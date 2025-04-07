Неуловимый лис разведки: Герингу повезло, что в Беловежской пуще он не наткнулся на "Овода" и его бойцов

В октябре 1943 года Центральный фронт под командованием генерала армии Константина Рокоссовского был переименован в Белорусский. Это говорило о том, что Ставка Верховного Главнокомандующего готовится осуществить замысел по разгрому центральной группы войск и освобождению Белоруссии.

Начальник разведки фронта генерал-майор Петр Чекмазов прекрасно осознавал какая ответственность ляжет на его плечи в ходе стратегической наступательной операции «Багратион». Конечно же, на выполнение этой задачи будет работать и авиационная разведка и войсковая, партизанская агентура, радиоразведка. Но Чекмазов помнил и о разведгруппе «Овин».

Обстановка требовала сформировать очень сильное, рассчитанное на долгое пребывание за линией фронта, крепко спаянное подразделение разведчиков. Генерал знал сколь коротка жизнь разведгрупп в немецком окружении. Нередко первая радиограмма об удачном десантировании, становилась последней. Так вот, следовало создать такую группу, чтобы от нее пришла не только первая радиограмма, но и пятая, десятая, сотая…

Была и еще одна сложность. Если все пойдет, как он задумал группе «Овин» придется перейти бывшую госграницу с Польшей, и начать работу на чужой, враждебной территории. А это совсем другой коленкор.

© Военный разведчик Геннадий Братчиков. 1933 год

Генерал Чекмазов уже принял решение о командире группы. Им станет майор Геннадий Братчиков (оперативный псевдоним «Овод»). Лучшей кандидатуры не найти. Геннадий Иванович окончил Ленинградское военное училище связи и Военную академию им. М.В.Фрунзе. Принимал участие в боях на Халхин-Голе, воевал под Сталинградом.

Служил помощником начальника агентурного отделения разведотдела армии. Отбирал разведчиков для отправки в тыл, готовил их, разрабатывал условия связи, руководил ими, когда те работали за линией фронта.

В характеристике сказано: «Энергичен, настойчив. В среде разведчиков и партизан считается опытным, умным, бесстрашным, решительным организатором. Награжден орденом Красного Знамени…»

Генерал Чекмазов хорошо знал и других разведчиков. Но дело комплектования разведгруппы доверил майору Братчикову. Ему идти с этими ребятами в бой, ему и подбирать людей.

Своим заместителем Геннадий Иванович выбрал старшего лейтенанта Виктора Бояринцева («Боцман») выпускника пехотного училища. С этим офицером он уже выходил на боевые задания и мог полностью положиться на него.

Помощником командира был назначен лейтенант Алексей Сульженко («Барс»), который участвовал в боях на Халхин-Голе, воевал на советско-финской войне. Он только что вернулся из длительной зафронтовой командировки, где они вместе с Братчиковым действовали в составе разведгруппы «Омега-2».

Майор Братчиков предложил войти в его группу лучшим радистам разведотдела фронта - капитану Ивану Чижову («Озон») и старшему сержанту Семену Мазуру («Олекса»).

Чижов был выпускником Ленинградского военного училища связи. Как первоклассный специалист он работал в составе разведцентра на Черниговщине.

Семен Мазур ёеще в юности увлекся радиолюбительством, занимался в секции коротковолновиков. С июля 1941 года был разведчиком-радистом в составе диверсионного отряда «Цимбалист». В тылу врага весьма успешно занимался вербовкой агентуры.

Кроме названных Братчиков включил в состав группы еще двух разведчиков - старших сержантов Виктора Маро («Олень») и Дмитрия Гончарова («Гончар»).

«Срочно уходите за Буг»

…После подготовки разведывательно-диверсионная группа «Овин» в предновогоднюю ночь 1943 года перешла линию фронта у села Рудня, которое находилось в 25-и верстах северо-восточнее белорусского городка Овруч. Новый год они встретили уже на земле, захваченной врагом.

Разведгруппа прошла по тылам врага почти 700 километров. В ту зиму в Полесье не замерзли болота и реки. Приходилось двигаться потаенными тропами следом за местными лесовиками, плыть на утлых лодках-душегубках, продираться сквозь трясины и заросли на лошадях.

И каждый день Центр получал радиограммы: координаты дислокации штабов, складов оружия и боевой техники, аэродромов. Шифровки сообщали о переброске живой силы по железным и шоссейным дорогам Волковыск-Барановичи, Брест-Барановичи.

В заключение Центра о работе группы в лесах Белоруссии сказано: «За первые три месяца группа передала по радио 157 ценных и очень ценных разведывательных донесений».

Весной 1944 года группа вышла в район Иванцевичи-Пружаны. Надо было подготовиться к новому переходу на Запад. Несмотря на вынужденную остановку, разведданные группе поставляли резидентуры, созданные «Оводом» - в Ячмене, Пружанах и Слониме.

Между тем войска 1-го Белорусского фронта стремительно продвигались на Запад. А разведчики, должны быть, как всегда, на двести-триста километров впереди своих войск.

В начале июня «Овод» получает радиограмму: «Срочно уходите за реку Буг».

Теперь перед разведчиками лежала «терра инкогнито» - «неизвестная земля». Беловежская пуща - самый крупный лесной массив средней Европы. Партизаны с опаской рассказывали, что пуща наводнена эсэсовцами - тут какие-то секретные склады Вермахта. Здесь же охотничьи угодья СС. Сам рейхсмаршал Геринг любил пострелять тут кабанов.

«Овод» послал в разведку «Барса». Надо было выяснить обстановку и по возможности принять из Центра груз - продукты питания. «Барс» вернулся через неделю. Груз принял, закопал.

