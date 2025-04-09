Почему убийца динозавров стал неожиданным источником жизни в океане

Невероятные последствия древней катастрофы, которые сыграли роль в изменении и даже восстановлении морских экосистем.

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Около 66 миллионов лет назад гигантский астероид врезался в Землю, вызвав глобальную катастрофу, уничтожив не только всех нептичьих динозавров, но и около 70% морских видов. Однако новое исследование, проведенное международной командой ученых, опубликованное в Nature Communications, показывает: в эпицентре катастрофы — кратере Чиксулуб вскоре после удара началось активное восстановление морской жизни, которое продолжалось сотни тысяч лет.

Ученые выяснили, что после удара в районе кратера сформировалась гидротермальная система — подводные потоки горячей воды, богатые минералами, которые циркулировали под морским дном. Эта система, по мнению исследователей, на протяжении примерно 700 000 лет подпитывала океан питательными веществами и создавала благоприятную среду для жизни.

«После падения астероида в Мексиканском заливе наблюдается процесс экологического восстановления, который существенно отличается от процесса восстановления мирового океана», — объясняет Хонами Сато ведущий автор исследования.

Гидротермальные системы обычно образуются в местах, где горячая вода просачивается через трещины в морском дне и выносит на поверхность вещества из глубин Земли. В этом случае источником стал сам астероид: после удара в земной коре остался расплавленный слой, насыщенный металлами, в том числе осмием — редким элементом, который легко отследить.

Исследователи изучили 829-метровую колонну керна (образцы породы), полученную в 2016 году во время бурения кратера международной экспедицией. Химический анализ показал, что осмий, содержащийся в материале астероида, поднимался из глубин с горячей водой, оседал в осадках и влиял на состав морской воды. Это обогащение питательными веществами способствовало росту планктона и другим формам жизни.

Когда осмий начал исчезать, изменился и тип обитателей океана — экосистема переключилась с богатой питательными веществами на бедную. Таким образом, ученые напрямую связали активность гидротермальной системы с составом и богатством морской жизни.

«Эта работа — шаг вперед в демонстрации потенциала ударного события, способного повлиять биоразнобразие океана на протяжении сотен тысяч лет», — говорит профессор Шон Гулик, соавтор исследования.

Хотя удар астероида был разрушительным, он также создал условия, благоприятные для восстановления жизни — по крайней мере, локально. В то время как мировой океан восстанавливался медленно, в районе кратера Чиксулуб благодаря гидротермальной активности жизнь вернулась практически сразу — в течение нескольких лет после удара.

Ученые отмечают, что если такие системы могут формироваться после столкновений и поддерживать жизнь сотни тысяч лет, они могут сыграть роль в зарождении жизни в других частях Солнечной системы.