Какой долг был у нацистской Германии перед СССР накануне войны

Вплоть до роковой даты 22 июня 1941 года Советский Союз и нацистская Германия сотрудничали в экономической сфере. Москва и Берлин имели взаимные финансовые обязательства, исчислявшиеся миллионами рейхсмарок. Какая же из сторон к началу войны больше задолжала другой?

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Неоплаченные поставки

Несмотря на то, что «добрососедские» отношения между СССР и Третьим рейхом от начала до конца являлись имитацией, обе стороны стремились извлечь выгоду из сложившегося странного «партнёрства».

19 августа 1939 года СССР и Германия подписали Торгово-Кредитное соглашение в Берлине. Советский Союз обязался в течение двух лет поставить в Германию товары на сумму 180 млн рейхсмарок. Речь шла о сырье, которого не хватало немецкой промышленности, а также о продуктах питания для немцев (с началом Второй мировой войны многие фермеры были мобилизованы в действующую армию). Согласно договорённостям, СССР должен был экспортировать миллион тонн зерна, 900 тысяч тонн нефти, по 500 тысяч тонн железной руды и фосфатов, 300 тысяч тонн чугуна и 100 тысяч тонн хрома. Кроме того, из России вывозились редкие металлы: медь, вольфрам, никель, цинк, платина, иридий.

Вагоны с сырьём исправно пересекали западную границу, пока она не превратилась в линию фронта. В общей сложности Советский Союз успел поставить товаров на 137 млн рейхсмарок. Немецкая же сторона свои обязательства игнорировала. По словам военного историка, генерал-лейтенанта Николая Павленко, гитлеровское руководство «не торопилось платить за поставки зерна, нефти, стратегического сырья».

«К началу войны оно рассчиталось с нами за поставки лишь на 50-60%», – утверждал Павленко в 1989 году в статье, опубликованной в газете «Московские новости».

Иными словами, только по Торгово-Кредитному соглашению 1939 года Гитлер задолжал Сталину, предположительно, около 54-68 млн рейхсмарок.

Немецкий кредит

Торгово-Кредитное Соглашение 1939 года предусматривало выделение Германией кредита Советскому Союзу в размере 200 млн рейхсмарок. Кредит предназначался для закупки немецких же товаров, поэтому его условия были весьма выгодными – деньги давались на 7 лет под 5% годовых (а благодаря секретному протоколу, ставка сократилась до 4,5% годовых).

Советский Союз успел закупить в Германии станки (карусельные, режущие, строгальные), оборудование, современное вооружение. Расплачиваться же предстояло позже. Согласно условиям соглашения, оплата должна была проходить в три этапа: «30% кредита через 6,5 лет, 40% кредита через 7 лет и остальные 30% кредита через 7,5 лет».

Так что же, Сталин «переиграл» Гитлера примерно на 140 млн рейхсмарок (если сравнить сумму кредита с суммой немецкой задолженности по поставкам)? В действительности дело обстояло сложнее. Свою оценку тех событий даёт экономист Алексей Шевяков, автор статьи «Советско-германское экономическое сотрудничество в предвоенные годы». Проанализировав весь объём заключённых в 1939-1942 годах соглашений и фактические результаты их исполнения, исследователь пришёл к выводу, что от экономических сделок с немцами Советский Союз понёс убыток в размере 234,2 млн рейхсмарок.

Однако нужно учесть, что купить стратегически важные средства производства Москве было больше не у кого. После Мюнхенского сговора 1938 года (тогда Великобритания и Франция заключили союз с Германией и Италией) СССР оказался изолирован на международной арене, так что готовиться к войне Сталину пришлось за счёт будущего врага, пусть и втридорога.

Военный «перерасчёт»

Великая Отечественная война полностью перечеркнула все довоенные финансовые соглашения. В этом есть не только юридическая, но и моральная логика. С одной стороны, на немецких станках, переданных оборонной промышленности, ковался меч Победы. С другой стороны, вторжение Германии нанесло Советскому Союзу поистине чудовищный ущерб– 2 трлн 569 миллиардов рублей (485 млрд долларов). После войны Германия возместила его в лучшем случае лишь на 5%.

Первоначально Сталин согласился на сумму репараций в размере 10 млрд долларов. Согласно же отчёту министерства финансов ФРГ, обнародованному в 2000 году, фактически СССР изъял из своей оккупационной зоны имущество на сумму 15,8 млрд долларов.