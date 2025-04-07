Как мечта об идеальном обществе обернулась кошмаром

«Что было бы, если бы мы могли начать все сначала?» — таким дерзким вопросом задались создатели реалити-шоу «Эдем» (Eden). Они предложили британцам, которые устали от рутинной работы в офисе, негативных новостей и непрерывной гонки за успехом, прославляемой в соцсетях, бросить все и уехать жить на полуостров вдали от цивилизации. Ожидалось, что проект телеканала Channel 4 расскажет истории ярких и сильных личностей, которые борются за выживание и строят новое общество, но вместо этого зрителям показали, как участники плетут интриги, спорят, дерутся и все больше отдаляются друг от друга. Подробнее о том, как эксперимент телеканала по созданию утопии с треском провалился, — в материале «Ленты.ру».

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«Я мечтаю о простой жизни»

Если бы мы могли начать сначала, какой мир мы бы построили? Будет ли он таким же разобщенным и политически непредсказуемым, как мир, в котором мы живем сегодня? В эти непростые времена 23 незнакомца получили возможность выяснить это. (…) Удастся ли им создать мир, который будет лучше того, который они оставили? Пол Макганн ведущий шоу «Эдем»

В марте 2016 года 23 человека, отобранные для участия в шоу «Эдем», отправились на уединенный полуостров Арднамерхан на северо-западе Шотландии. В этом месте с суровой и непредсказуемой погодой и густыми лесами, в которых обитали дикие животные, британцы должны были провести целый год, создавая идеальное общество.

Прибыв на полуостров, участники эксперимента обнаружили, что у них нет ни места для сна, ни кухни, ни туалета — все это им нужно было построить самим. Пищу они также должны были добывать самостоятельно. Чтобы облегчить героям жизнь, создатели передачи выдали им сухие пайки на первые сто дней.

Особенность «Эдема» заключалась в том, что участники не соревновались друг с другом. В проекте не могло быть победителей или проигравших

Полуостров Арднамерхан, где проходили съемки реалити-шоу «Эдем»

Для съемок в шоу пригласили представителей разных профессий: в команду вошли два врача, парамедик, плотник, охотник, рыбак, слесарь, IT-консультант, ветеринар, писательница, художница, инструктор по йоге, лайф-коуч и других. Самому старшему участнику программы было 55 лет, самым младшим — по 24 года.

Перед съемками у героев шоу забрали мобильные телефоны и другие средства связи, чтобы на время эксперимента они были полностью отрезаны от внешнего мира. Отказ от техники только воодушевлял их. «Я мечтаю о простой жизни. Просыпаться, трудиться весь день и ложиться спать», — признавался плотник Рафаэль, ставший участником эксперимента.

Первые дни на проекте были похожи на утопический рай. Участники «Эдема» вставали рано утром, работали cообща в течение дня, а вечером встречались у костра, общались, после чего ложились спать. «Здесь просто великолепно!» — восклицал один из героев реалити-шоу, тренер по гребле Антон.

«Никто не ожидал, что все станет таким жестоким и мрачным»

Беседуя с журналистами спустя год после премьеры «Эдема», Антон сокрушался из-за того, чем в итоге обернулся эксперимент. «У нас была возможность продемонстрировать сильные стороны человечества, в то время как в действительности мы явили множество слабостей», — сетовал экс-участник.

Реалити-шоу с революционным для телевидения замыслом — показать, как незнакомцы создают утопию — закрылось после четвертой серии. Причиной могли стать низкие рейтинги: если первый выпуск «Эдема» посмотрели 1,7 миллиона зрителей, то затем аудитория стала стремительно сокращаться и в конце концов упала до 800 тысяч.

Channel 4 никак не комментировал закрытие шоу, соцсети участников эксперимента тоже молчали. Внезапно в марте 2017 года по СМИ прокатилась новость, что герои шоу вернулись домой. Оказалось, что они продолжали сниматься даже после того, как проект закрыли, потому что канал не уведомил их об этом.

