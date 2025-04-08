Предсказания Ванги: сколько раз провидица ошибалась

Ванга считается одной из наиболее удачливых прорицательниц — ведь многие ее предсказания сбылись и продолжают сбываться. Но, с этим не будут спорить даже самые преданные фанаты болгарской провидицы, далеко не все, что пророчила Ванга, исполнялось. Правда, как это свойственно избирательной человеческой памяти, неудачные пророчества обычно забываются, а запоминаются лишь те, которые сбылись…

Процент удачных предсказаний

Многочисленные исследователи феномена Ванги по-разному вычисляют процент точных предсказаний. Но все они сходятся в том, что прорицательница чаще угадывала. Так Алексей Ракитин, написавший о Ванге книгу «Тайны без тайн», подсчитал что из тысячи пророчеств предсказательница ошиблась лишь в 300. Болгарские же исследователи проанализировали более 7 000 предсказаний и выяснили, что не сбылось только около 20% из них. А вот социолог Величко Добриянов насчитал у Ванги 68% сбывшихся событий, правда половину из них, считает он, можно трактовать двояко — как в пользу прорицательницы, так и против нее.

Без документальных подтверждений

Множество вопросов вызывают сделанные Вангой предсказания, которые вроде бы сбылись, но никаких документальных свидетельств того, что «баба» об этом говорила — не осталось. К таковым относится смерть Сталина, Чернобыльская катастрофа, победа Бориса Ельцина на президентских выборах 1996 года, теракты 11 сентября 2001 года, а также чемпионство шахматиста Топалова. Люди, близко знавшие болгарскую предсказательницу, утверждают, что она ничего не говорила и о гибели подводной лодки «Курск» или об аварии на Фукусиме. Большинство якобы сбывшихся пророчеств — миф и вымысел.

Несбывшиеся прогнозы

Впрочем, довольно часто баба Ванга попадала «пальцем в небо», прогнозируя события, которые впоследствии не сбылись. Так, например, как рассказывал Олег Фейгин, в 70-х годах прошлого века прорицательница говорила, что Советский Союз введет войска в Чили. Есть даже сведения, что советское правительство всерьез рассматривало такую возможность, но в конце концов от нее отказалось — из-за удаленности региона. По информации Светланы Кудрявцевой, автора книги «Феномен ясновидящей Ванги: прорицания, предсказания, заговоры», в 1990-х прорицательница предсказывала, что 41-й президент США Джордж Буш-старший погибнет при взрыве самолета. Но тот скончался в 2018 году в одной из больниц Хьюстона от старости и болезни Паркинсона.

Ряд мистиков оправдывает промахи Ванги тем, что будущее все же не статично и может меняться из-за некоторых ключевых событий. Но тут следует вспомнить слова самой болгарской прорицательницы, которая была уверена, что будущее предопределено и не поддается изменению…