родные края. Наши предки встречали аистов и кукушек, еще существовал обряд выпускать на волю птиц, чтобы пели они во славу Божию, а тому, кто их освободил, принесли счастье.

Благовещенье - третья встреча весны. В это время просыпается не только природа, но еще пробуждаются животные и насекомые. Говорили, что 7 апреля Господь все растения благословляет.

На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.

Накануне дня убирались в домах, меняли постель, сжигали мусор.

7 апреля нельзя веселиться, петь, танцевать и громко смеяться - тот, кто ослушается, весь год проведет в тоске и печали.

Нельзя браться за тяжелую работу - можно серьезно подорвать здоровье.

Запрещено высаживать деревья и цветы - они не приживутся.

Запрещено есть жирную пищу - живот начнет болеть.

Нельзя стричься, делать прически и красить волосы, заплетать косы - любые манипуляции с волосами могут лишить здоровья, красоты и взаимной любви.

Не стоит в этот день выяснять отношения, злословить и сплетничать - можно заработать язву желудка.

Запрещается жениться - такой брак будет несчастливым.

Нельзя отправляться в долгую дорогу - во время поездки может случиться большая беда.

Нельзя никому рассказывать о своих планах на будущее - они так и не будут реализованы.

Девушкам на выданье нельзя рассказывать о своих свиданиях с парнем - могут позавидовать или сглазить.

Не стоит в этот день устраивать шоппинг - купленные вещи не только быстро придут в непригодность, но и не самым лучшим образом отразятся на взаимоотношениях с окружающими.