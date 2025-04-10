Как однофамилец диктора Левитана стал летчиком-асом и Героем СССР

В преддверии 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает о Героях Советского Союза, об их боевых заслугах и подвигах. Уроженец Запорожской области Владимир Левитан стал лётчиком-асом, несмотря на частичный дальтонизм: талант в освоении авиатехники перевесил медицинские противопоказания. Войну лётчик провёл в небе на Южном и Украинском фронтах, а после того, как мастер воздушного боя сбил за один день четыре вражеских самолёта, его фото украсило обложку журнала «Огонёк».

Владимир Самойлович Левитан родился 1 мая 1918 года в селе Жеребец (Токмакский район Запорожской области) в семье рабочего. После окончания семилетки он поступил в школу фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) и работал токарем на заводе. И всё же детская мечта стать военным не давала ему покоя: Володя предпринял попытку поступить в военное училище, но не прошёл медкомиссию из-за частичного дальтонизма. Поставленный диагноз, однако, не помешал парню записаться в Запорожский аэроклуб. Там способности Левитана приметил представитель престижного Качинского военного училища и направил его туда на обучение.

Чтобы вновь не провалить медкомиссию, парень пошёл на хитрость: окулистов вместо него проходил его друг. Уловка удалась, и Левитан был зачислен в эскадрилью истребителей на ускоренный курс обучения. Через полгода он совершил первый самостоятельный вылет на И-16.

Но долго скрывать дальтонизм курсант не смог. Очередная медкомиссия выявила дефект зрения, и Левитан оказался на грани отчисления. Руководитель училища генерал Иванов, видя талант молодого человека в управлении авиатехникой, решил его оставить. Володя продолжил обучение в бомбардировочной авиагруппе и освоил Р-5.

После окончания училища в 1938 году Левитан в звании младшего лейтенанта был направлен в Новосибирск для прохождения службы в 5-м истребительном полку. После этого он ещё несколько раз менял место службы и полк.

После переподготовки сразу в бой

Нападение фашистов на СССР застало Левитана на Дону в станице Тимашёвской. Его эскадрилья была перенаправлена на Таганрогский авиазавод для обучения полётам на ЛаГГ-3.

В начале октября эскадрилью прямо с завода перебросили на Мелитопольское направление, где шли тяжёлые бои: лётчикам приходилось выполнять по семь-восемь боевых вылетов в день. В одном из них на ЛаГГ-3 не вышла правая стойка шасси, но Левитан смог посадить самолёт на одну «ногу» вопреки запретам командования.

События на фронте развивались стремительно: были захвачены Бердянск и Мариуполь, а неделей позже и Таганрог. Вскоре эскадрилью, в которой служил Левитан, расформировали из-за больших потерь.

До января 1942 года лётчик находился в тылу, а в феврале вернулся на Южный фронт. 23 марта того же года Левитан первый раз сбил итальянский истребитель Macci МС-200, открыв счёт своим многочисленным победам.

К лету 1942 года мужчина стал замкомандира эскадрильи, а к началу 1943-го — командиром.

Южный фронт в это время наступал: лётчики прикрывали наземные войска и штурмовую авиацию, вели разведку, бомбили мосты и переправы. Действовать приходилось в крайне тяжёлых условиях, но до конца наступательной операции эскадрилья Левитана не потеряла ни одного лётчика и самолёта, за что Владимир Самойлович был удостоен ордена Красного Знамени.

После двухмесячных боёв на Кубани в лётной книжке Левитана появилась запись: «Лично рассеял и уничтожил до 250 солдат и офицеров противника, 25 автомашин с грузами, 20 повозок с грузами, один паровоз в эшелоне, одну зенитную батарею, одну бензоцистерну и один мост через реку».

В марте — апреле 1943 года полк убыл на доукомплектование в Иваново, а к маю вернулся на фронт и принял участие в боевых действиях в районах Обояни, Свободы, Коротояка, Острогожска. К июлю эскадрилья Левитана уже отражала массированный налёт на Курск. За мужество и отвагу, проявленные в оборонительных боях за этот город, Владимир Левитан был награждён вторым орденом Красного Знамени.

По итогам сражений на Курской дуге на счету эскадрильи Левитана было 22 уничтоженных самолёта противника, за что командир был награждён орденом Кутузова III степени.

Дважды приходила похоронка

За первые годы войны лётчик был сбит трижды: первый раз приземлил подбитый самолёт в заливе Азовского моря и был спасён рыбаками, второй раз прыгнул с парашютом, когда под Ростовом его самолёт загорелся от попадания зенитного снаряда, и в третий раз сумел после тяжёлого боя приземлить повреждённую машину на фюзеляж на своей территории. Родным Левитана дважды приходила похоронка.

Следом за обороной Курска пришёл черёд боёв за Украину. 11 августа 1943 года стало особым днём в биографии лётчика: Левитану удалось сбить лично сразу четыре самолёта противника. После этого его портрет появился на обложке журнала «Огонёк».

В 1944 году 88-й гвардейский ИАД, в составе которого находилась эскадрилья Левитана, уже действовал над Польшей. Комэска трижды пытались представить к званию Героя СССР, но каждый раз награждение тормозилось разными инстанциями.

Лишь 26 октября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, ему всё-таки было присвоено звание Героя Советского Союза.

За время Великой Отечественной войны Владимир Левитан совершил 352 боевых вылета, провёл более 100 воздушных боёв, сбил 20 самолётов противника лично и 12 — в группе.

День Победы Левитан застал в Липецке дежурным по гарнизону, поэтому первым оповестил весь городок, что война закончилась.

После войны Владимир Самойлович служил в ВВС до 1959 года, а после увольнения в запас вернулся в родное Запорожье, работал на заводе «Коммунар» мастером в экспериментальном цехе. В 1960—1970-х годах Левитан создавал гарантийную сеть ЗАЗа в Советском Союзе, а затем и сеть обслуживания жигулей в Запорожье. В конце 1980-х мужчина вышел на пенсию, а в 2000-м его не стало.

Бюст Героя СССР Владимиру Левитану установлен на Аллее Славы в Запорожье.