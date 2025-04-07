Великая Китайская стена – это не единая стена, а огромная система укреплений, построенных за тысячелетие. Ее начали возводить еще в эпоху воюющих царств, а при императоре Цинь Шихуанди фрагменты объединили в единую оборонительную линию.

Стену достраивали и укрепляли при каждой новой династии, и сегодня ее суммарная протяженность – около 21 тысячи километров. Это больше половины окружности Земли.

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Лучше всего сохранился участок эпохи Мин – почти 9 тысяч километров. Но даже от него осталось только 30%: веками стена разрушалась, использовалась как строительный материал и долгое время не считалась ценностью. Лишь в XX веке к ней вернулось уважение – как к символу и туристическому объекту. С тех пор началась масштабная реставрация, но в основном она затронула только участки возле Пекина.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.