Почему колхозники в СССР были «бесправными»

До второй половины 60-х годов в Советском Союзе сельское хозяйство, самую нестабильную отрасль экономики, пытались развивать необычным для XX века способом. Советские колхозники работали за трудодни, предполагавшие натуроплату (чаще всего зерном). Это делало их похожими на крепостных крестьян.

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Трудодень стал оценкой труда хлебопашцев и скотоводов ещё в начале 30-х годов, когда была проведена коллективизация. Планировалось, что такая единая мера учёта труда станет долей дохода колхоза, которая будет распределяться в зависимости от степени трудового участия того или иного работника.

Прозрачной такой систему точно не назовëшь. Фактически, она не зависела от эффективности производства, но вот распределять доход дифференцированно (то есть соразмерно вкладу определëнного работника) вполне неплохо позволяла. Кроме того, система предусматривала и наказание за невыработку трудодней. Колхозника могли приговорить к исправительным работам в своём же колхозе, а также удержать с него до четверти трудодней. Платили же в основном зерном. Так, в военные годы за один трудодень можно было заработать менее 0,5 килограмма продукта.

С самого начала введения системы трудодней колхозники выражали своё недовольство. Кто-то специально резал скотину, кто-то предпочел покинуть деревню и поселиться в городе. Советская власть пыталась с таким «произволом» бороться. В 1932 году в стране был введён особый паспортный режим. С этого момента жители сёл и деревень фактически превратились в крепостных. Без разрешения председателя колхоза или сельсовета они не могли покинуть населённый пункт. Парням было проще. Уехать из колхоза они могли на вполне законных условиях, но в армию. А после окончания службы юноши делали всё возможное, чтобы закрепиться в городе.

Только в мае 1966 года было принято постановление о введении гарантированной оплаты труда в денежном выражении. «Привязанными» же к своему родному селу «советские крепостные» оставались ещё на некоторое время и после вступления постановления в силу.