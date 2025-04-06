Какого русского царя Европа боялась больше всего

Во главе России за тысячелетнюю историю стояло много харизматичных лидеров, к которым с опаской и уважением относились «коллеги» из соседних государств. Но по-настоящему из русских царей вся Европа боялась только Александра III. Парадоксально, именно он получил прозвище «Миротворец».

Только правда

Отличительная черты характера императора – прямолинейность. Он не стеснялся говорить правду и то, что думает, подчёркивали С. Витте и дипломаты западных стран.

Александр III не тешил себя напрасными надеждами. Он открыто заявлял – у Российской империи настоящие союзники «наш военно-морской флот и армия».

Главу государства отличало образование. Ему были интересны различные науки и тонкости управления государствам. Особенно – лекции по истории Соловьёва и лекции по праву, которые вёл К. Победоносцев.

Решительность Александра III также неоднократно спасала Россию от бед. В годы его правления возникало немало опасных ситуаций, в результате которых могли начаться войны с Британией, Австро-Венгрией, Германией, Италией. Но до прямого столкновения не доходило. Правители европейских государств предпочитали не связываться с уверенным в своих действиях русские царём.

Царские уроки

Один из уроков Александр III преподнёс Британии. Англичане проспонсировали афганцев и на границе начались беспорядки. Русская армия их оперативно подавила. Сразу же после этого в Москву прибыл британский посол, который на приёме потребовал извинений от императора за действия. В ответ царь выхватил из рук дипломата депешу и крупными буквами написал «Извиняться нам не за что, ни с кем мы разговаривать не будем».

Так как Александр III привык полагаться только на армию и флот, то и всех союзников он старался «держать в узде». Глава государства прекрасно понимал – такая дружба может прекратиться в любой момент.

Яркий пример – Болгария. Несогласованное с Россией её объединение означало, что впереди столкновение с Турцией. Тогда Александр III объявил болгарским властям, что Российская империя не будет помогать им в защите суверенитета. Турки в этом увидели шанс вернуть себе старые земли Византии и удовлетворить часть имперских амбиций. Но царь чётко дал и турецкому атташе понять – «несмотря на действия Болгарии, Россия не позволит использовать войска и взять часть Балкан под свой контроль».

А после франко-прусской войны Франция оказалась в удручающем положении. Стало понятно – при первой возможности удар по ней тут же нанесут Британия и Германия. В конце 1890-х годов Парижу для сохранения суверенитета пришлось подписать с Россией военный договор. Результатом стало отвлечение значительной части британской армии от Франции в пользу Ближнего Востока.

Враг №1

Сдержанная, остроумная и прямая политика Александра III сделала его для противников России врагом №1. Расправиться с ним желали и либералы внутри страны. На жизнь царя совершали несколько покушений, в одном из которых принял участие старший брат Владимира Ленина.

У власти император находился чуть больше 10 лет. Он скончался 20 октября 1894 года на 50-м году жизни.