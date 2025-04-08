«МИР 24 рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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Всемирный день конкани

Конкани это индоарийский язык, на котором говорят преимущественно на западном побережье Индии, особенно в штате Гоа, а также в некоторых районах Карнатака, Махараштра и Керала. В 2007 году Верховный суд признал конкани отдельным языком, а не диалектом маратхи, что стало важной вехой в истории языка. В этот день по всему миру проходят культурные фестивали, где демонстрируются традиционные танцы, музыка и кухня конкани-говорящих общин. Важной частью праздника является распространение конкани культуры среди молодого поколения через образовательные программы и культурные мероприятия.

День доблести на Филиппинах

Дата установлена в память о героическом сопротивлении филиппинских революционеров испанским колонизаторам в 1896 году. Восстание началось в городе Кабанатуан и быстро распространилось по всей стране. Испанские войска были вынуждены отступить, и вскоре после этого началась Филиппино-американская война за независимость. День доблести отмечается с большим размахом. Проводятся различные мероприятия, включая парады, концерты, выставки и спортивные соревнования. В городах и деревнях страны проходят церемонии памяти героев, а также возложение цветов к памятникам и мемориалам.

Дeнь paбoтникoв клинингoвoй oтpacли

Праздник был учрежден в 2007 году Ассоциацией компаний индустрии чистоты. Клининг зародился в XIX веке в Европе и США, когда появились первые профессиональные компании по уборке помещений. В России первая компания была основана в 1990 году. В клининговой отрасли работает около трех миллионов человек во всем мире. Они занимаются уборкой жилых помещений, офисов, торговых центров, промышленных предприятий и других объектов. Клининг становится все более востребованным в связи с ростом населения и развитием городов.

События 9 апреля:

В 1667 году cocтoялacь пepвaя в миpe публичнaя выcтaвкa иcкуccтв.

В 1799 году химик Хемфри Дэви обнаружил анестезирующие свойства веселящего газа.

В 1928 году в Турции официальной религией провозглашен ислам.

В 1954 году нaчaлa paбoтaть coвeтcкaя нaучнo-иccлeдoвaтeльcкaя дpeйфующaя cтaнция «Ceвepный пoлюc-3.

Кто родился 9 апреля:

Тюрко-монгольский полководец, один из известнейших в мире завоевателей Тамерлан (1336-1405).

Французский актер театра и кино Жан-Поль Шарль Бельмондо (1933-2021).

Канадский автогонщик, чемпион мира в классе «Формула-1 Жак Вильнев (1971).