Народные приметы на 7 апреля: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 7 апреля 2025 года: что нельзя делать в этот день
По приметам дня судили о лете и об урожае.
В народном понимании Благовещение - начало весенне-летнего полугодия. Само же название ассоциируется не только с извещением Девы Марии о появлении на свет Сына Божьего, но еще и с благой вестью о пробуждении земли ото сна и наступлении весны. Этот праздник всегда отмечали торжественно и в сосредоточенном раздумье.
В народе Благовещение нередко сопоставляли с Пасхой, а порой этот праздник считали весомее Светлого Воскресения. Многие люди говорили, что Благовещение - самый большой у Бога праздник. В этот день запрещалась любая работа.
В первую очередь это праздник ассоциировался с приходом весны. Чтобы ускорить ее приход люди жгли костры, вокруг которых водили хороводы, пели песни и прыгали через огонь. В некоторых местах сжигали зимние постели (солому) и переходили спать в клеть.
В этот праздничный день солнце на востоке "играет". Люди выходили его встречать, любовались его Благовещенской игрой. Верили, что земля пробуждается от зимнего сна, поэтому до этой даты нельзя копать землю, вбивать в нее колья и столбы.
В этот день перелетные птицы возвращаются в родные края. Наши предки встречали аистов и кукушек, еще существовал обряд выпускать на волю птиц, чтобы пели они во славу Божию, а тому, кто их освободил, принесли счастье.
Благовещенье - третья встреча весны. В это время просыпается не только природа, но еще пробуждаются животные и насекомые. Говорили, что 7 апреля Господь все растения благословляет.
На Благовещение предсказывали погоду как на ближайшие дни, так и на весь весенний цикл, строили планы на урожай, предрекали счастье и неприятности.
Накануне дня убирались в домах, меняли постель, сжигали мусор.
7 апреля нельзя веселиться, петь, танцевать и громко смеяться - тот, кто ослушается, весь год проведет в тоске и печали.
Нельзя браться за тяжелую работу - можно серьезно подорвать здоровье.
Запрещено высаживать деревья и цветы - они не приживутся.
Запрещено есть жирную пищу - живот начнет болеть.
Нельзя стричься, делать прически и красить волосы, заплетать косы - любые манипуляции с волосами могут лишить здоровья, красоты и взаимной любви.
Не стоит в этот день выяснять отношения, злословить и сплетничать - можно заработать язву желудка.
Запрещается жениться - такой брак будет несчастливым.
Нельзя отправляться в долгую дорогу - во время поездки может случиться большая беда.
Нельзя никому рассказывать о своих планах на будущее - они так и не будут реализованы.
Девушкам на выданье нельзя рассказывать о своих свиданиях с парнем - могут позавидовать или сглазить.
Не стоит в этот день устраивать шоппинг - купленные вещи не только быстро придут в непригодность, но и не самым лучшим образом отразятся на взаимоотношениях с окружающими.