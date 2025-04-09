9 апреля: день, когда тайное становится явным

9 апреля православная церковь вспоминает Матрону Солунскую. Святая была рабыней у женщины, не признающей христианскую веру. Отношения между женщинами могли бы быть хорошими, если бы не одно «но». Хозяйка выступала против христианских воззрений рабыни.

Матрону запреты не останавливали — несмотря ни на что, она посещала христианские храмы. Все тайное становится явным — в один из дней хозяйка заметила свою рабыню за запрещенным занятием. Когда она спросила, почему та ослушалась, Матрона заявила, что только ее вера истинна.

Для рабыни отстаивание прав закончилось избиением и заточением в каморку без окон. Шесть дней провела Матрона там, без пищи и питья. Тело не выдержало — девушка погибла.

9 апреля считался благоприятным днем для очищения жилища от негативной энергии. Хозяйки перебирали вещи. Те, что еще были пригодны для использования, но потеряли ценность для родного дома, отдавались нищим. Оставшиеся предметы сжигали в кострах. Обычно их разводили после захода солнца, при свете звезд.

День Матрены Настовицы — народные приметы на 9 апреля

9 апреля не рекомендовалось доедать за ребенком. Лучшим решением было отдать оставленные крошки птицам или животным со скотного двора. Объяснялась примета так: доедать за ребенком — значит отнимать у него годы жизни.

Еще один неочевидный дурной знак — занести птицу в дом. Это мог быть как раненый пернатый друг с улицы, так и дворовая курочка. Итог один — дом ждали бедность и разорение.

На Матрену Настовицу молодые незамужние девушки старались не рвать цветы и не косить траву. Считалось, что из-за этих простых действий они могут надолго засидеться в девках. К такому же итогу мог привести безобидный, на первый взгляд, порыв — занести в избу кошку.

9 апреля на хозяек накладывалось необычное ограничение. Женщины старались не вытряхивать покрывало и не менять постель с ночи. Считалось, что классическое начало утра могло не «перевернуть» жизнь семьи к худшему.

Что говорит природа — народные приметы на 9 апреля

9 апреля, как и в другие дни, народ внимательно наблюдал за животным миром. Люди верили, что если обратить внимание на знаки природы, то можно лучше спрогнозировать погоду.

Так, продолжительный крик птиц за окном намекал на жаркое, засушливое лето. Леса и поля могли загореться, а буйные ветра — разнести искры на многие километры.

Если на Матрену Настовицу петух запоздало поднимал хозяев или не кричал вовсе — ждали осадков. Люди надеялись, что к ним придет простой дождик, а снегопад обойдет деревню стороной.

Услышать очаровательный чих кошки — к дождю. Добрым знаком считалась кошка, подставляющая пушистое пузико к небу или скребущаяся в дверь, чтобы выйти на улицу. Народ верил: так зверек предсказывает солнечную погоду.

Замеченный иней воспринимался как благость. В народе верили, что это знак богатого урожая.

Багряное закатное небо могло говорить о ветреной погоде, поджидавшей людей 10 апреля.