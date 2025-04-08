Южный Судан: как появилось самое молодое государство в мире

Самое молодое государство планеты появилось в 2011 году – им стал Южный Судан. Страна отделилась от Судана после десятилетий конфликтов, в основе которых – последствия колониального прошлого.

Британцы когда-то объединили Север (мусульманский, арабский) и Юг (христианский, африканские народы) в одну страну. После обретения независимости Суданом в 1956 году началась гражданская война – Юг не хотел подчиняться Северу.

Где находятся непризнанные государства мира

В 2005-м было подписано мирное соглашение, а спустя шесть лет 98% жителей проголосовали за независимость. Южный Судан получил нефть, но почти вся инфраструктура осталась у бывшего центра. Конфликты вспыхнули снова – теперь уже внутри. Гражданская война, более двух миллионов беженцев и экономика, держащаяся на гуманитарной помощи – так выглядит жизнь в новой стране.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.