Спустя время свет увидел документальный сериал «Эдем: Потерянный рай», который стал продолжением «Эдема». В нем показали, как мечта участников построить утопию обернулась кошмаром. «Люди любят кровь и кишки. Они захотят узнать, что пошло не так», — высказался о сиквеле Рафаэль, который был одним из немногих, кто почти дошел до финала шоу.

Давайте я вам расскажу, что там [в «Эдеме»] происходило. (…) Сексизм, прокрастинация, травля. Там было все. Было жарко Рафаэль eчастник реалити-шоу «Эдем» в разговоре с The Telegraph

Создатели передачи не скрывали, что были удивлены событиями, которые разворачивались на съемках. «Мы себе это не так представляли. Мы хотели сосредоточиться на ярких историях и персонажах. (…) Я не думаю, что кто-то ожидал, что в итоге все станет таким жестоким и мрачным», — заявил редактор Иэн Данкли.

Как выяснилось, больше половины участников покинули шоу досрочно: из 23 членов коллектива на проекте осталось только 10. «Эдем: Потерянный рай» был посвящен изнанке телеэксперимента: травле и дракам на съемках, расколу коллектива на группы, а также дискриминации, которой подвергали на площадке женщин.

«Во что я ввязался?»

Участники надеялись, что эксперимент поможет им узнать больше о себе и окружающих, а также избавиться от множества стрессов, которые преследуют их в повседневной жизни. «Одна из моих целей в этом проекте — выбросить из головы все плохие новости, распространяемые сегодня прессой», — сообщила героиня «Эдема», лайф-коуч Тара.

У меня такое чувство, будто каждому из нас дали сценарий жизни. Мы идем в колледж, учимся в университете, затем устраиваемся на работу в офис. (…) Было бы неплохо изменить сценарий и пожить в среде, в которой непонятно, чего ожидать Стивен повар, участник реалити-шоу «Эдем»

Врач Дженна, участница эксперимента, столкнулась с выгоранием на работе и рассчитывала, что программа позволит ей взять перерыв и встряхнуться. Бывший военный Джек хотел испытать на проекте свои возможности. «Я просто обожаю сложные задачи», — объяснил он.

Инструктор по йоге Жасмин показывает туалет в «Эдеме»

С Рафаэлем создатели передачи связались сами. Для эксперимента нужен был специалист, который хорошо умеет работать с деревом, и он оказался идеальным кандидатом. «Меня спросили, не хотел бы я уехать на целый год. Я сначала подумал, что это розыгрыш», — вспоминал участник «Эдема».

В ходе кастинга по видеосвязи у Рафаэля спросили, что бы он сделал, если бы на съемках кто-то умер. «Я бы съел его вместо того, чтобы похоронить. Я бы не стал выбрасывать мясо», — пошутил в ответ плотник. Такой ответ устроил создателей шоу, и его пригласили в проект

Когда Рафаэль увидел, что ему предстоит жить следующие 12 месяцев на полуострове, где постоянно идут дожди и дуют холодные ветра, то испытал разочарование. «Моя первая мысль была: "Во что я, черт возьми, ввязался?" Повсюду были деревья и грязь. Казалось, будто здесь взорвалась бомба. Зрелище было не из приятных», — пожаловался он.

Однако не все члены коллектива придерживались такого же мнения. В первые дни пребывания на проекте некоторые участники без остановки восхищались нетронутой природой Арднамерхана. «Дождь будет идти весь год, не так ли? Но тут такой пейзаж, что я бы не променяла это место ни на одно на свете», — сказала инструктор по йоге Жасмин.

«Я видела, как проявлялась темная сторона людей»

Первой «Эден» покинула Тара. Объясняя свой уход с проекта, лайф-коуч пожаловалась на токсичную атмосферу на съемках. Из-за травмы позвоночника, полученной много лет назад, она не могла выполнять тяжелую работу, что не нравилось другим членам коллектива, поэтому ее подвергали травле и издевательствам.

