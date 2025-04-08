Женщина подарила внучке лотерейный билет, который принес миллион рублей

Жительница Свердловской области приобрела в подарок для всей семьи лотерейные билеты на «Новогодний миллиард», в результате билет, который достался внучке, принёс семье миллион рублей. Об этом ИА «Уральский меридиан» рассказали в пресс-службе «Столото»

«Я купила всем членам семьи по лотерейному билету. Когда их дарила, сразу предупредила — если будет крупный выигрыш, делим его в семье. В результате счастливый билет оказался у внучки. Она сама зачеркивала в нем числа. Потом принесла мне и сказала, что он что-то выиграл, но не знала, какую сумму. Только спустя время я проверила билеты в лотерейном киоске, в котором и покупала их. Там мне сказали, что этот билет на миллион. Я была в приятном шоке. Осознание, что это правда, пришло только через несколько дней», — поделилась участница.

Свердловчанка отметила, что как изначально и договорились, выигрыш все члены семьи поделят между собой.

Свердловчане не редко становятся победителями в лотереях. Так, житель Свердловской области участвовал уже во многих лотереях от «Столото», но самой счастливой для него оказалась лотерея «Спортлото «5 из 36», в которой он выиграл одновременно суперприз 5 091 886 рублей и приз 4 951 020 рублей.