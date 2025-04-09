Может ли одежда умерших людей навредить новому владельцу

Современный человек пристально следит за развитием технологий, освоением космоса и прорывами в медицине и нейросетях. Он активно применяет в своей жизни новшества, однако тема смерти по-прежнему остается полной тайн и загадок. Стоит ли отказаться от примет, связанных с вещами умершего родственника читайте в нашей статье.

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Пристальное внимание к вопросу вещей покойников приковано именно у верующих или интересующихся мистикой людей. Большинство из них уверены, что одежда и предметы быта, которыми пользовался ушедший в иной мир человек, хранят в себе его энергетику и могут навредить новому владельцу. Иногда это может выражаться в серьёзной болезни, проблемах на работе и в семье, а порой и вовсе навлечь гибель.

Энергетика смерти

Подтверждают эту теорию и народные поверья. Современные экстрасенсы твердят, что через одежду умершего родственника можно открыть портал в потусторонний мир и приблизиться к нему. Поэтому вещи покойников настоятельно советуют сжигать, какими дорогими они ни были.

Люди, верящие в эзотерику, отмечают, что надевая вещи умершего, человек перенимает его энергетику. Это приводит к изменению судьбы, что не всем может понравиться.

Особое внимание в этом вопросе занимает постель, на которой спал ушедший в иной мир человек. Она, по мнению медиумов, может создавать области ауры в пространстве и негативно отражаться на человеке, даже при добрых отношениях с усопшим.

Также бытует мнение, что во время сна на кровати покойного, человек сам способствует изменению состояние своей души. Некоторые и вовсе верят, что сон на кровати покойного сулит преждевременную смерть.

Продолжение жизни

Скептическое отношение к сохранению вещей умершего, придуманное эзотериками и экстрасенсами, на самом деле не имеет под собой весомых доказательств. Оно является простым суеверием, верить в которое — личное дело любого человека.

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Служители церкви отмечают, что в оставлении вещей умерших нет ничего плохого. Они считают, что часть души покойного действительно остается в его вещах, особенно любимых и бережно хранимых. Однако это вовсе не значит, что новый владелец будет обречён на проблемы и болезни. Наоборот, в некотором смысле, так можно продлить жизнь изначального хозяина. Считается, что сохранение вещи в первые 40 дней после смерти поможет умершему на Страшном Суде.

«Наоборот, надо делать добро за усопшего. Жертвовать в монастырь, в церковь, раздавать из вещей умершего, до сорокового дня, а не после. Душа проходит мытарства, совершается суд, надо ходатайствовать за нее: молиться и совершать дела милосердия», — комментирует столь спорный вопрос протоиерей Валентин Мордасов в своей книге.

Священник обратил внимание, что многие жертвуют вещи умерших нуждающимся, а украшения или ценности оставляют на память. Так душа продолжает жить в нашем мире, а о человеке сохраняются добрые воспоминания.

Валентин Мордасов обратил внимание на сохранение вещей святых, к которым верующие совершают паломничества. Вместо страха, люди испытывают светлые чувства: любовь, благодарность, веру.

Более того, священники отмечают, что одежда умерших никак не может повлиять на жизнь живых. Подобные мнения они назвали суевериями, которые осуждаются верой.

Надеть обувь и пройти путь

Если с одеждой и украшениями вопрос можно уладить компромиссом, то к обуви покойного возникает ряд вопросов.

По мнению эзотериков, сохранять и носить обувь умершего категорически нельзя. В ботинках и сапогах, уверены они, содержится больше всего негативной энергии, ведь в них человек проходил свой путь.

Однако солдаты могут оспорить это мнение. В военной культуре есть давняя традиция завещать свою обувь товарищам. Это считается добрым знаком и верой в то, что ботинки или сапоги продолжат жить и нести память о своём прежнем владельце.

Психология

Психологи отмечают, что многим людям оставить вещь умершего родственника — значит сохранить его присутствие рядом.

Однако в этом вопросе стоит проявлять осторожность. На ношении вещей ушедшего в иной мир родственника или возлюбленного не стоит зацикливаться, чтобы не навредить своему психическому здоровью.

Также вещи стоит постирать и продезинфицировать, особенно если человек был в них в момент смерти. Это объясняется тем, что на одежде или предметах могли скопиться опасные микробы, угрожающие здоровью живых.

Пренебрежение простым правилом может привести к болезни, которая уж точно не будет иметь отношения к суевериям или мистике.