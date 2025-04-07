«Дробь 16»: почему советские солдаты ненавидели перловку

Перловая каша в рационе солдат Советской армии присутствовала всегда. При этом бойцы относились к этому блюду, мягко говоря, не очень хорошо. «Кирза», «шрапнель», «болты», «дробь 16»— вот неполный список прозвищ, которые придумывали военные этой каше из «перлов».

Выбор в пользу перловки был сделан по экономическим причинам. По состоянию на 1975 год, килограмм перловой крупы стоил 26 копеек. Гречневая обходилась уже в два раза дороже, а цена за тысячу граммов риса составляла 88 копеек. Низкая стоимость перловой крупы позволила сделать довольно внушительные запасы, рассчитанные не только на тех, кто служит в армии «здесь и сейчас», но и на мобилизационный резерв.

Да, вкусовые качества перловки — не самая сильная сторона крупы. Но при этом она длительное время поддерживает ощущение сытости, что для солдата важно. Что касается полезных свойств, в крупе они, конечно же присутствуют. Но вот при сравнении с гречкой и рисом «болты» не выигрывают. Особых преимуществ у перловки нет.

Ещё одна отличительная черта перловой крупы — она «капризная». Приготовить её нужно ещё суметь. Советские солдаты постоянно жаловались — в столовых им подсовывали постоянно то недоваренную, то переваренную «шрапнель». Профессиональные повара же отмечают: перед приготовлением перловку сначала нужно вымачивать в холодной воде на протяжении 10-12 часов, а потом варить на водяной бане не менее 6 часов.

Многие новобранцы о существовании перловой крупы узнали только во время службы. Так как дома они её не ели, то свои вкусовые привычки не стали менять и в армии.

«Любимым» блюдом военных перловка перестала быть только после распада Советского Союза. Так как перловкой предпочитали кормить каждый день и в российской армии, то в Минобороны стали поступать многочисленные жалобы от родителей, которые были обеспокоены недоеданием своих сыновей. Ведомство обращения граждан услышало. С 2011 года данная крупа в ВС РФ в чистом виде не используется. «Болты» можно встретить только в рассольниках или мясных консервах.