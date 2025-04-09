Тайный колумбарий Мавзолея: сколько покойников можно «подселить» к Ленину

Мавзолей Владимира Ленина, расположенный на Красной площади в Москве, скрывает много загадок. И с годами их становится только больше. Так, в 2013 году над траурным залом создателя первого в мире социалистического государства было обнаружено помещение, предназначенное для «дополнительных» захоронений. Ранее о его существовании многие и не подозревали.

Учёные узнали о новой «комнате» в Мавзолее от комендатуры сооружения. Попасть в туда можно через обитую медными листами дверь, которая скрыта в проёме рядом с гербом СССР. Пространство, о котором ранее было известно только ограниченному кругу лиц, является небольшой, вытянутой комнатой. Стены здесь отделаны чёрным полированным лабрадоритом.

С одной стороны имеется несколько ниш, в которые можно уместить до 56 урн, в зависимости от размера. «Тайная комната» по мнению некоторых историков является ничем иным, как колумбарием. При этом, несмотря на то, что она пустует, в ней поддерживается исключительный порядок.

Вероятный колумбарий мог появиться в Мавзолее во время одного из ремонтов — в 1944 или 1974 годах. Также существует версия, согласно которой, «дополнительная» комната была предусмотрена изначально. Но ни на каких чертежах и планах помещение не фигурирует. Предположительно, место в колумбарии должны были занять со временем ближайшие соратники вождя (например, вдова Надежда Крупская, а также братья и сёстры: Анна, Мария, Дмитрий Ульяновы).

Исследователи, утверждающие, что комната существует с момента возведения Мавзолея, полагают, что закрыть её приказал Иосиф Сталин. А сделать это могли из соображений сохранения ритуала посещения Мавзолея. К Ленину всегда выстраивались огромные очереди — что в 30-е годы, что в 80-е. Открытие для посещения колумбария значительно уменьшило бы пропускную способность Мавзолея за счёт невозможности разделения людских масс. Держать же комнату закрытой для коммунистов не имело никакого смысла.

Возможно, именно поэтому помещение пустует и в наши дни. Но заполнить его ведь никогда не поздно…