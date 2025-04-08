Почему продолжают сбываться самые безумные предсказания Жириновского

Его называли клоуном, эксцентриком и политическим фриком. Над ним смеялись, его цитировали в юмористических шоу. Но после его ухода многим стало не до смеха. То, что говорил Владимир Жириновский годами и даже десятилетиями назад, сбывается с такой ошеломляющей точностью, что мурашки бегут по коже.

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Он смог назвать дату начала СВО

Это выступление облетело интернет. В декабре 2021 года, когда никто даже не догадывался о грядущих событиях, Жириновский, потрясая кулаком с трибуны, прогремел на всю страну:

«Хватит демонстрировать военную мощь, необходимо требовать исполнения обязательств. Если отказываются? Тогда мы будем вынуждены запустить альтернативный сценарий. Какой именно – вы узнаете ранним утром 22 февраля, примерно в 4 часа. Я искренне надеюсь на мирный 2022-й, но всю жизнь я говорю только правду. Этот год не будет спокойным. Именно в этом году Россия наконец восстановит свое величие».

Зал тогда отреагировал смешками. А ровно через два месяца, 24 февраля 2022 года, началась специальная военная операция. Жириновский ошибся всего на два дня. Совпадение? Возможно. Но что тогда сказать о других его пророчествах?

Пророчество о русском флаге над Донбассом и Крымом за 10 лет до событий

На украинском телевидении в далеком 2008 году Жириновский, глядя прямо в глаза ведущему, не стесняясь в выражениях, отчеканил:

«Русскоязычное население Украины имеет полное право жить под российским стягом. И если они выразят такое желание, Российская Федерация обеспечит им эту возможность. Никакие силы – ни американские, ни натовские – не смогут нам помешать. А что касается флота – оставьте эти мечты, российский флот навсегда останется в Севастополе, и никто не посмеет его оттуда выдворить».

В студии смеялись. Через шесть лет Крым вошел в состав России.

А в 2014 году Владимир Вольфович, размахивая руками на митинге, прокричал:

«Наша обязанность – как депутатов и членов правительства – сделать всё возможное, чтобы российский стяг развевался над территорией Донбасса!»

В сентябре 2022 года ДНР и ЛНР стали частью России.

Пророчество о Ближнем Востоке воплощается прямо сейчас

Одно из самых жутких предсказаний Жириновский сделал незадолго до своей смерти. Оно касалось Ближнего Востока:

«События в этом регионе приобретут такой масштаб, что все перестанут обсуждать украинский вопрос. Всё идет к глобальному военному противостоянию», — произнес тогда политик, и по его лицу было видно, что это не просто слова.

7 октября 2023 года началась израильская операция «Железные мечи» в секторе Газа. А совсем недавно Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными» ударами в случае отказа заключить «ядерную сделку». Похоже, слова Жириновского о том, что Ближний Восток может стать точкой, где начнется серьезный международный конфликт, обретают все более зловещие очертания.

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Трамп будет доить и душить Европу

Жириновский словно видел насквозь будущую политику Трампа по отношению к европейским союзникам:

«Стремясь увеличить прибыль для Соединенных Штатов, Трамп неизбежно вступит в конфронтацию с Европейским союзом. А европейцы, осознавая, что Америка отказывается от роли защитника и гаранта безопасности, окажутся в растерянности, не зная, какие шаги предпринять!»

И что мы видим сегодня? Трамп угрожает ввести пошлины на европейские товары, Макрон и Шольц в панике, а в европейских столицах судорожно ищут способы защитить свою экономику от американского давления.

На Трампа будет покушение

В 2016 году, когда Трамп только баллотировался в президенты, Жириновский вдруг заявил:

«Если Дональд Трамп начнет проводить неугодную политику — его постигнет судьба Кеннеди».

В июле 2024 года на предвыборном митинге в Трампа стреляли. Пуля задела ухо, но экс-президент выжил, в отличие от Кеннеди. Но сам факт покушения Жириновский предсказал за 8 лет!

Путин и Трамп будут договариваться

Жириновский с невероятной точностью предсказал и недавний телефонный разговор Путина с Трампом:

«В будущем состоится диалог между Путиным и Трампом, в ходе которого они смогут достичь соглашения. Это станет значительным дипломатическим прорывом», — говорил политик с такой уверенностью, словно уже был свидетелем этих переговоров.

После победы на выборах Трамп действительно провел телефонный разговор с российским президентом, что вызвало бурю негодования в западных СМИ.

В 2025 году Русский мир объединится

Одно из самых интригующих предсказаний Жириновского касается ближайшего будущего:

«К 2025 году произойдет воссоединение Русского мира в пределах бывшего СССР, а к 2040 году состоится объединение всего славянского пространства».

По словам бывшего советника политика Сергея Воронина, Жириновский также считал, что к 2025 году должна стабилизироваться ситуация на Украине и наступить мир.

Проверить это предсказание нам предстоит совсем скоро.

Династия Трампов будет править до 2040 года

А вот еще одно потрясающее заявление Жириновского, которое звучит как сюжет фантастического фильма:

«Трамп добьется переизбрания на второй срок. Затем его дочь будет избрана на два президентских срока подряд. После нее его сын также будет руководить страной два срока. До 2040 года эта семья будет мягко управлять Америкой, а Трамп войдет в историю как величайший американский лидер, превзойдя Рузвельта и всех остальных президентов!»

Первая часть предсказания уже сбывается — Трамп избран на второй срок. Что будет дальше — покажет время.

Украина разделится на части

О судьбе Украины Жириновский высказывался с особой страстью:

«Львовская область и пять прилегающих районов будут отделены, получив возможность вступить в НАТО и Евросоюз по своему желанию. Но вся территория Новороссии окажется под российским суверенитетом, как уже произошло с Крымом и Донбассом. Трамп не будет выступать против этого решения».

Сегодня, когда Трамп говорит о необходимости скорейшего мирного урегулирования конфликта, эти слова звучат особенно пророчески.

Он знал время Х

Одно из последних высказываний Владимира Вольфовича перед смертью, переданное через его пресс-секретаря, звучало так:

«Эта новость вызывает у меня чувство глубокого торжества и воодушевления!»

Так Жириновский отреагировал на начало специальной военной операции. Человек, который предсказал её за два месяца, назвав почти точную дату.

Откуда он это знал?

Откуда Жириновский брал свои пророчества? Был ли он действительно провидцем или просто блестящим аналитиком?

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Президент России Владимир Путин считает, что дело не в мистических способностях:

«Жириновский не обладал даром предвидения, он был высокообразованным и глубоко подготовленным специалистом, экспертом по ближневосточному региону. Все его предсказания сбываются именно потому, что они основаны на глубоком анализе и обширных знаниях».

Но бывший помощник Жириновского Василий Власов приоткрывает завесу тайны:

«То, что становится достоянием общественности — это лишь малая часть его прогнозов. Неизвестные ранее предсказания будут появляться и дальше. И от их поразительной точности становится немного не по себе».

Политик, которого не воспринимали всерьез при жизни, после смерти заставил всех замолчать своими пророчествами, которые сбываются одно за другим с пугающей точностью. И кто знает, сколько еще его предсказаний хранится в архивах ЛДПР, ожидая своего часа, чтобы ошеломить мир своей точностью.