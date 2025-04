«Огонь в дыре!» Как плохой перевод портит хороший фильм

Убить шутку, превратить стратега в идиота, а войну — в фарс. Всё это по плечу переводчику фильмов и книг. О казусах перевода и выражениях английского языка, которые не так-то просто переложить на русский — в нашем материале.

© Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"

Кто такой Роджер Зет?

Кино девяностых могло оставить впечатление, что в любом формировании американской армии обязательно служит парень по имени Роджер. А ещё, что этот Роджер очень любит общаться, особенно по рации. Мы и фамилию его знали: Зет, конечно.

На самом деле, выражение Roger That означает банальное «принято». То есть всё, что было сказано по рации до этого момента, собеседником услышано и учтено. Но «принято» по-английски — Received. Причём же тут Роджер? Дело в общей первой букве «R». В фонетическом алфавите её обозначили как Roger (сейчас используется имя Romeo, но традиция сохранилась).

Есть несколько легенд о том, кто именно первым рявкнул «Roger!», преодолевая помехи. Одно ясно: смысл в использовании звучного слова появился только с распространением радиосвязи. Скорее всего, своей популярностью именно это слово обязано проекту ВМС США Roger, запущенному в 1941 году для поддержки лаборатории Массачусетского технологического института, занимавшейся установкой и тестированием систем авиационного радиоконтроля.

Кстати, говорят, что в локализации видеоигры Call of Duty: Black Ops III команда «принято» превратилась и вовсе в «аминь». Печально.

Сам ты копия

Есть ещё одно загадочное выражение, нередко возникающее в переводах, когда герои ведут переговоры по рации. Оно чаще встречается в описании работы, например, полицейских, но и военным тоже достается. Это странное требование «сделать копию». Ждите и не дождётесь: бравый коп не вытащит из-под сиденья тачки печатную машинку и не начнёт распечатывать приказ.

Выражение Copy That является сокращением от «I have copied down your message» , то есть «Я получил ваше сообщение». Таким образом, в уставном контексте оно должно переводиться тем же самым «принято». Гражданские, так и быть, могут сказать в переводе и «ясно-понятно». Но если обстановка в фильме или книге близка к военной, то снова напрашивается пресловутое «принято». Ведь такие тонкости перевода и создают атмосферу.

Огонь в дыре!

Если после этого выкрика остаться стоять на месте, то, вероятно, будет и дыра, и в ней будет огонь, но вы этого уже не увидите. На деле словосочетание Fire In the Hole — это предупреждение о броске гранаты или ещё каком-либо взрыве. Значит, правильный перевод — «Ложись!» или «Сейчас рванет!» В общем, что-то более уместное, чем фраза «огонь в дыре», вызывающая желание постоять и с любопытством осмотреться по сторонам.

Считается, что выражение зародилось среди шахтеров. При закладывании взрывчатки им нужно было предупреждать товарищей, что сейчас бабахнет. От них фраза перекочевала к военным, которые те ещё любители что-нибудь взорвать. Менее убедительная легенда возводит историю «дыры» к эпохе появления пушек. Поджигаешь фитиль и громко предупреждаешь товарищей о том, чтобы они заткнули уши или повалились на землю — в зависимости от калибра «дыры».

Фубар и Снафу — братья-близнецы

В фильме «Спасти рядового Райана» капрал Тимоти Апхэм допытывался у сослуживцев, что значит «фубар» (Fubar). Некоторым невезучим зрителям это выражение перевели как «полдер» (сокращение от «полное дерьмо»), а в некоторых случаях разъяснение и вовсе замяли, оставив зрителей на годы в недоумении.

На самом деле — это нецензурная аббревиатура, которую изобрели американские новобранцы Второй мировой под впечатлением от военного канцелярита и окружавшей действительности. Расшифровывается она как Fucked Up Beyond All Recognition. То есть, если более или менее дословно — «трындец за пределами вообразимого». Выражение может относиться к неисправной (совсем неисправной) технике, либо к не менее непоправимой ситуации.

Близким родственником «фубара» является некий «снафу» (Snafu). Это ещё одно полезное сокращение: Situation Normal: All Fucked Up , или «Ситуация нормальная, всему кранты». То есть, конечно, ужас, но не ужас-ужас. А как обычно в армии.

Последнее выражение даже стало именем персонажа из серии мультфильмов о приключениях рядового Снафу, снятых Warner Brothers в 1943–1945 годах по заказу Военного министерства США.

Верхом на дробовике

Если вы столкнетесь в переводе с выражением «верхом на дробовике» или «ехать с дробовиком» (например, оно встречается в комиксе «Трансметрополитен») особо не надейтесь, что герой фильма или книги достанет дробовик. Или сядет на него верхом. Иногда у героя и правда оказывается при себе что-нибудь огнестрельное. На деле же выражение означает всего лишь езду рядом с водителем.

Словосочетание восходит ещё к тем временам, когда по землям Дикого Запада колесили дилижансы. Пока извозчик управлял экипажем с золотом или наличными, его товарищ держал под рукой дробовик, чтобы при необходимости отстреливаться от грабителей или коренного населения.

Сегодня это выражение используют, когда хотят сказать, что герой готов прийти на помощь другу; не важно, с огнестрелом или носовым платочком.

В последнем случае, исказив смысл изложения, переводчик окончательно добьёт и вас, и хорошую книжку. Или кино. Остаётся только учить английский или пытать гугл.