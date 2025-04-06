Ювелирные загадки: известные украшения, которые считают проклятыми

Геммолог Юлия Махова рассказала о трех известных украшениях, которые считают проклятыми, сообщает издание «Лиза».

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По ее словам, мистические истории, как правило, касаются не самих украшений, а камней, которые в них вставлены. Так, королевские драгоценности часто сопровождаются тайнами, роковыми совпадениями и трагическими событиями. Но именно три наиболее известных «проклятых» камня имеют немного другую историю.

Сапфир «Дели Пурпурный»

Хотя он называется сапфиром, на самом деле речь идет об аметисте. Его нашли во время разграбления храма в Индии в 19 веке. Владельцы камня говорили о том, что он приносит несчастья: личные трагедии, денежные потери и болезни. В конечном итоге его запечатали в сейф, на котором было написано: «Не открывать, если не хотите беды».

Алмаз Регента

Этот камень был в самой короне Наполеона Бонапарта. Согласно легенде, драгоценность была проклята с самого начала, как только ее нашли. Раб, который обнаружил камень, вскоре после этого погиб. В свою очередь, Наполеон потерпел поражение и позднее был сослан на остров Святой Елены.

Алмаз «Хоуп»

Этот минерал весит 45,52 карата и имеет глубокий синий оттенок. По легенде, камень украли из храма в Индии, и с того самого момента он приносит своим владельцам несчастья.