Если мужчины открыто выражали свое недовольство тем, что Тара не могла поднимать тяжести, называя ее лентяйкой и слабым звеном, то женщины обсуждали ее за спиной. «Сблизиться с девушками было невозможно. Я не могла доверять им, потому что они постоянно сплетничали», — пояснила лайф-коуч.

В то же время ей часто доставалась самая скучная и неприятная работа на полуострове, однако эти эпизоды в эфир не вошли. В частности, по словам Тары, она опорожняла ящики для компоста, а также убирала останки диких животных, найденные на территории лагеря.

Я догадывалась, что сложнее всего будет взаимодействовать с людьми. Я была готова к нехватке еды и отсутствию крыши над головой, к тому, что буду ходить грязной, но я не была готова к нападкам. Я видела, как проявлялась темная сторона людей, они становились жадными и эгоистичными Тара лайф-коуч, участница реалити-шоу «Эдем»

Участник реалити-шоу «Эдем» Антон

Эксперимент был серьезным испытанием и для Антона. Тренер по гребле практически сразу стал изгоем в коллективе после того, как предложил участникам перебраться на другую часть острова, где, по его мнению, можно было комфортно пережить зиму. Однако его предложение большинство встретили в штыки.

В какой-то момент его конфликт с другими героями шоу обострился настолько, что Антон даже подрался с одним из участников. Из-за того, что большая часть команды не принимала его, у тренера развились депрессия и тревожность. Тем не менее он был одним тех, кто долго оставался на проекте.

Я видел это [участие в «Эдеме»] как работу, как потрясающую возможность, от которой нельзя отказываться. Мне не раз приходила в голову мысль все бросить, но с каждым человеком, который уходил, я становился сильнее — как будто я побеждал их Антон тренер по гребле, участник реалити-шоу «Эдем»

«Становилось все хуже и хуже»

Главной же проблемой на проекте стал голод. В лагере содержались куры, овцы, свиньи и другой скот, но участники не хотели забивать животных, потому что успели к ним привязаться. Члены коллектива регулярно ходили на охоту и рыбалку, но в большинстве случаев терпели неудачу и возвращались домой ни с чем.

Тогда Джек, отвечавший за сухие пайки, решил выдавать их реже. Он надеялся, что это позволит растянуть продукты на более длительный период. Однако его решение в итоге обернулось катастрофой: участники постоянно недоедали, поэтому были раздражительными и быстро уставали даже от простой работы.

В какой-то момент из-за постоянного голода члены коллектива даже стали есть корм для кур. Они замачивали его в молоке или употребляли в сухом виде, добавляя соль и уксус. В ситуацию пришлось вмешаться продюсерам шоу: они отправили участникам письмо, в котором потребовали, чтобы они перестали есть корм для животных

Из-за нехватки еды у некоторых женщин прекратились месячные и начали выпадать волосы, и они стали массово покидать проект. С их уходом, как отметила художница Кэти, у мужчин «пропала мотивация быть добрыми, мягкими и заботливыми». «У них больше не было причин вести себя прилично. (…) Cтановилось все хуже и хуже», — вспоминала она.

Изначально обязанности в лагере делились поровну: все участники кололи дрова, строили дома, занимались огородом, стирали вещи, мыли посуду и делали уборку. Однако уже через несколько месяцев мужчины решили взять на себя всю работу, связанную со строительством, охотой и рыбалкой, а стирку, уборку и выращивание овощей и зелени оставили женщинам.

За это участницы обвинили их в сексизме. «Мужчины и женщины по сути одинаковы, только у них немного разные мысли и способности», — высказалась Кэти. «Это полное разочарование. Я пришла на проект не для того, чтобы мыть посуду или убирать за кем-либо. В мои умственные способности не верят», — возмутилась врач Эли.

Для Кэти опыт участия в передаче был травмирующим. Через несколько месяцев после завершения эксперимента она говорила, что «нервничает и трясется каждый раз», когда думает о том, чтобы посмотреть шоу. Она подчеркнула, что до «Эдема» никогда не сталкивалась c ограничениями из-за своего пола, даже когда работала с военными.

