Абхазские негры: как появился самый необычный народ Кавказа

Абхазские негры – это немногочисленная общность коренных жителей населённых пунктов, которые расположены в устье реки Кодор. Их образ жизни и язык, несмотря на расовые различия, такой же, как и у кавказцев. Каким образом на Кавказе появились люди, внешне похожие на африканцев?

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Рабы из Африки

По мнению некоторых историков, всему виной работорговля. Предполагается, что местная знать купила несколько сотен африканцев из-за острой нужды в рабочих руках. Абхазская знать приобрела живой товар у торговцев, которые перевозили чернокожих рабов из Африки в страны Средиземноморья. Отдалившиеся от привычных торговых путей корабли причалили к кавказскому берегу приблизительно в XVII столетии. Это был единичный случай покупки негров абхазами.

Максим Горький, посетивший село Адзюбжа в 1927 году, утверждал, что местные являются потомками рабов, привезённых из Эфиопии. Версия писателя подтверждается иудейским вероисповеданием некоторых абхазских негров.

Выжившие в кораблекрушении

По другой гипотезе, однажды у берегов Абхазии разбился корабль, на котором как раз перевозили чернокожих рабов Османской империи. Однако некоторые невольники смогли спастись, добравшись до суши.

Наследники колхов

Ещё одна версия заключается в том, что абхазские негры являются потомками колхов – народа, населявшего Восточное Причерноморье, на котором в VI веке до нашей эры располагалась легендарная Колхида. Древнее царство основали выходцы из Египта и Абиссинии. Античный историк Геродот утверждал, что потомками колхов были чернокожие египтяне.

Пришли вместе с нартами

Абхазы, как и многие кавказцы, считают себя потомками нартов – древних воинов. По легенде, эти герои вернулись из похода в Африку с некими «чернолицыми людьми». Именно эти люди помогли нартам передвигаться по незнакомым землям, после чего проводили их до Кавказа. При этом абхазы подчёркивают, что нарты были носителями лучших человеческих качеств, поэтому богатыри не могли взять африканцев в плен. Те «чернолицые» и могли стать предками абхазских негров.

Подарок Петра I

Некоторые учёные утверждают, что Пётр I часто покупал негров-рабов. Однако не все они могли привыкнуть и акклиматизироваться к жизни в России. Поэтому монарх якобы подарил абхазским князьям несколько сотен африканцев, чтобы те могли жить в более привычных южных условиях.