Пошли дальше. В сутки преодолевали километров по пятнадцать-двадцать. Порой в чащобах приходилось буквально прорубать себе путь топором. Наконец, голодные и уставшие, вышли из пущи в районе станции Гайнуваки. Впереди верстах в пятнадцати река Западный Буг.

«Убит «Барс». «Гончар» тяжело ранен»

В ночь с 18 на 19 июля 1944 года группа «Овин» в числе первых переправилась на ту сторону. Через три года они возвратились на западную границу Советского Союза.

За Бугом разведчики попали в бурный людской поток. Все дороги были забиты отступающими гитлеровцами. Немцы бежали к Варшаве.

В конце августа в районе Цеханува разведчики взяли языка. Он рассказал много интересного. Оказалось, группа вышла в тылы Второй полевой армии Вермахта.

«Доктору». Пленный сообщил, что среди гитлеровцев, прибывших из Германии, распространяются слухи: личный состав ВМФ и морской пехоты Германии переводится в сухопутную армию; в Германии создалось критическое положение с ГСМ. В тыловых городах почти нет автотранспорта с бензинными двигателями. «Овод».

«Доктору». Польские друзья из Журомин и Рыпин сообщили: 30.09 в Рыпин из Бродница прибыло одиннадцать эшелонов с живой силой и техникой дивизии «Герман Геринг», переброшенной из Германии. «Овод».

Эти данные подтверждаются документами из оперативного дела разведгруппы «Овин». «Несмотря на непрерывные преследования немцев и частые облавы, группа детально освещала положение войск противника в районе действия, перевозки по железным дорогам…Установила гарнизон и военные объекты города Серпц, указав цели для бомбометания. Обнаружила прибытие дивизии «Герман Геринг». Первой дала сведения, которые помогли вовремя засечь формирование новой группы армий».

Смелые и дерзкие действия группы «Овин» приводили в бешенство фашистов. Много месяцев в тылах армий действовала советская разведгруппа. Две радиостанции группы постоянно «висели» в эфире. Все усилия военной контрразведки фашистов обезвредить русских ни к чему не привели.

Командир русских разведчиков, как старый, хитрый лис, ускользал незамеченным, умело обходя расставленные капканы. И так продолжалось не месяц, не два. Почти год.

Чтобы покончить с русскими разведчиками гитлеровцы разработали карательную операцию «Черная нора». Для проведения операции была создана специальная команда из 68-и человек. Костяк ее состоял из ветеранов карательных операций против партизан в тылу группы армии «Центр». Почти все были награждены «Железными крестами».

Солдаты штурмовой группы - осужденные браконьеры, охотники, контрабандисты. В команде было много знающих русский и польский языки. В подкрепление - кинологи с собаками.

Повел ягдкоманду опытный лесник, давний агент гестапо. Техническую поддержку осуществляли пеленгаторы радиодивизиона фунабвера.

…В начале ноября 1944 года Центр получил радиограмму. Подписал ее заместитель командира разведгруппы старший лейтенант Бояринцев. «Во время карательной операции 28.10 убит Барс. Гончар тяжело ранен в предплечье. «Овод» и «Озон» находятся в болотах реки Вкра...»

В тот же день в Центре приняли еще одну радиограмму. «Доктору». 05.11. Преследуют каратели. Батареи и рация «Озона» утоплены в болоте. Я ранен, ходить не могу. «Овод».

Тем не менее, разведгруппа, находясь в критическом положении, продолжала работать.

Последний гитлеровский оплот

А в операцию «Черная нора» включались все новые силы. Кольцо карателей сжималось вокруг безмерно уставших, раненых советских разведчиков. Не было еды, питья, батареи радиостанции на исходе. Ждать помощи неоткуда.

«Овод» и «Озон» превратили стог сена в шалаш. Стог находился на небольшом острове посреди реки Вкры. До ближайшего села километров десять. Пустынно, необитаемо. То, что и нужно разведчикам.

«Овод» страдал от раны в ногу. «Озон» каждый день перевязывал командира.

Наложив покрепче повязку, «Озон» достал радиостанцию, свой любимый «Северок», настроился на волну Москвы.

«Овод» тем временем изучал карту. Впереди лежала территория «старого рейха» - последний гитлеровский оплот.

Меньше, чем через три недели годовщина их рейда по тылам. Братчиков задумался: а ведь дата, что и говорить. И тут он услышал автоматную дробь на хуторе и схватил пулемет.

Над островом взмыли осветительные ракеты. «Овод» ударил по камышам. Штурмовая группа фашистов бросилась в атаку…

Утром в Бежуни на главной площади лежало замерзшее тело человека. По приказу немцев труп должен был лежать три дня. Но уже во вторую ночь кто-то унес тело русского разведчика из-под носа полиции. Боевые товарищи, оставшиеся в живых, похоронили близ хутора Мысьлин в одной могиле гвардии майора Братчикова и капитана Чижова.

А наутро в Центр ушла радиограмма.

«Доктору». В борьбе с карателями на хуторах Мысьлин и Вонтрубки погибли командир «Овод», «Озон». Командование группой взял на себя, заместителем назначил «Оленя». Прошу утвердить. «Боцман».

Срок пребывания разведгруппы в тылах врага и объем проделанной работы - беспрецедентны. Радиоузел 1-го Белорусского фронта принял 690 донесений. Ни одна из радиограмм группы «Овин» не была расшифрована, хотя этим занимались лучшие специалисты Вермахта.

Такова по-своему уникальная история разведгруппы «Овин». Ее командиру майору Геннадию Братчикову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.