«Превратили в дурацкую сенсацию»

Одним из тех, кого обвинили в сексизме, был повар Стивен. Сам он отрицал, что относился к женщинам в «Эдеме» предвзято. По его словам, телеканал смонтировал выпуски передачи так, чтобы у людей создалось впечатление, будто участниц проекта ущемляли в правах. Герой шоу заявил, что канал незаслуженно оклеветал его и еще нескольких членов коллектива.

Очевидно, Channel 4 довольно потирал руки, ведь [сексизм] является такой большой социальной проблемой. Люди думали: «Покажите нам этих сексистских придурков» Стивен повар, участник реалити-шоу «Эдем»

С тем, что на проекте не было сексизма, согласна и Дженна. Врач объяснила, что во время эксперимента общество разделилось на две группы: одна состояла только из мужчин, а другая была смешанной, туда входили как мужчины, так и женщины. «Никто не был сексистом. Это все выдумки», — подчеркнула она.

Дженна также раскритиковала создателей «Эдема» за то, что они сосредоточились на негативных моментах и не показывали ничего положительного. «Мы весело проводили время, произошло много удивительных вещей, но ничего из этого не вошло в эфир. (…) Мы не просто все время сидели и спорили», — заверила экс-участница.

В то же время Стивен признал, что он и другие мужчины могли перегибать палку в общении с женщинами. «Иногда ты можешь что-то сказать не подумав», — оправдался он. Экс-участник предположил, что после того, как шоу закрылось из-за низких рейтингов, создатели решили в продолжении сделать акцент на скандалах, чтобы привлечь больше зрителей.

[«Эдем»] превратили в дурацкую сенсацию, потому что, по-видимому, именно это люди хотят смотреть по телевизору. Я думал, что это будет частью чего-то особенного Стивен повар, участник реалити-шоу «Эдем»

Однако создатели «Эдема» отвергли версию, что проект закрылся после четырех выпусков из-за падения интереса аудитории. «Мы прекратили показ потому, что решили сделать драматический сериал, а разворачивающиеся события не подходили под первоначальный формат шоу», — сказал Данкли.

Его коллега Келли Уэбб-Лэмб уточнила, что участникам хотели дать возможность комментировать свои действия и события, происходившие в программе. Пока герои жили на полуострове, им было запрещено беседовать с редакторами. «Нам показалось правильным позволить им выговориться», — добавила создательница программы.

«Люди уничтожали друг друга»

Рассуждая о причинах провала телеэксперимента, Кэти отметила, что никто из участников не стремился построить идеальное общество. Пока одни члены команды хотели попробовать свои силы и узнать, способны ли они выжить в диких условиях, другие рассматривали проект как соревнование, где есть победители и проигравшие.

Люди пытались показать, какие они крутые, вместо того, чтобы выяснить, какую пользу группе могут принести другие, и помочь им в этом развиваться Кэти художница, участница реалити-шоу «Эдем»

Кэти Уильяма Голдинга «Повелитель мух». В книге дети, попавшие на необитаемый остров, пытались создать цивилизованное общество, но вместо этого превратились в дикарей.

У романа и шоу действительно много общего. Как и в книге, у участников «Эдема», лишившихся связи с внешним миром, начали пробуждаться первобытные инстинкты. Они стали более агрессивными и жестокими: издевались над слабыми членами коллектива, нападали на тех, кто казался им изгоем, и придумывали новые законы, ущемляющие права других.

Люди уничтожали друг друга, и их отрицательные качества усиливались до невероятных размеров Стивен повар, участник реалити-шоу «Эдем»

Хотя «Эдем» не пользовался популярностью у зрителей, этот проект интересен тем, что, в отличие от других шоу, в нем не было команды редакторов и сценаристов, которые указывали участникам, что они должны делать. Герои были свободны в своих действиях и решениях, из-за чего наблюдать за ними было действительно увлекательно.

Примечательно, что многие участники эксперимента, несмотря на негативный опыт, верят, что еще не поздно начать все сначала. Потому что в противном случае, считают они, человечество обречено.